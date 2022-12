Eitorf – Auf dieser Seite finden Sie Fakten zur Bundestagswahl am 26. September 2021 in Eitorf. Sie finden hier während und nach dem Wahlabend die Ergebnisse für die Gemeinde Eitorf.

Eitorf gehört zur Bundestagswahl 2021 zum Wahlkreis 97 – Rhein-Sieg-Kreis I. Alle abgegebenen Stimmen zählen also in das Ergebnis für den Wahlkreis 97. Informationen zum Gesamtergebnis auf Bundesebene finden Sie hier.

Ergebnis Erststimmen

Ergebnis Zweitstimmen

Informationen vor dem Wahltag

Wahllokal in Eitorf finden

Wen kann ich in Eitorf direkt wählen?

Mit der Erststimme entscheiden Sie, wer den Wahlkreis im Bundestag direkt vertreten soll. Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf der Seite zu Ihrem Wahlkreis, Wahlkreis 97 – Rhein-Sieg-Kreis I.

Wie wähle ich bei der Bundestagswahl in Eitorf?

Es gibt drei Möglichkeiten zu wählen: die Wahl am Wahltag im Wahllokal (Urnenwahl), die Briefwahl oder die Direktwahl bereits vor dem eigentlichen Wahltermin im Wahlbüro.

Wie erfahre ich, ob ich wählen darf?

Sie dürfen wählen, wenn sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Sie erhalten eine Wahlbenachrichtigung per Post einige Wochen vor dem Wahltermin mit allen Informationen zur Stimmabgabe.

Was tue ich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung erhalten habe?

Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten, aber eine erwartet haben, wenden Sie sich an das Wahlamt der Gemeinde Eitorf im Rathaus, Zimmer 210-212, 2. Etage, Markt 1 oder telefonisch an 02243-89-164 und 89-162 oder per Mail.

Auch ohne Wahlbenachrichtigung können Sie wählen – per Vorlage des Ausweises in Ihrem Wahlbüro, sofern Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie dort eingetragen sind, können Sie sich ebenfalls an das Wahlbüro unter 02243-89-164 und 89-162 wenden.

Wann kann ich im Wahllokal wählen?

Mit der Benachrichtigung können Sie in ihrem Wahllokal am Wahltag, dem 26. September 2021, zwischen 8 und 18 Uhr Ihre Stimme abgeben. Oben auf dieser Seite können Sie anhand Ihrer Anschrift nach Ihrem Wahllokal in Eitorf suchen.

Hinweisschild zum Wahllokal bei der Bundestagswahl 2017 Copyright: Stephan Propach

Briefwahl in Eitorf – Wie wähle ich per Post?

Seit dem 16. August können Sie Briefwahlunterlagen persönlich (im Wahlamt im Eitorfer Rathaus, Zimmer 210-212), online oder schriftlich (per Brief an das Wahlamt, Markt 1, 53783 Eitorf oder per Mail) beantragen.

Da die Stimmzettel voraussichtlich erst ab dem 18. August beim Wahlamt der Gemeinde vorliegen, erfolgt der Versand der Unterlagen (Wahlschein und Stimmzettel) frühestens ab diesem Zeitpunkt.

In Ihren Wahlunterlagen ist ein Antrag auf Briefwahl enthalten, den Sie zurücksenden können. Es ist keine Begründung nötig, weshalb Sie per Brief wählen möchten. Sie erhalten die Briefwahlunterlagen dann zugeschickt.

Bis zwei Tage vor der Wahl, Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr, können Wahlscheine beantragt werden. Der komplett verpackte rote Wahlbrief geht ans Wahlamt – entweder per Post oder Sie werfen ihn in den Briefkasten am Rathaus oder Überbringen ihn direkt an das Wahlamt. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag, 18 Uhr, im Rathaus, Markt 1 vorliegen. Die Abgabe in einem Wahllokal ist nicht zulässig.

Direktwahl in Eitorf – Wie wähle ich vorab?

Ab dem 18. August ist im Wahlamt der Gemeinde Eitorf im Rathaus die Wahl auch vor Ort mit den Briefwahlunterlagen möglich. Aufgrund der Corona-Situation appelliert die Gemeindeverwaltung, zur Vermeidung unnötiger Kontakte im Wahlamt die Unterlagen online oder schriftlich zu beantragen und auf dem Postweg zustellen zu lassen. So ist es möglich, zu Hause in Ruhe zu wählen und den Wahlbrief wieder per Post an das Wahlamt zu senden oder ihn in den Rathausbriefkasten zu werfen. Portokosten entstehen für die Wähler dabei nicht.

Wann ist das Wahlbüro in Eitorf geöffnet?

Öffnungszeiten des Rathauses: