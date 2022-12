Kölner Festival zur Stadt der Zukunft Strassenland macht Nord-Süd-Fahrt autofrei

Köln – Zum zweiten Mal nach 2019 - damals kamen weit mehr als 100.000 Besucher - macht am kommenden Sonntag, 19. Juni, zwischen 11und 19 Uhr der Autoverkehr auf der Kölner Nord-Süd-Fahrt Platz für eine Bewegung der anderen Art. Auf rund anderthalb Kilometern Länge, zwischen der Unterführung am WDR und der Auffahrt zur Severinsbrücke, präsentieren über 200 Mitwirkende neue Ideen, Angebote und Visionen für ein nachhaltiges urbanes Zusammenleben in dieser Stadt.

Kölner Nord-Süd-Fahrt einen Tag lang autofrei

„Aber wir sind keine Anti-Auto-Veranstaltung“, stellte Klaus Eschmann klar. „Wir werfen einen Blick auf die Morgenstadt, wollen den Blickwinkel verändern dadurch, dass man über eine Straße laufen kann, auf der sonst der Verkehr tobt.“ Stille als Erlebnis für ein neues Stadtgefühl. Es soll aber auch diskutiert werden, wie man dieses Stadtgefühl nachhaltig und zum Wohle der Menschen praktisch umsetzen kann. „Ich hoffe, dass Impulse von Straßenland ausgehen“, sagt Christoph Kuckelkorn, der die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von OB Henriette Reker gemeinsam mit Eschmann umsetzt. Hier einige Programmangebote.

Kunstrasen auf der Nord-Süd-Fahrt: die Festivalmacher von Straßenland. Copyright: Alexander Schwaiger

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft gestalten, ist eine Prämisse erfolgreicher Stadtplanung. Zur Beantwortung der Frage, wie wir morgen leben wollen, hat Straßenland zahlreiche Protagonisten eingeladen, die sich mit lokalen Themen beschäftigen und dabei über Köln hinausschauen. Bezahlbares, gemeinschaftliches Wohnen, sozial-ökologischer Wandel, grüne Gebäude – die Liste der Themen ist lang, die Herausforderungen sind groß und Teilhabe ist gefragt. In Vorträgen und Diskussionsrunden werden auf einer Bühne am Blaubach konkrete Projekte und Ideen thematisiert sowie Brücken zu Politik, Umwelt und Klima geschlagen. Eingerahmt wird das Ganze von einem musikalischen Unterhaltungsprogramm.

Ernährung der Zukunft in einem vegan-vegetarischen Streetfood-Village

In einem vegan-vegetarischen Food-Village am Offenbachplatz versammelt Straßenland zusammen mit Hauptsponsor Rewe über 40 Produkte und Konzepte, die sich einer nachhaltigen, fleischlosen Ernährung verpflichten. Unter dem Motto „Make a Bedda World“ haben sich zahlreiche Partner zusammengeschlossen, die eine Vision teilen: Mit pflanzenbasierten Produkten die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Fleisch aus dem 3D-Drucker bei Kölner Strassenland

Das geht vom nachhaltigen Kaffee über Snacks ohne zusätzlichen Industriezucker bis hin zum regionalen Premiumfleisch aus artgerechter Aufzucht oder erbsenbasiertem Fleisch aus dem 3D-Drucker. Hanno Rieger von Rewe West sagt dazu: „Nachhaltige Produkte von lokalen Produzenten sind die Zukunft.“ Es werden Landwirte aus der Region vor Ort sein und im Gespräch mit den Besuchern erläutern, wie aufwendig der Weg vom Samen zur fertigen Kartoffel ist.

Im Bereich City Logistik zeigen städtische Einrichtungen sowie Hersteller und Entwickler innovative Konzepte für die Mobilität von morgen. „Wir lernen Bildungsinstitutionen, Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Initiativen und Start-ups kennen, die ihre Visionen für ein nachhaltiges und urbanes Zusammenleben in der Stadt präsentieren. Austauschen, kennenlernen, mitmachen und gemeinsam die Stadt als Ort des Wandels kennenlernen – darum geht es“, so Veranstalter Eschmann. Mitfahr-Apps werden genauso vorgestellt wie Fahrradwaschmaschinen, Rohstoffretter oder Schrottbienen.

Teens’n’Pänz-Zone lockt mit Sport und 1. FC Köln

In der Teens’n’Pänz-Zone dreht sich alles um Sport, Information und Unterhaltung. So geht es in Kooperation mit dem Olympiastützpunkt NRW/Rheinland an der REWE-Kletterwand hoch hinaus – inklusive Tipps von Sportkletterin Hannah Meul. Auch der 1. FC Köln ist mit seinem Kids-Club zu Gast. Entspannung liefern die Tunnelchöre: Für den Durchgang zwischen Nord- und Südbereich konnten Ensembles der Bonner Jazzchor, der Kölner Domchor oder die Lucky Kids gewonnen werden.

Kinofilm Open Air zum Finale

Zum Finale um 21 Uhr stellt Filmemacher Valentin Thurn seinen aktuellen Kinofilm „Träum weiter! Sehnsucht nach Veränderung“ im Sion Sommerkino im Rheinauhafen vor. Der Inhalt: Fünf außergewöhnliche Lebensentwürfe von Menschen.

