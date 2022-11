Kölner Neumarkt Defekte Ampeln fallen tagelang aus

Köln – Die wegen eines defekten elektronischen Bauteils abgeschalteten Ampeln an der Westseite des Neumarkts werden mindestens bis zum kommenden Freitag außer Betrieb bleiben. Solange werde es dauern, bis die Firma Siemens ein neues Steuergerät liefern könne, sagte der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Patric Stieler, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.



Auf den wegen des Lockdowns derzeit nur spärlichen Autoverkehr im Stadtzentrum wirkt sich der Ausfall der Ampelanlage insofern aus, dass das Überqueren der Hahnenstraße in Richtung der Straße Im Laach von der Nordseite des Platzes aus derzeit nicht möglich ist, ebenso das Linksabbiegen Richtung Deutzer Brücke. Das gleiche gilt für den Radverkehr.



Die drei Übergänge für Fußgänger sind ebenfalls gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrenden wird empfohlen, die beiden Fußgängerüberwege Neumarkt Nordseite und Neumarkt Südseite, jeweils Höhe Platzmitte, zu nutzen“, teilte das Presseamt am Montag mit. Dazu erfolgte der Hinweis: „Radfahrende müssen ihre Fahrräder über diese Überwege schieben.“



Die Ampeln am Neumarkt seien mehr als 20 Jahre alt, einzelne Ersatzteile seien nicht mehr lieferbar, sagte Stieler. Anstatt die defekte Platine zur Steuerung der Anlage auszutauschen zu lassen, werde die Verwaltung nun beim Hersteller eine Schalteinheit mieten.



Die komplette Erneuerung der Anlage, die für das Jahr 2022 vorgesehen war, werde vorgezogen und erfolge nach einer Ausschreibung noch in diesem Jahr. Die Kosten für eine Umrüstung auf LED-Technik bezifferte Stieler mit 80.000 bis 100.000 Euro je Anlage.