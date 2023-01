Göppingen/Gummersbach – Der VfL Gummersbach hat in der Handball-Bundesliga auswärts mit 28:29 (14:15) gegen Frisch Auf! Göppingen verloren. Bis zum Schluss war völlig unklar, welches der beiden Teams als Sieger aus der Partie gehen würde. Die Mannschaft von VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson machte es bis zur letzen Sekunde spannend und verpasste denkbar knapp den Ausgleichstreffer und somit einen Punkt. Für den VfL ist es die zweite Niederlage der aktuellen Saison.



„Wir hatten viele Phasen, in denen es sehr gut gelaufen ist. Aber in den letzten zwei Minuten haben wir drei Chancen, Tore zu erzielen, liegen lassen. Natürlich sind die Jungs enttäuscht“, äußerte sich Sigurdsson nach dem Spiel.

Gesamte Partie war ausgeglichen

Fast die gesamten 60 Minuten begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine der beiden Mannschaften deutlich absetzen konnte. Göppingen legte zunächst vor und Gummersbach glich aus. Nach dem Treffer von Ellidi Vidarsson zum 3:2 (8.) für die Gummersbacher, ging der VfL erstmals in Führung und konnte diese im Laufe der ersten Hälfte zeitweise auf eine Zwei-Tore-Führung ausbauen. Doch die Gastgeber blieben dran und drehten die Partie zu ihren Gunsten, sodass Göppingen mit einer 15:14-Führung in die Halbzeitpause ging.

Auch in der zweiten Hälfte verlor die Partie nicht an Fahrt. Dominik Mappes sorgte für den Gummersbacher Ausgleichstreffer (31.) und das Spiel blieb weiter auf Augenhöhe. Dank überragender Paraden von Göppingens Torhüter Daniel Rebmann konnten sich die Gastgeber ab der 34. Minute mit zwei Treffern in Folge zum Spielstand von 19:17 erstmals wieder mit zwei Toren absetzen.

Zwei Starke Torhüter

Doch auch VfL-Torwart Fabian Norsten, der über die gesamte Partie das Gummersbacher Tor hütete, stand Rebmann in nichts nach und sorgte mit dem entsprechenden Rückhalt dafür, dass der VfL den Anschluss nicht verlor. „Wir haben sehr starke Torhüter, die uns im Zusammenspiel mit unserer Abwehr Sicherheit und Rückhalt geben“, so VfL-Trainer Sigurdsson weiter.

Für den VfL auf der Platte stand erstmals nach seiner Schulterverletzung auch wieder Kreisläufer Jonas Stüber, der sein Saisondebüt mit vier Treffern feierte. Verzichten musste Sigurdsson dagegen auf Tom Jansen, der sich in der Partie gegen Hamm verletzt hatte und nicht mit nach Göppingen angereist war. „Wir hoffen, dass er schnell wieder fit ist“, so der VfL-Trainer, der gleichzeitig Finn Schroven lobte, der im rechten Rückraum gut aushalf.

Spannender Schlagabtausch bis zum Schluss

Die Partie nahm Tempo auf und den Fans bot sich ein zunehmend spannender Schlagabtausch, der bis zum Schluss den Sieger offen lies. Weder die Gummersbacher noch die Gastgeber führten im gesamten Spielverlauf mit mehr als zwei Toren.



Ab der 45. Minute hatten die Gummersbacher dann zumindest leicht die Nase vorn. Stepan Zemann traf zum 22:21 und Göppingen legte nun immer nach. Lukas Blohme erhöhte schließlich auf 25:23 (51.). Doch die Gastgeber glichen erneut zum 26:26 (54.) aus und auch in der Endphase schenkten sich die beiden Teams nichts.

VfL verpasst am Ende mehrere Chancen

Per Freiwurf brachte sich Göppingen schließlich in der 58. Minute in Führung. Julian Köster glich zum 28:28 (58.) aus. Nach einem Ballverlust der Gastgeber verpasste Lukas Blohme frei vor dem Tor die große Chance zum Führungstreffer (59.). Doch auch die Göppinger wurden etwas nervöser und hektischer und gaben den Ball ab.



Der VfL verpasste durch einen Fehlpass von Julian Köster auf Rechtsaußen Lukas Blohme erneut die Chance, sich in Führung zu bringen. Göppingen traf kurz vor Schluss zum 29:28 (60.) und es sollte der Siegestreffer sein. Dominik Mappes hatte zwar noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch an Göppingens Torhüter Daniel Rebmann.

Für den VfL Gummersbach geht es in der Bundesliga am Sonntag, 9. Oktober, um 16.05 Uhr weiter. Dann empfangen die Oberberger in der Schwalbe-Arena den SC DHfK Leipzig.

Tore Gummersbach: Blohme (5), Mappes (5/1), Stüber (4), Vidarsson, Köster (je 3), Schluroff, Häseler, Styrmisson (je 2), Schroven, Zeman (je 1).

Tore Göppingen: Schiller (7/1), Kneule, Kozina, Schmidt (je 4), Goller, Ellebaek (je 3), Duarte, Andersen, Sarac, Blagotinsek (je 1).