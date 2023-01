Alicia Keys, 16-fache Grammy-Gewinnerin, ist am Freitag in der Lanxess-Arena.

Köln – Sie ist eine Ikone im Soul und R&B. Alicia Keys macht am Freitag, 8. Juli, im Rahmen ihrer Welttournee Halt in der Kölner Lanxess-Arena. Für das Konzert sind noch einige wenige Restkarten zu bekommen.

Bei ihrer lang ersehnten Rückkehr auf die Bühne wird Keys neben neuen Songs ihres aktuellen Albums „Keys“ – die Nachfolge von „Alicia“ – ihre weltberühmten Hits wie „No One“, „Girl On Fire“ und „Empire State Of Mind“ singen. Die 41-jährige US-Amerikanerin konnte im Laufe ihrer Karriere mehr als 30 Millionen Alben verkaufen und 16 Grammys gewinnen und ist damit eine der erfolgreichsten R&B-Künstlerinnen überhaupt.

Wenige Tickets an der Abendkasse

Tickets für das Event sind über die gängigen Portale und den Ticketshop an der Lanxess-Arena ab circa 64 Euro bis 116 Euro sowohl für den Innenraum als auch die Tribünen zu haben – möglicherweise auch noch an der Abendkasse.

Das Konzert in Köln-Deutz ist das einzige in NRW und eines von fünf Deutschland-Shows. Support-Acts im Henkelmännchen werden der US-Rapper Dsmoke und die deutsch-türkische Sängerin Ayliva sein.

Ursprünglich sollte das Konzert der „The Alicia + Keys World Tour“ am 14. Juli 2020 und nach einer ersten Verlegung aufgrund der Corona-Pandemie am 9.Juli 2021 stattfinden. Nachdem auch dieser Termin abgesagt werden musste, stand dann der 8. Juli 2022 als neuer Termin fest. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einlass ist am Freitag um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.