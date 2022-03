„Wo im Ernstfall Schutz finden?“: So steht es um die Bunker in Köln

Mit dem Angriffskrieg in der Ukraine ist die Sensibilität in der Bevölkerung zu Schutzräumen gewachsen.

Nachdem 2007 der Bund die Erhaltung der Schutzräume eingestellt hat, stellt ein Experte nun ein deutliches Zeugnis aus.

Die Expertinnen und Experten der Parteien in NRW fordern, den Zivilschutz neu zu bewerten.

Köln/Düsseldorf -

Die Führungen finden an jedem ersten Sonntag im Monat statt. Robert Schwienbacher führt die Besucher durch einen Ort, der an den Kalten Krieg erinnern soll. An der U-Bahn-Station Kalk Post ist ein Atom-Schutzbunker erhalten, in dem einst 2366 Menschen untergebracht werden konnten.