Topspiel gegen RW Essen : Fortuna Köln kämpft um seinen Aufstiegstraum

Köln -

Wieder einmal wurde der SC Fortuna Köln von einer kurzfristigen Spielabsage überrascht. Trotz des sonnigen Wetters der vergangenen Tage und Wochen war am Freitagmittag das für den Abend angesetzte Regionalliga-Spitzenspiel bei Preußen Münster gestrichen worden.



Die Hälfte des Rasens im Preußenstadion, die am Vormittag noch keine Sonne abbekommt, sei nach den niedrigen Nacht-Temperaturen noch gefroren gewesen, hieß es.



Die Fortuna, in der Vergangenheit wegen Spielabsagen häufiger frustriert, nahm die Entscheidung diesmal gefasster – obwohl die Kölner bereits am Donnerstag nach Münster gereist waren und die Spielabsage den Preußen aufgrund großer Personalprobleme nicht ungelegen kam.



Trainer Alexander Ende kann fast auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Herbert Bucco Foto:

Vertreter der Fortuna hatten sich am Freitagvormittag selbst ein Bild der Lage gemacht. „Da kann ich Preußen keinen Vorwurf machen“, berichtete Vereinspräsident Hanns-Jörg Westendorf. „Die Polizei hatte auf eine frühzeitige Entscheidung gedrängt, die dann um 12 Uhr getroffen wurde.“ Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.



Ein Mangel an Spitzenspielen herrscht bei Fortuna trotz des Ausfalls der Partie in Münster nicht. Schon am Mittwoch gastiert Rot-Weiss Essen – natürlich zu einem Nachholspiel – im Südstadion (19.30 Uhr). Im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg ist das Duell zwischen dem Tabellen-Zweiten und -Dritten wegweisend.



„Wenn wir das Spiel gegen Essen nicht gewinnen, können wir unsere Träume wohl beerdigen“, sagte Präsident Westendorf. „Es steht enorm viel auf dem Spiel.“ Nach zuletzt drei sieglosen Partien will die Fortuna wieder zurück zu ihrer alten Stabilität. Westendorf meint: „Die Jungs werden motiviert sein, keine Frage.“



Gegner Essen kommt aus einer langen Corona-Zwangspause, drei Spiele von RWE mussten abgesagt werden. „Da muss man natürlich abwarten, inwieweit sie im Rhythmus sein können“, sagte Westendorf. Essen hatte erst am Freitag wieder ein vollständiges Mannschaftstraining absolvieren können. Coach Christian Neidhart will seine Spieler langsam an höhere Belastungen heranführen.



Fortuna-Trainer Alexander Ende kann hingegen fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Außenverteidiger Sören Dieckmann wird fehlen, ebenso Nico Brandenburger. Vom zuletzt am Herz erkrankten Mittelfeldspieler gibt es dennoch gute Nachrichten: Die letzten Checks hätten eine vollständige Genesung gezeigt, berichtete Ende. „Er darf nach und nach die Belastung wieder steigern.“