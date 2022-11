Bedburg – Nach hohen Infektionszahlen im Alloheim in Kirchherten und der Erftflora gibt es nun einen dritten Corona-Ausbruch in einem Bedburger Pflegeheim: In der Einrichtung Pro8 in Bedburg-West waren mit dem Stand vom Dienstag 21 Bewohnerinnen und Bewohner und zwei Beschäftigte an Covid-19 erkrankt.

Am 30. Dezember erst waren 61 Bewohnerinnen und Bewohner und 46 Mitarbeiter in dem Heim geimpft worden. Dass es dennoch zu dem Ausbruch kam, ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes durchaus trotz Impfung möglich. „Treten nach einer Impfung positive Antigentests auf, könnten mehrere Ursachen zugrundeliegen“, sagt Claudia Barleben von der Kreispressestelle. Zum einen könne der Impfling schon vor der Impfung mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. „Die mittlere Inkubationszeit bei Covid-19 beträgt fünf bis sechs Tage“, sagt Barleben.

Wirkung erst zehn bis 14 Tage nach der Corona-Impfung

Weitere mögliche Ursache: Der Mensch, der geimpft wurde, könnte sich auch kurz nach der Impfung noch angesteckt haben. Barleben: „Eine Wirkung der Impfung tritt in der Regel zehn bis 14 Tage nach Applikation der ersten Impfstoffdosis ein.“



Dass es zunächst noch keine Veröffentlichung der Infektionszahlen gegeben habe, obwohl der Ausbruch bereits bekannt gewesen sei, habe durchaus seine Richtigkeit: Zwischen den positiven Tests und der „Meldung der gesicherten Fallzahlen“ gebe es einen gewissen Bearbeitungszeitraum.



Der Bedburger Bürgermeister Sascha Solbach hatte im sozialen Netzwerk Facebook seine Irritation zu den veröffentlichten Infektionszahlen in Bezug darauf geäußert. Der Ausbruch in der Senioreneinrichtung sei erfasst worden, berichtete er, fand sich aber offenbar nicht in den offiziellen Zahlen wieder. „Rechnet man beide Zahlen zusammen, verdoppelt sich die Zahl der infizierten Personen ebenso wie der Inzidenzwert“, schrieb er am Dienstag.