Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt Bayer 04 Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, RTL) beim FSV Mainz 05 an. 3100 Auswärtsfans werden mitreisen. Trainer Carles Martínez sprach vor der Partie auf der Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussage.

Neustart nach der Länderspielpause

„Das Wichtigste ist, wieder an das Spiel anzuknüpfen, mit dem wir aufgehört haben. Ich habe noch das Gefühl im Kopf, das wir nach dem Spiel gegen Leipzig hatten – wie wir dort als Mannschaft zusammengehalten haben.“

„Durch die lange Pause ist es natürlich nicht einfach. Die Mannschaft war in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe hat hier sehr gut gearbeitet, mit der Arbeit meiner Spieler bin ich sehr zufrieden. Viele andere sind gereist und haben Länderspiele bestritten.“

„Jetzt müssen wir innerhalb von drei oder vier Tagen alle wieder zusammenbringen, damit wir für ein wichtiges Spiel bereit sind. In Mainz müssen wir perfekt sein, wenn wir die drei Punkte holen wollen. Ich bin aber sehr positiv und habe dieses letzte Spiel gegen Leipzig vor Augen. Diese Mannschaft möchte ich morgen sehen.“

Ibrahim Maza und die personelle Situation

„Maza ist natürlich ein wichtiger Spieler – für morgen, aber auch für die kommenden Wochen. Wir müssen heute im Training genau analysieren, wie es ihm geht. Es scheint keine ernsthafte Verletzung zu sein. Die Frage ist eher, ob er zu 100 Prozent oder vielleicht zu 80 Prozent für morgen bereit ist und ob er von Beginn an spielen kann. Das müssen wir heute klären. Die gute Nachricht ist, dass es ihm gut geht.“

Verletzung von Christian Kofane

„Die anderen Spieler sind nach ihren Länderspielen grundsätzlich gut zurückgekommen. Heute werden wir sehen, wie es ihnen im Training geht. Wir sind natürlich traurig, dass Kofi verletzt ist. Er ist für uns ein wichtiger Spieler.Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann.“

Die Rolle von Victor Boniface

„Durch den Ausfall von Kofane ist natürlich ein Platz frei. Boniface ist eine Option, ganz klar. Wir werden sehen, wie es ihm geht, weil er zuletzt nicht so viele Minuten gespielt hat. Wir brauchen aber auch andere Spieler, weil in den kommenden Wochen sehr viele Minuten anstehen. Jeder wird wichtig sein.“

„Boniface trainiert jeden Tag. Er hat einige Minuten gespielt. Sein Knie ist okay. Wir werden sehen, wie er sich entwickelt.“

Wettbewerbsfähigkeit und Spielidee

„Der Schlüssel ist, unsere Standards zu erreichen und zu verstehen, wie wir in jedem Spiel auftreten müssen. Wenn uns das gelingt, sind wir eine sehr gute Mannschaft. Wir haben gute Spieler und einen guten Kader. Jeder wird die Zeit bekommen, seinen Fußball zu zeigen. Aber morgen gegen Mainz müssen wir gut sein, kämpfen und gut verteidigen.“

„Wir müssen das Spiel aber auch genießen, dorthin fahren und wir selbst sein. Wenn wir unseren Bayer-Fußball spielen, unsere Identität und Standards zeigen, wenn wir offensiv auftreten und in den Umschaltmomenten gut sind, haben wir große Chancen.“

„Wir verbessern uns, aber wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Wir müssen weiter Druck machen. Ich habe Vertrauen, weil ich sehe, dass meine Mannschaft deutlich besser wird.“

Auswahl der Mannschaft und Konkurrenz im Kader

„Im Fußball kann man wichtig sein, wenn man ein Spiel beginnt, aber auch, wenn man es beendet. Das ist entscheidend. In dieser Phase ist es für mich ein bisschen einfacher, weil ich weiß, dass jeder am Samstag spielen möchte, am Donnerstag aber schon das nächste Spiel ansteht und am Sonntag wieder eines.“

„Wenn jemand im Moment auf mehr Minuten wartet, kann er nur weitermachen, weiter trainieren und motiviert bleiben. Vielleicht spielt er nicht am Sonntag, aber dann am Donnerstag. Wir werden alle Spieler brauchen.“

Auswärtsschwäche in der Bundesliga

„Natürlich wissen wir, dass wir auswärts bislang nur einen Punkt geholt haben. Zu Hause sind wir bei den Punkten besser, aber auswärts entspricht die Ausbeute nicht unseren Vorstellungen. Morgen spielen wir in Mainz gegen eine gute Mannschaft. Es spielt keine Rolle, wie deren Zahlen im Moment aussehen. Wir müssen motiviert sein, diese Auswärtsbilanz zu verändern. Ich hoffe, dass wir morgen mit drei Punkten nach Hause fahren.“