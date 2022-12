Rund um die Lanxess-Arena Hier entsteht zum ColognePride 2021 Kölns 87. Veedel

Das Sexy Pride World Festival mit Offer Nissim findet am 2. Juli 2022 in der Lanxess-Arena statt.

Nach 86 in der Stadt verteilten Veedeln wird es zum ColognePride 2021 das 87. geben. Das CSD-Veedel rund um die Lanxess-Arena soll ein Treffpunkt sein für alle Menschen, egal woher sie kommen, wie sie aussehen und wen sie lieben. Während des Christopher Street Days erwartet die LGBTIQ* Community und ihre Freunde ein einladender Biergarten. Auf der großen Picknick-Wiese ist ausreichend Platz zum Verweilen. Neben dem Bühnenprogramm sorgen viele Info- und Verkaufsstände für eine lebendige Atmosphäre.

Viertel ersetzt das Straßenfest

Um in Zeiten der Pandemie ausreichend Platz zu haben, findet in diesem Jahr zum ColognePride 2021 kein Straßenfest in der Altstadt statt. Ersetzt wird dieses durch das CSD-Veedel auf dem großen Außengelände der Lanxess-Arena in Deutz. Dieses vereint ein buntes Fest mit ausgefallenen Bühnenauftritten, engagierten Reden und emotionalen Momenten bei freiem Eintritt.

Die Regenbogen-Fahne passend zum CSD in Köln. Copyright: dpa

Politische Diskussionen

Natürlich ist das CSD-Veedel auch politisch. Auf der Kulturbühne werden viele Vereine und Organisationen ihre Inhalte und Forderungen

präsentieren. Ab 18 Uhr wird diese Bühne dann zur legendären Tanzbühne des CSD Köln. Auf der Hauptbühne kommen Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker zusammen, um über die politische Situation der LGBTIQ* Community zu sprechen. Die legendäre Hauptbühne wird wieder ein breites und vielfältiges Showprogramm bieten, das alle Menschen zusammenbringt.

3G-Vorgaben werden überprüft

Geöffnet hat das CSD-Veedel rund um die Lanxess-Arena am Freitag, 27. August, ab 16 Uhr, am Samstag, 28. August, ab 12 Uhr und ab Sonntag, 29. August, ab 13 Uhr. Es wird vier große Ein- und Ausgänge in das CSD-Veedel geben, an denen die 3G-Vorgaben (geimpft oder genesen oder getestet) geprüft werden. Eine Überwachung der Besucherhöchstzahl wird gewährleistet. Außerdem werden Desinfektionsstationen zur Verfügung stehen.

Große Party in der Lanxess-Arena

Rund um die Lanxess-Arena entsteht Ende August das CSD-Veedel. Copyright: landscapephoto - stock.adobe.com

Im nächsten Jahr findet dann das Sexy Pride World Festival 2022 mit Offer Nissim während des ColognePride 2022 in der Lanxess-Arena statt. Der Innenraum verwandelt sich am CSD-Samstag, 2. Juli 2022, ab 22 Uhr in Europas größtes Indoor-Pride-Festival auf drei Floors, mit einer Monsterstage, riesigen LED-Wänden, einem einzigartigen Licht- und Laserspektakel sowie einem DJ-Top-Star-Line-Up flankiert von zahlreichen Tänzern, Performern und Artisten.

Tickets

Telefonisch unter der 0221/8020

im Internet www.lanxess-arena.de

oder www.facebook.de/lanxessarena

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.