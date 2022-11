Köln – Nach der Berichterstattung des „Kölner Stadt-Anzeiger“ über einen Wolf, den eine Leserin am Montagmorgen um 8.15 Uhr vor dem Impfzentrum Köln-Messe gesehen haben will, hat es am Mittwoch eine ganze Reihe von Zuschriften gegeben, die an diesem Montagmorgen ebenfalls ein Tier beobachtet haben – allerdings teilen sich die Lager bei der Frage, ob es sich nun tatsächlich um einen Wolf oder vielleicht doch um einen der vielen Kölner Stadtfüchse gehandelt haben könnte.

Jennifer Wütscher ist sich sicher: „Es war definitiv ein Wolf“. Am Montagmorgen hatte die 32-Jährige aus Urbach einen Termin im Impfzentrum in der Köln-Messe. „Ich stand vielleicht 30, 40 Meter entfernt. Der Wolf hatte ein Tier im Maul, vermutlich ein Kaninchen. Er lief dann rechts über die Deutz-Mülheimer Straße und die Gleisanlagen zum Dorint Hotel.“ Es seien auch andere Passanten in der Nähe gewesen, auch an der Ampel wartende Autofahrer, die das Tier gesehen haben müssten.



Lanuv sammelte hunderte Wolfs-Meldung

Ein Wolf in Köln? Tatsächlich riss am 20. Mai ein Wolf in der Kölner Rheinaue vier Schafe. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) konnte das Tier identifizieren. Er war auch von einer Überwachungskamera der Rhein-Energie gefilmt worden und an mehreren Orten der Stadt wurde ein „wolfsähnliches Tier“ gesichtet. Das Lanuv erklärte dazu, es sammele hunderte Wolfs-Meldungen. In den allerseltensten Fällen sei tatsächlich ein Wolf gesehen worden, nur in absoluten Ausnahmefällen wage sich einer in die Stadt. Aber selbst Experten täten sich schwer, Wölfe von wolfsähnlichen Hunden zu unterscheiden.

Einige Leser bestätigen nun, auch sie hätten an der Deutz-Mülheimer Straße und am Dorint Hotel schon einen Wolf gesehen. Andere erklären, es handele sich um einen großen Fuchs, der seit geraumer Zeit um den Bahnhof Deutz streife. Beide Seiten schickten zum Beleg für ihre Beobachtung Fotos. Alle zeigen: einen Fuchs. Damit ist die Beobachtung von Jennifer Wütscher keinesfalls widerlegt. Belegt ist nur: Es gibt Füchse an der Köln-Messe. Die Redaktion bedankt sich für die aufschlussreichen Fotos!