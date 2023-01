Mit Prinzenpaar und 2G in Session KG Närrische Oberberger ist für Karnevalszeit bereit

Engelskirchen – Wenn das mal keine gute Nachricht für den Karneval an der Agger ist: Die KG Närrische Oberberger, Oberbergs älteste Karnevalsgesellschaft, ist startklar, um auch unter Coronabedingungen Karneval zu feiern. Und zwar mit einem Prinzenpaar, mit Jecken im Festzelt unter 2G-Bedingungen und mit einem Rosenmontagszug, wie Pressesprecher Reinhold Müller und dessen designierte Nachfolgerin Judith Schwenk im Gespräch mit dieser Zeitung berichten.

Die Tickets für die Veranstaltungen seien teils schon bis zu 90 Prozent verkauft, sagt Müller. Er geht auch davon aus, dass einige Karten mit Hinblick auf Corona noch einmal zurückgegeben würden. „Vielleicht wird es am Ende nicht rappelvoll. Das ist aber auch nicht schlimm und vielleicht kommen wir so auch besser zurecht, wenn die Tische nicht so dicht beieinander stehen“, so der Pressesprecher. Am Ende komme es vor allem darauf an, dass die Menschen sich im Festzelt wohlfühlten und dass die Mitglieder mitgenommen würden. Ein weiteres Jahr ohne Karneval wäre problematisch geworden, findet Müller. Dass die KG in dieser Session „kein finanzielles Traumergebnis“ erzielen werde, sei allen bewusst.

Mitgliederversammlung am 1. Oktober

Nachdem die Session 2021/22 in der vergangenen Woche von geschäftsführendem und erweitertem Vorstand für gut befunden worden sei, wird es am 1. Oktober in die Mitgliederversammlung gehen. In der sollen auch die neuen Tollitäten vorgestellt werden. Auf die ist die KG aus gutem Grund besonders stolz, denn das für 2020 eingeplante Trifolium, das nach der unfreiwilligen Corona-Pause eigentlich weitermachen wollte, habe aus beruflichen und persönlichen Gründen absagen müssen.

KG Denklingen

Die KG Rot Weiß Denklingen hatte zunächst überlegt, gar kein Zelt zu machen, ist jetzt aber noch einmal umgeschwenkt, wie Pressesprecher Juppi Steinfort berichtet. Am Dienstag ist Vorstandssitzung, nächsten Samstag hat die Karnevalsgesellschaft ihre Jahreshauptversammlung. „Dann werden wir überlegen, wie wir die Sache angehen“, sagt er. Ob es Tollitäten gibt, stehe noch in den Sternen, sagt Steinfort. (ar)

Doch die Närrischen Oberberger fanden schnell eine Lösung. Und die beiden sind in Engelskirchen bestens bekannt: Hans-Peter und Anja Valdor wollen die Jecken in der Session anführen. Reinhold Müller ist begeistert: „Die machen das mit alten Freunden, die schon in der Vergangenheit selbst Tollität oder Adjutant gewesen sind. Das ist eine so routinierte Truppe, dass die auch noch spät die Session auf die Beine gestellt bekommen“, so der Pressesprecher, der verrät, dass auch das Kinderprinzenpaar in den Startlöchern steht.

In trockenen Tüchern sind auch die Programme für die bekannten Sitzungen in der Sporthalle der Grundschule und dem Festzelt. Einzig die Familiensitzung in der Aula der Aggertalklinik wurde abgesagt, weil man dort nicht Hausherr sei und vor diesem Hintergrund kein Programm habe buchen wollen.

Die Sitzungen unter 2G-Bedingungen bedeuten allerdings, dass sich die Gäste auf ein neues Einlass-Prozedere einlassen müssen, wie Müller sagt. „Eine Stunde vor der Sitzung sollte man schon am Zelt sein, damit unsere Security alle erforderlichen Nachweise kontrollieren kann“, sagt der Pressesprecher. Einen Testlauf soll es bereits am Elften im Elften geben. Der Sessionsstart wird nicht auf dem Edmund-Schiefeling-Platz, sondern auf dem Festplatz der KG am Aggertalgymnasium stattfinden. „Und zwar unter 2G-Bedingungen mit Zaun- und Einlasskontrolle“, wie Müller sagt. Schnelltests, so fährt er fort, seien für die KG keine Option gewesen: „Auf dieses Glatteis wollen wir uns gar nicht erst begeben.“

Was die Aktiven angeht, sind die Tanzgruppen der KG bereits seit geraumer Zeit in Vorbereitung, wie Judith Schwenk berichtet. Die Fitness für die bevorstehenden Auftritte sei auch so weit wieder aufgebaut. „Wir geben unser Bestes“, sagt sie.