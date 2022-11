Absperrgitter an der Uferstraße in Rodenkirchen

Köln – Die ersten Absperrgitter stehen, um dem Hochwasser des Rheins zu trotzen. Am Rodenkirchener Rheinufer hat die Stadt Maßnahmen getroffen, die bei Pegelständen von mindestens 4,50 Meter durchgeführt werden. Am Samstagmittag stand der Pegel laut Zahlen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bei 5,01 Metern – Tendenz steigend. Erwartet wird ein Höchststand von 5,07 Metern.



Anschließend soll das Wasser wieder etwas sinken, an Silvester müssen die Kölner also nicht mit weitreichenden Einschränkungen rechnen. Am Dienstag soll der Pegel wieder unter den Stand von 4.50 Meter fallen.



Auch für die Schifffahrt sind solche Wasserstände nicht bedrohlich. Erst ab einer Marke von 6,20 Meter wird die Schifffahrt eingeschränkt, ab 8,30 Meter wird sie komplett eingestellt. Im vergangenen Jahr waren die Pegelstände über Weihnachten um zwei Meter auf 5,31 Meter gestiegen, später aber wieder gefallen.



Kurze Zeit zuvor hatten unter anderem die Schiffer mit einem ganz anderen Phänomen zu kämpfen. Das Niedrigwasser im Rhein hatte über Monate hinweg zu erheblichen Einschränkungen geführt. Weil Schiffe nicht voll beladen werden konnten, hatten Tankstellen zeitweise kein Benzin mehr.