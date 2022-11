Rummel, Musik und Bier

Mitunter arbeitet Werner Nolden auch in seinem Urlaub, etwa wenn es etwa darum geht, ausgefallene Biersorten zu testen. Dann fährt der Veranstalter des Schlebuscher Schützen- und Volksfestes zum Beispiel zu Besichtigungen von Bierbrauereien in der Schweiz. Auf dem Volksfest in diesem Jahr kann er deshalb eine Vielzahl an Neuerscheinungen präsentieren. „Einer der zehn Bierwagen im Wuppermannpark wird die Appenzeller Brauerei vertreten. Das Schweizer Bier vom Fass wird nächstes Wochenende seine Deutschland-Premiere feiern“, erzählt Saskia Külzer, bei Nolden für das Fest in Schlebusch verantwortlich.

Schreckliches Kölsch

Doch auch rheinische Bierspezialitäten werden zu finden sein. Das Schreckenskammer-Kölsch macht seinem Namen alle Ehre. „Mit fünf Prozent Alkoholgehalt hat das Bier ordentlich Umdrehungen“, scherzt Nolden. Nicht nur an den Bierzelten wird rotiert, auch rund um den Schlebuscher Marktplatz sollen Fahrgeschäfte Adrenalinausschüttungen auslösen. „Die Firma Klinge wird neben ihrem »Break Dance« für eine weitere Attraktion sorgen“, erzählt Külzer. Die Projektleiterin berichtet, das Überschlagsfahrgeschäft „X-Force“ werde erstmalig auf deutschem Boden in Betrieb genommen. „Dazu werden einige Marvel-Helden wie beispielsweise Captain America auf dem Marktplatz vertreten sein.“

Köbes Underground werden am Samstagabend einmal mehr den Wuppermannpark zur Partyzone machen. Copyright: Ralf Krieger

Vom 20. bis zum 23. Juni wird neben dem Volksfest auch das 601. Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Leverkusen-Schlebusch gefeiert. Am Fronleichnamstag geht es mit dem Königs-, Prinzen- und Schülerprinzenvogelschießen auf der Schießanlage Gezelin los. „Am Sonntag werden ungefähr 600 Teilnehmer am großen Festzug zum St.-Andreas-Pfarrsaal erwartet“, erklärt Brudermeister Frank Klaus Lehmann.

Zum Volksfestauftakt am Donnerstag soll erneut das Original Oberkrainer Sextett aus Slowenien mit einer Mischung aus Volks- und Tanzmusik für Stimmung sorgen. „Einige Schlebuscher wollten wissen, ob es möglich ist, Bierbänke zu reservieren.“ Das ist es aber nicht. Nolden rät zu frühzeitigem Erscheinen. „Nach den slowenischen Volksmusikern werden Pit Hupperten & die Allerwertesten ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise durch 50 Jahre mitnehmen.“

Die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch organisiert gemeinsam mit der Interessengemeinschaft „Old- und Youngtimer“ die Ausstellung alter Autos am Donnerstag in der gesamten Fußgängerzone. „Als Highlight wird dieses Jahr zum ersten Mal der Bayer-04-Schwad-Bus, ein alter London-Bus, dabei sein“, erzählt Gründungsmitglied Adrian Harbers.

Auch Brings haben in Schlebusch schon einige Male triumphiert. Sie treten zum Abschluss am Sonntagabend auf. Copyright: Ralf Krieger

Am Freitagabend bringt dann die Phil Collins- und Genesis-Tributeband „Still Collins“ die 80er und 90er in den Wuppermannpark. Köbes Underground, die Hausband der Kölner Stunksitzung, wird danach drei Stunden lang eine unterhaltsame und mitreißende Show bieten.

Mobil-Schau

Am Sonntag geht es dann in die heiße Endphase. Die „Schlebuscher Mobil-Schau“ wird von 11 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone zu finden sein. „Erstmals präsent ist das Top-Thema Elektromobilität. Hierzu informiert die EVL an ihrem Stand rund um Elektrofahrzeuge“, erklärt Hans-Peter Teitscheid von der Werbe- und Fördergemeinschaft. Zusätzlich werden am Samstag und Sonntag die Aussteller des Trödel- und Kunsthandwerkermarkts ihre Waren präsentieren.

Eine weitere Neuerung des Volksfests wird die Band Rocka Polka sein. Drei kölsche Jungs und ein waschechter Bayer werden am Sonntagvormittag auf der Bühne im Wuppermannpark stehen. Zum Abschluss soll es dann „Kölsch regnen“. „Die Kultband Brings wird nach drei Jahren wieder zu Gast sein. Es ist davon auszugehen, dass die Jungs ordentlich Stimmung machen werden“, schwärmt Werner Nolden. Er rechnet mit rund 5000 Besuchern. www.schlebuscher-volksfest.de