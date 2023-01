Köln – Der Spitzenreiter unter deutschen Städten ist 2019 mit mehr als drei Millionen Radkilometern Hannover gewesen. In Köln haben 4000 Teilnehmer immerhin mehr als 700.000 Kilometer erradelt. Das Projekt „Stadtradeln“ der Initiative „Klima-Bündnis“ findet seit 2012 statt und erhält jedes Jahr mehr Zuspruch. Damit die Platzierung Kölns dieses Jahr besser ausfällt, wirbt neben Kölns Sozialdezernent Harald Rau auch die Kölsch-Rockband „Cat Ballou“ den Wettbewerb, der vom 21. August bis 10. September stattfindet.



Möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren und am Ende die eingesparte CO2-Menge im Vergleich zu anderen Kommunen errechnen, das ist die Idee des Klimaschutz-Projekts. Der Kölner Beitrag im vergangenen Jahr betrug eine Einsparung von etwa 110 Tonnen CO2.

„Liebe deine Stadt – fahr Rad“ lautet das diesjährige Motto von „Stadtradeln. Mitmachen können alle Menschen, die in Köln leben, arbeiten, einem Verein angehören sowie eine Schule oder Hochschule besuchen. Mindestens zu zweit muss man sich dafür als Team zusammenfinden, die Applikation installieren und in den drei Projektwochen Kilometer sammeln. „Städte, die eine gute Fahrradinfrastruktur haben, sind attraktive Städte. Menschen, die Fahrrad fahren, tun etwas für ihre Gesundheit“, sagte Rau zum Auftakt der Aktion am Donnerstag.



Auch Cat Ballou haben ein Team gegründet und zeigten sich motiviert: „Für uns ist Radfahren eine Herzensangelegenheit und wir möchten die Kölner zum Umsteigen aufs Fahrrad motivieren“, sagte Sänger Oliver Niesen. Unter allen Teilnehmern werden darum 25 mal zwei Karten für ein Konzert der Band am 18. April 2021 im „Musical Dome“ verlost. Außerdem gibt es Sachpreise zu gewinnen.