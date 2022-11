Köln – Zu einem Austausch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über gute und schlechte Erfahrungen zum Thema „Miteinander der Generationen“ in Zeiten der Pandemie ist am Mittwochmittag auch ein Kölner Projekt in den Videochat mit der deutschen Regierungschefin eingeladen worden.



Die Antoniter-City-Kirche und ihr Kooperationspartner, der Kölner Standort der Tandem-Organisation „Start with a Friend“, hatten die Gelegenheit, vertreten durch den Ehrenamtler Otis Benning, in der jüngsten Auflage der Dialogreihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“ die Vereinsarbeit sowie die Ziele im Kooperationsprojekt „Alt trifft Jung“ vorzustellen. Beide Generationen hätten in der Pandemie „ganz große Belastungen erfahren und schwere Einschränkungen hinnehmen müssen“, so die Bundeskanzlerin. „Darüber möchte ich im direkten Gespräch heute gern mehr erfahren“, sagte Merkel anfangs.

Hofkonzerte mit Musikern

Beginnen durfte Otis Benning: „Wir bieten den Senioren und Seniorinnen der Antoniter-Kirchengemeinde sowie jungen Menschen mit Einwanderungshintergrund einen Raum, in dem sie vorurteilsfrei Kontakte auf Augenhöhe knüpfen können“, sagte der 25-Jährige. Besonders wichtig sei dabei, dass „der Austausch zwischen den Generationen und unterschiedlichen Kulturen sich explizit nicht an gegenseitigen Hilfeleistungen orientiert“, sondern der zwischenmenschliche Austausch im Mittelpunkt stehe.



„Für die Zeit der Pandemie haben wir ein besonderes Format entwickelt, das Begegnung und kulturellen Austausch auch in Zeiten der Kontakteinschränkungen ermöglicht“, sagte Benning. Im Außenbereich des neu entstandenen Kirchhofs am Antoniter-Quartier würden regelmäßig coronakonforme Hofkonzerte mit Musikern aus unterschiedlichen Kulturen und Stilrichtungen veranstaltet.