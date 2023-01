Bergisch Gladbach – Überraschung Philipp Steinbüchel möchte mal Filialleiter in einem Supermarkt werden. Und später auch einen eigenen Laden eröffnen. Welche Laufbahn er dafür absolvieren muss, hat er längst recherchiert. „Der Rewe-Markt in Bensberg gefällt mir von allen Läden die ich kenne, schon immer am besten“, erklärt er. Warum, das konnte er an seinem 11. Geburtstag endlich herausfinden …

Und so staunte er nicht schlecht, als er von seinen Eltern Marcus und Doreen Steinbüchel zum Geburtstag einen zweistündigen VIP-Nachwuchsförderungstermin bei Ursula Wintgens im Bensberger Rewe-Markt geschenkt bekam. Termin war um elf, Philipp ließ sich von seinen Eltern schon etwas früher bringen. Und stürzte sich Hals über Kopf in das Backstage-Abenteuer des großen Supermarktes.

Staunen beim Leergut

Im kleinen Büro lernte er die Inhaberin Ursula Wintgens kennen und musste sich erst mal mit dem hauseigenen Look, sprich T-Shirt mit Namenszug und Bensberger Skyline, einkleiden. Das stand ihm gut und machte ihn seinen neuen Arbeitskollegen gleich. Die schlossen ihn auch sofort ins Herz und standen mit ihm in Pose für das Erinnerungsfoto. Dann ging es, fachmännisch mit Funkgerät am Gürtel und Firas Hasan an der Seite, durch alle Abteilungen. Hasan begleitete das Geburtstagskind, stand Rede und Antwort.

Philipp im Kreis seiner Kollegen vom Rewe-Markt in Bensberg. Copyright: Angelika Rheindorf

Die vielen Überwachungskameras übertrafen Phillips Erwartungen, als noch cooler beschreibt er im Nachhinein das Innenleben des Kassentechnikschrankes. Obst- und Fleischtheke ließen ihn eher kalt, auch das Kühlhaus mit seinen minus 27 Grad.

Großes Staunen gab es in der Leergutabteilung, den Riesenkarton gepresster Plastikflaschen hatte Philipp in der Dimension so nicht erwartet und auch nicht die ihn faszinierende Logistik der Leergutentsorgung. „Die Glasflaschen werden von Hand sortiert und haben einen langen Weg durchs Haus, bis sie schließlich, in Plastik eingeschweißt, im Lkw landen“, erklärt er und hätte nie gedacht, dass das so viel ist.

Umweltschutz wichtiges Thema für Kinder

Als Kassierer machte er sich dann auch gleich gut und gab sorgfältig die Nummern der unterschiedlichen Obstsorten ein, „Ganz schön viele“, stellte er fest.

Philipp beim Banane-Verzieren in der Schokoladenküche. Copyright: Angelika Rheindorf

Seine Reise hinter die Kulissen des großen Rewe Marktes endete in der „Schokoladenküche“, da wo er Weintrauben auf Spieße steckte und sie mit Schokolade überzog. Ebenso wie die Banane, die er mit Oreo und Smarties verschönerte. Und die durfte er dann auch noch mitnehmen. „Das teil’ ich mit meinem Bruder“, tat er kund. David (15) spielt eine wichtige Rolle in Phillips Leben, denn das Hauptthema der beiden ist die Umwelt, und somit auch die Ernährung.

Nachwuchsförderung normalerweise für Schulklassen

Am Ende der zwei Stunden war es „ein toller Geburtstag“. Philipp fand die Erlebnisse beeindruckend, ebenso wie den riesigen Laden, die vielen Produkte, das große Lager, die netten Mitarbeiter. Zur Erinnerung bekam er eine Urkunde und das T-Shirt durfte er behalten. Ein Filialleiterposten war leider gerade nicht frei, aber Ursula Wintgens freut sich schon auf seine Praktikumsbewerbung.

Der Begriff „VIP – Nachwuchsförderungstermin“ basiert übrigens auf der Kreativität von Ursula Wintgens, die den Blick hinter die Kulissen sonst Schulklassen und Kindergartengruppen gewährt. „Philipp ist für mich eine ganz besondere Geschichte“, verrät sie. Und denkt dabei vielleicht auch an ihre eigene Erfolgsstory, die mit 3 Jahren und einer Kittelschürze begann.