Mark Flekken 3,5

Musste ein paar Schüsse abwehren, es waren aber auch keine sonderlich schwierigen Aufgaben. Einmal mit dem Pfosten im Bunde. Beim Elfmeter fehlte dann das Glück.

Jarell Quansah (bis 64.) 2

Starke Leistung. Intelligente Zweikampfführung und fehlerfreies Passspiel, auch unter Bedrängnis.

Loic Badé (ab 64.) 3

Ein Harakiri-Dribbling, sonst ohne Einfluss und Fehler. Dann mit der Trage nach einem heftigen Kopf-Zusammenstoß abtransportiert.

Edmond Tapsoba 5

Ein schwerwiegenderer Ballverlust, mit ein paar Problemem gegen wendigere Spieler, aber auch mit viel Ruhe und Abgeklärtheit - bis zu seinem Foulspiel, der zum Elfmeter führte.

Facundo Medina (bis 84.) 3

Blockte Bälle, gewann Zweikämpfe - machte damit seine wenigen Nachlässigkeiten wieder wett. Unnötiges Tackling mit zwei gestreckten Beinen.

Miguel Gutiérrez 5

Der Hoffenheimer Pfostenschuss basierte auf seinem schlechten Rückpass. Insgesamt eine mäßige Leistung mit vielen kleinen Fehlern.

Equi Fernández (bis 64.) 2,5

Viele wichtige Balleroberungen. Sah eine unnötige Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens.

Robert Andrich (ab 64.) 3,5

Fehlte am Donnerstag wegen der Geburt seines Sohnes. Ein etwas lascher Abschluss, dafür ein zu harter Pass auf Schick in aussichtsreicher Position.

Aleix García 5

Unauffälliges Spiel des Gestalters. Wurde so seiner Aufgabe in dieser Partie nicht gerecht.

Moussa Diaby (bis 42.) 4

Fasste sich an den Oberschenkel nach einem Zweikampf und konnte nicht weitermachen. Zuvor mit wenigen Aktionen, die nie zielführend waren

Malik Tillman (ab 42.) 3

Mit vielen guten Ideen, am Ende gingen aber dennoch zu wenig auf.

Ibrahim Maza 5

Tat sich schwer in den engen Räumen, die er normalerweise besser auflöst. Vergab die riesige Chance auf den Ausgleich.

Nathan Tella (bis 64.) 4,5

Ein guter Abschluss, dann ohne Durchsetzungsfähigkeit.

Afonso Moreira (ab 64.) 4

Ließ sich häufig zu leicht abschütteln. Brachte keinen Schwung.

Patrik Schick 4

Hing viel in der Luft, bekam in der ersten Hälfte nur ein brauchbares Zuspiel von Maza, sein Schuss ging aber weit drüber.