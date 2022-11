Jahresrückblick 2020 Das ist außer Corona in Oberberg passiert

Oberberg – Natürlich war die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema 2020 auch im Oberbergischen. Doch es passierte tatsächlich noch viel mehr, was Schlagzeilen machte.

Januar



4. Vier Menschen werden verletzt, als in Reichshof-Sengelbusch eine Autofahrerin verkehrt herum in einen Kreisverkehr einbiegt.

11. Die Eröffnung des Bergneustädter „Wintermärchens“ wird von einer Handvoll Demonstranten begleitet, die die künstlich gefrorene Eislauffläche für Umweltfrevel halten.

22. Der Kreis stellt den Siegerentwurf eines Berliner Büros für die bis zu 60 Millionen Euro teure Kreishauserweiterung in Gummersbach vor. Wegen Corona wird das Vorhaben später aber gestoppt.

15. In Nümbrecht löst sich die SPD-Ratsfraktion auf, die meisten Genossen haben auch die Partei verlassen und machen als „Die Fraktion“ weiter.



Februar



1. Großeinsatz der Polizei in Gummersbach-Unnenberg, wo ein Unternehmer (94) erst seine Frau (93) und dann sich selbst erschossen hat.

4. Die oberbergische Fridays-for-Future-Bewegung löst sich wegen Differenzen mit der Dachorganisation auf.

7. Die Grippe erreicht Oberberg: schon 56 Influenza-Fälle.

17. Nachdem an der Marienheider Gesamtschule Reizgas versprüht wurde, müssen 20 Kinder medizinisch versorgt werden, fünf kommen ins Krankenhaus.

26. Schnee an Aschermittwoch bringt nicht nur Autofahrer, sondern auch „Rest-Jecke“ ins Rutschen.

März



2. Oberberg bleibt einer der sichersten Landkreise in NRW. Die Kriminalitätsstatistik zeigt aber auch, dass 2019 die Zahl der Einbrüche gestiegen ist.

5. SPD, Grüne und Linke nominieren die Rösrather Sozialdemokratin Tülay Durdu als gemeinsame Kandidatin für die Landratswahl im September, die sie aber deutlich verliert.

19. Im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die „Reichsbürger“-Bewegung werden in Gummersbach Waffen beschlagnahmt.



Razzia der Polizei Copyright: Markus Klümper

22. Bei einem Brand in einer Asyl-Unterkunft in Morsbach-Rhein kommt ein 46-jähriger Bewohner ums Leben. Ein defekter Satelliten-Empfänger hatte das Feuer ausgelöst.

April



3. Der Gummersbacher Tapetenhersteller AS Création kann zumindest im Rückblick Positives vermelden: 2019 wurde ein Gewinn von 14,1 Millionen Euro eingefahren.

9. Zwei Insassen werden schwer verletzt, als eine Pferdekutsche bei Reichshof-Oberagger einen Hang hinunterstürzt. Das Zugtier bleibt nahezu unversehrt.

9. Ein „Superbagger“ räumt das Merkurhaus ab. Darauf haben die Waldbröler lange gewartet.

15. In Oberberg treten erste Fälle einer überregionalen Vogelseuche auf. Der Naturschutzbund berichtet von tot aufgefundenen Blaumeisen.

20. Eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht auf dem Hömerich in Gummersbach einen Großbrand, der mehr als 20 Hektar Wald zerstört und erst nach Tagen gelöscht ist. Hunderte Löschkräfte und zwei Bundeswehr-Spezialfahrzeuge des Kölner Flughafens waren nötig.

30. Die Sanierung des Engelskirchener Panoramabads läuft auf Hochtouren. 1,8 Millionen Euro werden auf dem Rommersberg verbaut. Zeitweise wird das komplette Schwimmbecken eingehaust.

Mai



7. Der Kreis nimmt eine neue mobile Blitzeranlage, in Betrieb, die als Anhänger zu den Messstellen gebracht wird und speziell gesichert ist.

8. Ein 25-Jähriger, der irrtümlich in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ wegen Raubes gesucht wurde, wird vom Bonner Landgericht wegen Drogenhandels verurteilt.

11. Ein 42-jähriger Rumäne muss für acht Jahre hinter Gitter, weil er im November 2019 in Waldbröl seine Ehefrau (28) mit 18 Messerstichen getötet hat.

Bei Löscharbeiten auf dem Campingplatz an der Bruchertalsperre wird in einem Wohnwagen die Leiche der 85-jährigen Bewohnerin entdeckt.

24. Die Forscher jubeln: Mit 6769 Metern ist das Ründerother Windloch NRWs längste Höhle.

28. Der Marienheider Heilteich wird trockengelegt. 200 Kilo Fische müssen umgesiedelt werden.

Juni



3. Gudjon Valur Sigurdsson soll den VfL als Trainer zurück in die Erste Bundesliga führen.

17. Ein Feuerteufel legt in und um die Engelskirchener Ortschaft Bickenbach in einer Nacht zahlreiche Brände. Aufgeklärt wird die Brandserie 2020 nicht.

19. Karstadt kündigt das Aus für seine Gummersbacher Filiale an. Alle Proteste und Bemühungen sind vergeblich, am 31. Oktober ist nach 45 Jahren endgültig Schuss.

Ein Großbrand macht eine Nümbrechter Wohnanlage weitgehend unbewohnbar. Für Empörung sorgt ein Anlieger, der die Einsatzkräfte unter anderem mit Eiern bewirft, weil er sich gestört fühlt.

22. Die durch die Corona-Pandemie gebeutelte Veranstaltungsbranche macht mit der „Night of Lights“ auf sich aufmerksam.

28. In der Babyklappe am Gummersbacher Krankenhaus wird ein Säugling gefunden. Es ist das vierte Kind, das dort seit Einrichtung der Klappe 2004 abgelegt wurde.

Im Gummersbacher Ortsteil Hülsenbusch eröffnet die Dorfgemeinschaft mit ihrem Ärztehaus ein bundesweit einmaliges Gemeinschaftsprojekt.

Juli



5. Der Lehrer und Kabarettist „Herr Schröder“ ist der erste Künstler im künftigen Kultur- und Bürgertreff Jägerhof in der Bergneustädter Altstadt.

6. Das generalüberholte Waldbröler Schwimmbad wird „Balneo Badewelt“ heißen, die geplante Eröffnung muss allerdings auf das Jahr 2021 verschoben werden.

14. Der Eckenhagener Affen- und Vogelpark weiht seinen „Maurischen Garten“ ein.

22. Nach einer Warnung durch das LKA vor Tresorsprengern nimmt die Kreissparkasse ihren Geldautomaten in Marienheide-Rodt aus dem Betrieb.

23. Die Historische Nümbrechter Postkutsche geht auf ihre letzte Fahrt – von Homburg-Bröl aus ins Bauern- und Technikmuseum in Much-Berzbach, wo sie als Dauerleihgabe bleibt.

26. In Schloss Homburg endet die trotz Corona bestbesuchte Sonderschau in der Geschichte des Museums mit einer Million Playmobil-Figuren.



August



8. Rund um die Aggertalsperre herrscht aufgrund des Besucheransturms ein Verkehrschaos. Selbst Rettungskräfte kommen nicht durch, ein Verletzter kann nur per Boot geborgen werden.

14. Bei einem Verkehrsunfall in Reichshof-Blankenbach verbrennt eine 30-jährige Frau in ihrem Auto. Sie war von der Straße abgekommen und über ein Feld in einen Wald gerollt.

15. Im ehemaligen Munitionsdepot der Bundeswehr in Brächen eröffnet das Übungszentrum für Oberbergs Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen.

18. Silberhochzeit: Seit 25 Jahren kooperieren in Oberberg Landwirtschaft und Umweltschutzverbände.

21. Beim Müllentsorger Remondis in Gummersbach kommt es erneut zu einem Brand, die übelriechende Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. 200 Einsatzkräfte können eine Halle retten und einen Waldbrand verhindern.



Brand bei Remondis Copyright: Joachim Gies

24. Jens Spahn hatte als Gast in Morsbach mehr als drei Gründe für die Corona-Strategie.

29. Kräftig gebechert hat ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine, der in der Reichshofer Ortschaft Sinspert vom rechten Weg abkommt und sich nach 500 Metern auf einem Feldweg endgültig festfährt.

September



3. Im Kampf gegen die „Reichsbürger“ rücken Spezialkräfte der Polizei erneut zu einer Durchsuchung in Gummersbach-Windhagen an.

10. Beim bundesweiten Warntag bleiben in Oberberg etliche Sirenen stumm.

13. Kommunalwahl: Landrat Jochen Hagt wird im Amt bestätigt, in Waldbröl und Wipperfürth werden erstmals zwei Frauen als hauptamtliche Bürgermeisterinnen gewählt. Bergneustadts künftiger Rathauschef Matthias Thul muss am 27. September erst noch in die Stichwahl. Alle anderen Amtsinhaber, die kandidierten, werden wiedergewählt.

28. Eine Million Euro findet die Polizei bei einer Kontrolle auf der A 61 im Kreis Viersen im Wagen eines Gummersbachers, der wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen wird.

Oktober



3. In Köln wird in einer aus Oberberg kommenden Regionalbahn ein Sprengsatz gefunden, der sich als nicht zündfähig herausstellt. Später wird in Lüdenscheid ein 21-Jähriger festgenommen.

8. Vor allem Pflegekräfte machen beim ersten von mehreren Warnstreiks des Öffentlichen Dienstes auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen lautstark aufmerksam.

10. Reihenweise werden Adventsbasare und Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch das Christkindpostamt wird nicht für Besucher geöffnet, die Briefe von Kindern aus aller Welt werden aber trotzdem beantwortet.

22. In fünf Südkreiskommunen will eine Bürgerinitiative das Verbot von Schottergärten durchsetzen.

23. An einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt auch Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein teil. Es geht um die Aufnahme von in Griechenland festsitzenden Flüchtlingen.

31. Ein 17-Jähriger gerät in einem Gummersbacher Gewerbegebiet auf dem Hinterrad seines Krads fahrend in den Gegenverkehr, kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Pkw und muss schwerstverletzt in eine Klinik geflogen werden.



November



3. Das Deutsche Rote Kreuz Oberberg hat für künftige Einsätze, die Luftunterstützung benötigen, eine eigene Drohnenstaffel gegründet.

4. Die Gemeinde Nümbrecht sucht einen Investor, der das Parkhotel modernisiert und am Golfplatz ein Sport-Hotel mit mindestens 100 Zimmern baut.

9. Die Stadt Gummersbach überwacht ab sofort mit 22 Kameras ihren Busbahnhof.

16. Nach massiver Kritik aus der Politik löst Bergneustadts Bürgermeister Matthias Thul den gerade erst mit seinem Vorgänger Wilfried Holberg geschlossenen Beratervertrag wieder auf.

30. Viele Bürger hatten mitgearbeitet, jetzt bekommt Bergneustadt für das Stadtteilkonzept Altstadt/Innenstadt den A-Stempel der Regionale 2025. Es winken zweistellige Millionenbeträge.

Dezember



3. Das in nur fünf Monaten aus 72 Modulen errichtete Schulgebäude der Pflegeakademie Agewis auf dem Steinmüllergelände in Gummersbach ist fertig.

14. Das Corona-Impfzentrum in der alten Karstadt-Filiale ist einsatzbereit. – Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer bedroht in der Gummersbacher Innenstadt den Fahrer eines Pkw mit einer Schreckschuss-Waffe.

24. Das Christkind hatte richtig Stress: 150 000 Briefe von Kindern rund um die Welt wurden in seinem Postamt in Engelskirchen von den mehr als 20 Helferinnen und Helfern beantwortet – so viele wie nie zuvor. Die meisten jungen Schreiber wünschten sich vor allem eines: Dass Corona endlich aufhört.