Rhein-Berg/Leverkusen – Von Köln oder Düsseldorf mit dem Zug nach Leverkusen und von dort mit dem Leih-E-Bike weiter nach Hause in Schildgen, Odenthal, Burscheid oder Leichlingen. Künftig können die Leih-E-Bikes der Wupsi aus Leverkusen auch an den dortigen „Bergisches E-Bike“-Stationen der Regionalverkehr Köln (RVK) abgegeben werden. Möglich macht das eine neue grenzübergreifende Kooperation der Verkehrsunternehmen Wupsi und RVK, die jeweils eigene E-Bike-Verleihsysteme mit dem gemeinsamen Partner und Marktführer Nextbike betreiben.



An sieben Übergangsstationen im westlichen Rhein-Berg und östlichen Leverkusen können künftig E-Bikes beider Verleihsysteme ausgeliehen und abgegeben werden können. Gerade für Pendler ein reizvolles Angebot, begrüßte der Kreistagsfraktionschef der CDU, Johannes Dünner aus Odenthal, jetzt das neue Angebot.



Weitere Standorte können eingerichtet werden

Das grenzübergreifende Ausleih- und Rückgabeangebot solle die Nutzung der Leih-E-Bikes „noch einfacher und attraktiver“ machen, erläuterte Thomas Wulf von der Wupsi. Bei entsprechender Nachfrage könnten noch weitere Standorte eingerichtet werden, so der Wupsi-Vertreter.



Übergangsstationen, an denen sowohl das Wupsi-Rad“ als auch das „Bergische E-Bike“ ausgeliehen und zurückgegeben werden können, liegen in Bergisch Gladbach-Schildgen (Am Schild), Odenthal Herzogenfeld, Burscheid Rathaus, Leichlingen Busbahnhof sowie in Leverkusen am Opladener Busbahnhof an der Post in Schlebusch und an der Stadtbahn in Schlebusch. Anmeldung und weitere Infos zu den Leih-Rad-Angeboten von Wupsi und RVK gibt’s auf den jeweiligen Internetseiten.