„Meine Heimatstadt“: 1. FC Köln macht Abwehr-Talent Rijad Smajic zum Profi

Köln -

Der 1. FC Köln und Rijad Smajic haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Wie der Verein am Montag mitteilte, erhält das Abwehr-Talent einen Profi-Vertrag bis 30. Juni 2025. Der 18-jährige Innenverteidiger wurde in Köln geboren, lief für die U19-Nationalmannschaft Bosniens auf und trainiert seit Saisonbeginn regelmäßig mit dem Profikader unter der Leitung von FC-Trainer Steffen Baumgart.

FC-Geschäftsführer Christian Keller lobt Smajics Potenzial

„Rijad hat bereits in der Sommervorbereitung gezeigt, wie groß sein Potenzial ist. Wir sehen in jedem Training, dass er hart für sein Ziel arbeitet, Fußballprofi zu werden“, wird FC-Geschäftsführer Christian Keller in der Mitteilung des 1. FC Köln zitiert. Er ist zielstrebig, wissbegierig und bodenständig. Wenn er auch zukünftig so konsequent dran bleibt, dann kann er den Durchbruch schaffen“, so Keller weiter.

Rijad Smajic beim FC-Training mit den Profis. Herbert Bucco Foto:

Smajic wurde am 2. Mai 2004 in Köln geboren. Der 18-Jährige ist noch für die U19-Junioren spielberechtigt, trainiert aber schon mehrfach mit den FC-Profis mit. Ausgebildet wird er laut Verein seit 2019 im FC-Nachwuchsleistungszentrum. Vor seinem Wechsel zum FC spielte der 1,90 Meter große Innenverteidiger im Jugendbereich von Fortuna Köln. 2019 wechselte Smajic zum FC. In der aktuellen Spielzeit 2022/23 lief er bislang fünfmal für die U21 des FC in der Regionalliga West auf. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg am 5. Spieltag stand der 18-Jährige das erste Mal im Bundesligakader von FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

Über seine Vertragsverlängerung sagt Smajic: „Ich bin mega glücklich, meinen ersten Lizenzspielervertrag beim 1. FC Köln unterschrieben zu haben. Ich freue mich, dass ich bleibe und weiterhin hier spiele.“



Über Köln sagt er: „Das ist meine Heimatstadt und es ist ein riesiger Ansporn für mich, irgendwann vor dieser unvergleichlichen Kulisse im Rheinenergie-Stadion auflaufen zu dürfen. Ich bin noch jung, deshalb liegt mein Fokus erstmal darauf, geduldig zu sein und Stück für Stück darauf hinzuarbeiten.“ (mab)