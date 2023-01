Opladener Familienbetrieb Bäckerei Willeke wird 70 Jahre alt

Die heutige Bäckerei Willeke wurde im August 1950 in Opladen gegründet.

Anfangs fuhr noch Tochter Ursula die Ware mit dem Rad aus.

Leverkusen – Bei den Willekes sind Brot und Brötchen, Kuchen und Torten, Teilchen und Pralinen seit drei Generationen Familiensache: Die am 1. August 1950 in Opladen von Willy und Hedwig Haussmann gegründete Bäckerei und Konditorei feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen.

1964 zog die Backstube samt Verkauf nach Quettingen an die Lützenkirchener Straße 175, bis heute die Hauptfiliale, und 1977 übernahmen die Tochter der Haussmanns, Ursula, und ihr Mann Klaus die seitdem unter dem Namen Willeke firmierende Bäckerei. Die wurde für die beiden Söhne Markus und Stefan zum zweiten Wohnzimmer. „Sonntags waren wir ein reiner Familienbetrieb“, erzählt Stefan Willeke, „mein Bruder und ich standen mit unserem Opa und Papa gemeinsam in der Backstube und haben Torten gemacht“.

Beruf von Eltern übernommen



Auch sie ergriffen den Beruf der Eltern und nachdem sie zunächst eigene Bäckereien gegründet hatten, übernahmen sie 2001 die Geschäfte von ihnen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Geschichte der Metzgerei Odenthal Anzeige 90-jährige Wiesdorferin bleibt ihrem Veedel treu

Leverkusen in den 50ern Anzeige Als die Bürger ihre Stadt neu aufbauten von Agatha Mazur

Die 80er in Leverkusen Anzeige Meilenstein in Umweltpolitik und vergehende Boomjahre von Agatha Mazur

Leverkusen in den 60ern Anzeige Als Lindwurm und City C noch bejubelt wurden von Agatha Mazur

Nicht nur ihre Ehefrauen Jasmin und Katrin arbeiten im Unternehmen mit, dieses beschäftigt in inzwischen sechs Filialen in Leverkusen, Leichlingen und Langenfeld rund 70 Menschen. Darunter zwölf Auszubildende, acht von ihnen haben erst in diesem Jahr angefangen. Für das Jubiläum wurden drei neue Produkte ins Sortiment genommen: das Emmer-Vollkorn-Brot „Ur-Korn 1950“, der Mailänder Apfelkuchen und ein Mandel- und Nusskrokant-Pralinenduo.

Zudem wird mit einem Gewinnspiel gefeiert: Im September erhalten Kundinnen und Kunden in allen Filialen ab einem Einkauf von sechs Euro ein Rubbellos. Neben Sofortgewinnen kann man sich für die Jubiläumsverlosung qualifizieren, bei der es unter anderem eine Übernachtung mit Menü in einem Fünf-Sterne-Hotel im Sauerland oder ein Pralinen-Abo zu gewinnen gibt.