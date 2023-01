Wipperfürth  Konzert mit Cat Ballou begeistert das Publikum

Wipperfürth – Kennen sie den? Der Preis für den besten Schauspieler geht an den August für seine Rolle als April. Der Sommer war Mist, da gibt es keine zwei Meinungen. Doch wie um den Ruf seines Vormonats aufzupeppen, hat sich der September voll reingehauen mit viel Sonne und warmen Temperaturen. Und den Höhepunkt dieses wunderbaren Spätsommers, so haben sich das viele Wipperfürther vorgestellt, sollte das Konzert von Cat Ballou auf den Ohler Wiesen werden. Unter freiem Himmel, zumindest für die Zuhörer.

Tanzen und feiern trotz Liegestuhl

Dann zogen am Donnerstagnachmittag Starkregen und Gewitter auf und der schon vor zwei Wochen krankheitsbedingt ausgefallene Gig stand einmal mehr auf der Kippe. Die gute Nachricht: Es hat gehalten. Bis auf wenige Tropfen konnten die Wipperfürther ungestört ein Fest mit der Band feiern, die wie keine zweite die Liebe zu ihrer Heimatstadt Köln auf der Zunge führt. Und das taten sie auch. „Hey, Wipperfürth ist on fire, wie schön“, stellte Sänger Oliver Niesen fest. Und Wipperfürth war „on fire“. Zu Beginn hatte die Band ein paar neue Stücke ausprobiert, das ist immer schwierig und war es auch hier.

Allerspätestens bei „Et jitt kei Wood“ aber gab es kein Halten mehr, junge Mädchen rannten nach vorne zur Bühne, um so hautnah wie es nach den Regeln eben möglich war, bei ihren Helden zu sein. Zuvor hatte schon einmal Keyboarder Dominik Schönenborn das Mikro übernommen und mit einer fast nicht jugendfreien Tanzeinlage für Ekstase gesorgt.

Wer in einem der Liegestühle in der vermeintlich ersten Reihe Platz genommen hatte, der hatte Pech gehabt. In den ersten Reihen wurde getanzt und gefeiert. „Jede Nationalität ein Mehrwert“, bekannte Oliver Niesen in „Liebe deine Stadt“ und bekam dafür Szenenapplaus von den Wipperfürthern. Zum Ende hin wurde es nochmal richtig sentimental. Beim Song „Brücke“ zückte das Publikum seine Handys und verwandelte die Ohler Wiesen in ein Lichtermeer.

Es war ein wunderschöner Abend, zum Glück hat der September gerade nochmal die Kurve gekriegt. Das hoffen Veranstalter und Zuhörer auch bei der Abschlussveranstaltung der Open-Air-Reihe „Back to live“ am heutigen Samstag, wenn auf den Ohler Wiesen ab 19 Uhr eine musikalische Reise in die 90er Jahre ansteht. Höhepunkt wird ein Auftritt von Oli. P sein. Noch gibt es Karten.

www.wipperfuerth-live.de