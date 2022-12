Bergisch Gladbach – Auf dieser Seite finden Sie Fakten zur Bundestagswahl am 26. September 2021 in Bergisch Gladbach sowie während und nach dem Wahlabend die Ergebnisse für die Stadt Bergisch Gladbach.

Bergisch Gladbach gehört zur Bundestagswahl 2021 zum Wahlkreis 100 – Rheinisch-Bergischer Kreis. Alle abgegebenen Stimmen zählen also in das Ergebnis für den Wahlkreis. Informationen zum Gesamtergebnis auf Bundesebene finden Sie hier.

Wahlergebnis Bergisch Gladbach

Hier finden Sie über den gesamten Wahlabend und danach die Wahlergebnisse aus Bergisch Gladbach und Rhein-Berg.

Ergebnis Erststimmen

An dieser Stelle finden Sie am Wahltag die Ergebnisse.



Ergebnis Zweitstimmen

An dieser Stelle finden Sie am Wahltag die Ergebnisse.

Ergebnis Rhein-Berg

Wen kann ich in Bergisch Gladbach direkt wählen?

Mit der Erststimme entscheiden Sie, wer den Wahlkreis im Bundestag direkt vertreten soll. Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf der Seite zu Ihrem Wahlkreis, Wahlkreis 100 – Rheinisch-Bergischer Kreis.

Welche Partei kann ich im Rheinisch-Bergischen-Kreis wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Bundestag mit. 40 verschiedene Parteien stehen bei der Bundestagswahl zur Wahl – nicht alle in allen Bundesländern. In NRW stehen 27 Landeslisten auf dem Stimmzettel.

Wie wähle ich bei der Bundestagswahl in Bergisch Gladbach?

Es gibt drei Möglichkeiten zu wählen: die Wahl am Wahltag im Wahllokal (Urnenwahl), die Briefwahl oder die Direktwahl bereits vor dem eigentlichen Wahltermin im Wahlbüro.

Wie erfahre ich, ob ich wählen darf?

Sie dürfen wählen, wenn sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Sie erhalten eine Wahlbenachrichtigung per Post einige Wochen vor dem Wahltermin mit allen Informationen zur Stimmabgabe.

Was tue ich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung erhalten habe?

Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber eine erwartet haben, wenden Sie sich an das Wahlbüro unter 02202 14 - 2888.

Auch ohne Wahlbenachrichtigung können Sie wählen – per Vorlage des Ausweises in Ihrem Wahlbüro, sofern Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie dort eingetragen sind, können Sie sich ebenfalls an das Wahlbüro unter 02202 14 - 2888 wenden.

Wann kann ich im Wahllokal wählen?

Mit der Benachrichtigung können Sie in ihrem Wahllokal am Wahltag, dem 26. September 2021, zwischen 8 und 18 Uhr Ihre Stimme abgeben.

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Wahllokal“. Copyright: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Briefwahl in Bergisch Gladbach – Wie wähle ich per Post?

Ab dem 16. August um 8 Uhr können Sie Briefwahlunterlagen online oder schriftlich (per Brief an das Wahlbüro, Konrad-Adenauer-Platz 9, 51465 Bergisch Gladbach oder per E-Mail beantragen.

In Ihren Wahlunterlagen ist ein Antrag auf Briefwahl enthalten, den Sie zurücksenden können. Es ist keine Begründung nötig, weshalb Sie per Brief wählen möchten. Sie erhalten die Briefwahlunterlagen dann zugeschickt.

Ab dem 30. August 2021 um 8 Uhr können Sie Briefwahlunterlagen auch in den Direktwahlbüros, auf dem Parkplatz vor dem Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 9, 51465 Bergisch Gladbach, vor dem Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach, und in den Räumen des Bürgerbüros Refrath, Siebenmorgen 45, Eingang Dolmanstraße, 51427 Bergisch Gladbach abholen.

Die Briefwahl endet am 24. September 2021 um 18 Uhr.

Direktwahl in Bergisch Gladbach – Wie wähle ich vorab?

Ab dem 30. August ist in den Direktwahlbüros, auf dem Parkplatz vor dem Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 9, 51465 Bergisch Gladbach, vor dem Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach, und in den Räumen des Bürgerbüros Refrath, Siebenmorgen 45, Eingang Dolmanstraße, 51427 Bergisch Gladbach, die Wahl auch vorab und ohne Brief bereits möglich.

Wann ist das Wahlbüro in Bergisch Gladbach geöffnet?

Öffnungszeiten bis zum 24. September 2021: