Rhein-Erft-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird im ganzen Kreis wieder in den Mai getanzt. Wir geben einen Überblick, wo man überall feiern kann:

Frechen

Ortsgemeinschaft Benzelrath, Tanz in den Mai, 30. April, Festzelt Dürenerstr. 92 in Frechen. Ab 19 Uhr. Der Höhepunkt ist die Wahl der Maikönigin 2022 um ca 22 Uhr.

Um rege Teilnahme wird gebeten.

Pulheim

Mitglieder der Maigesellschaft Weißer Flieder stellen am Samstag, 30. April, den Maibaum auf dem gleichnamigen Platz auf. Ab 18 Uhr bittet sie die Bürgerinnen und Bürger zum Tanz in den Mai. Bei Anbruch der Dämmerung wird das Maifeuer entzündet.

Die Stommelner Maigesellschaft Birke 1947 lädt für Samstag, 30. April, 19.30 Uhr, zum Tanz in den Mai ins Festzelt ein. Es treten die Roland-Brüggen-Partyband und die Kölner Bands Krawumm und Cat Ballou.

Cat Ballou spielt in der Nacht auf Samstag im Stommelner Festzelt. Copyright: Margret Klose

Hürth

Der Förderverein der Ortsgemeinschaft Efferen stellt seinen Maibaum bereits am Freitag, 29. April, am Ehrenmal an der Burg Efferen auf. Gefeiert wird ab 17 Uhr, für die Musik sorgen der MGV Liederkranz und das Musik-Corps Rheingold. (aen)

Die Ortsgemeinschaft Alt-Hürth/Knapsack und der Förderverein Alt-Hürth laden für Samstag, 30. April, 11 Uhr, zum Aufstellen des „Mai-Kranzes“ auf dem Platz „Zur Alten Synagoge“ in Alt-Hürth ein. (wok)

Die Dorfgemeinschaft Fischenich lädt für Samstag, 30. April ab 19 Uhr zum Tanz in den Mai in der Martinusschule, Am Druvendriesch 19, ein. Landrat Frank Rock wird dort das neue Maikönigspaar Maren Dähn und Alexander Stemmeler krönen. Der Eintritt ist frei. Bereits um 18 Uhr zieht die KG Blau-Weiß Fischenich vom Rosellenplatz über die Gennerstraße zum Mittelpunktplatz, wo der Junggesellenverein um 18.30 Uhr den Maibaum aufstellt. (aen)

Berrenrather Maigesellschaft Tanz in den Mai, Festzelt am Wendelinusplatz, Samstag, 30. April, 19 Uhr. (wok)

Brühl

Die IG Schwadorfer Karneval lädt für Samstag, 30. April, 15 Uhr, zur Veranstaltung „Live in den Mai“ ein. Mit dem Auftritt von Bands wird rund um das Gasthaus Krayer, Bonnstraße 440. (wok)



Die Karnevalsgesellschaft „Löstige Kierberger“ lädt für Samstag, 30. April, 16 Uhr, auf dem Kierberger Dorfplatz (Schulstraße) zum Aufstellen des Kierberger Maibaums ein. (wok)

Wesseling

Der Junggesellenverein Urfeld lädt zum Tanz in den Mai ein, am Samstag, 30. April, 17.30 Uhr geht es los. Alle Gäste sind herzlich zum Dorfplatz Urfeld an der Rheinstraße 174 eingeladen. (at)

Die Dorfgemeinschaft Berzdorf lädt am Samstag, 30. April, zum Aufstellen des großen Maibaums auf dem Dorfplatz ein. Los geht es ab 17 Uhr. Die Schützenkameradschaft Berzdorf versorgt die Gäste mit Getränken und Grillgut. Das Aufstellen des Maibaums übernehmen unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und der Löschzug Berzdorf. (at)

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wesseling stellt nach Tradition einen Maibaum am Kirchenvorplatz von St. Germanus an der Bonner Straße auf. So auch in diesem Jahr. Die Schützen sehen dies als eine gute Gelegenheit, nach langer Abstinenz wieder aktiv zu werden. Familienangehörige, Freunde und Anhänger der Schützenbruderschaft sind herzlich eingeladen. Auch alle ukrainischen Gäste, die vor dem Krieg Russlands gegen ihr Land geflohen sind und in Wesseling untergekommen sind, sind eingeladen. Ab 16 Uhr am Freitag, 29. April, gehe es los mit dem Schmücken des Baums. Auch für Essen und Getränke sorgt die Bruderschaft. (at)

Erftstadt

In Friesheim wird gegen 15 Uhr der Maibaum auf dem Hans-Kadner-Platz geschmückt und anschließend vom Junggesellenverein aufgesetzt. Gegen 19 Uhr beginnt auf dem Schützenplatz der von der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft organisierte und von Mitgliedern des Musikvereins Friesheims unterstützte Tanz in den Mai. Ein DJ sorgt für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. (uj)

Bergheim

Knapp drei Jahre ist es nun her, dass die Maigesellschaft das letzte Mal in den Mai tanzen konnte. Nun findet wieder ein Open-Air Maifest am Samstag, 30. April, 17.30 Uhr, auf dem Dorfplatz an der Pfarrer-Tirtey-Straße in Glessen statt. Neben dem Aufstellen des Maibaumes steht ein Mitsingkonzert mit Ben Randerath und ein Konzert mit der sechsköpfigen kölschen Band StadtRand auf dem Programm. Familien und Kinder können ab 17 Uhr beim Schmücken des Maibaumes helfen. (ue)

Bedburg

Am Samstag, 30. April, lädt das Rosenmontagskomitee Kirch-/Grottenherten nach langer Pandemiepause ab 19 Uhr auf dem Gelände „Halle Franken“ an der Zaunstraße/Ecke Am Sportplatz zum „Tanz in den Mai“ ein. (ue)

Elsdorf

Die Maigesellschaft Holdes Grün Etzweiler stellt am Samstag, 30. April, 17.30 Uhr, den Maibaum am Bürgerhaus in Neu-Etzweiler auf. Im Anschluss wird rund ums Bürgerhaus gefeiert. (ue)

Am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr, wird am Grouvener Weiher durch den Förderverein der örtlichen Feuerwehr ein Maifest angeboten. (ue)

Ebenso am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr, wird am Dorfplatz in Berrendorf in den Mai getanzt. Die Maigesellschaft Berrendorf-Wüllenrath läutet mit der Mainacht ihr 100-jähriges Jubiläum und in den Wonnemonat Mai ein. (ue)

Den „Tanz in den Mai“ hat die Maigesellschaft „Fleessblömche“ am Samstag, 30. April, 18 Uhr, für ihre Gäste auf der Festwiese in Angelsdorf vorbereitet. (ue)

Der Junggesellenverein „Frohsinn“ lädt für Samstag, 30. April, 18 Uhr, zum Maifest am Heppendorfer Dorfplatz ein. (ue)

Das könnte Sie auch interessieren:

Exotische Listen, viele Briefwähler Anzeige Ein Überblick zur Landtagswahl im Rhein-Erft-Kreis von Dennis Vlaminck

Neue Perspektiven und mehr Experimentierfreude Anzeige Ein Fazit zur Vegan-Serie in Rhein-Erft von Anica Tischler

Rhein-Erft-Kreis Anzeige So viel Arbeit steckt hinter dem Rhabarber- und Tulpenanbau von Margret Klose

Die Giesendorfer Maifreunde laden für Samstag, 30. April, ab 19 Uhr, gegenüber der „Alten Schule“ ein. Nachdem zuvor am späten Nachmittag der Maibaum aufgerichtet wurde, sollen die Dorfbewohner und Freunde mit einem gemütlichen Abend am Dorfbrunnen in den Mai feiern. (ftz)

Gefeiert wird auch am Samstag, 30. April, 19 Uhr, in Niederembt. Veranstalter ist die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. (ue)

In Oberembt öffnet die Karnevalsgesellschaft Kluet & Rekelieser am Samstag, 30. April, ab 19 Uhr, das Bürgerhaus zum gemütlichen Beisammensein. (ue)