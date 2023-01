Köln – Die weitreichende Netzwerkstörung, die viele Systeme der Universität zu Köln lahmgelegt hatte, scheint behoben zu sein. Das bestätigte Jürgen Rees, Pressesprecher der Uni, auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Die Systeme laufen wieder hoch. Zu den Ursachen der Störung kann ich aber noch nichts sagen.“

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr teilte das Rechenzentrum der Uni auf Twitter mit: „Störung beendet!“ Nach einer geplanten Wartung der Netzinfrastruktur seien bei abschließenden Tests keine Einschränkungen des Netzwerks mehr feststellbar gewesen. „Alles sollte wieder funktionieren.“

Am Donnerstag hatte eine Netzwerkstörung unter anderem das E-Mail-System ausfallen lassen. Wie das Rechenzentrum am Donnerstagabend mitteilte, wurde der Fehler zwar gefunden, konnte aber zunächst nicht behoben werden. „Vermutlich werden die Verbindungen unserer Systeme erst morgen wiederhergestellt sein können“, hieß es weiter. Das war zunächst nicht der Fall. Dies bestätigten Rektor Freimuth und Proektorin Busse via Twitter.

Auch die Webseite der Universität war am Donnerstag nicht erreichbar. Copyright: Screenshot KStA

Die Störung war so weitreichend, dass das Rechenzentrum versicherte, dass durch den Ausfall „keinerlei Nachteile bei Abgabefristen oder Klausuren entstehen“. Dies hätten Rektor Axel Freimuth und Prorektorin Beatrix Busse dem Rechenzentrum bestätigt. „Wir hoffen, dass das eine beruhigende Nachricht ist…“, hieß es in einem von mehreren Tweets des Rechenzentrums.

Betroffen waren von dem Ausfall unter anderem über das Internet abrufbare Datenspeicher. Studierende legen auf den Systemen etwa Entwürfe von Masterarbeiten ab.

Zumindest ein Student befürchtete auf Twitter, dass er seine Abgabefrist nicht einhalten könne. Er solle das Prüfungsamt informieren, so der Tipp, allerdings nur „wenn unsere Telefone und Mails wieder funktionieren“. (mdo/mbr/kst)