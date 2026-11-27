Die wichtige Radverbindung am Niehler Gürtel rückt acht Jahre nach dem Planungsbeschluss des Stadtrats in greifbare Nähe. Der Mobilitätsausschuss hat jetzt den Bau der Teilstrecke zwischen Merheimer Straße und Niehler Kirchweg beschlossen. Die Vorlage erhielt eine Mehrheit gegen die Stimmen der FDP-/KSG-Fraktion. Die CDU-Fraktion enthielt sich. Gebaut werden soll der Abschnitt in den kommenden beiden Jahren gemeinsam mit dem „Grünzug Nippes“, einem 1,4 Kilometer langen Park.

Fünf weiterführende Schulen in der Nähe

Der Abschnitt hat eine stadtweite Bedeutung für das Radwegenetz, weil er Teil einer rund fünf Kilometer langen Verbindung zwischen dem Parkgürtel und der Mülheimer Brücke ist. Die Stadt sieht darin eine wichtige Pendlerroute und verweist auf ein Potenzial von täglich mehr als 10.000 Radfahrern, die dort in Zukunft unterwegs sein könnten. In der Nähe befinden sich fünf weiterführende Schulen und die Stadtbahnlinie 13 der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB).

Der Radweg verläuft am südlichen Rand der künftigen Parklandschaft und soll fünf Meter breit sein. Ein Grünstreifen trennt den Radweg vom Gehweg. Die Radverbindung soll beleuchtet sein und so gebaut werden, dass neben Reinigungs- und Winterdienstfahrzeugen auch die Feuerwehr sowie Prüffahrzeuge für die Hochbahntrasse darauf fahren können. Nach Angaben der Verwaltung bleiben alle Bestandsbäume erhalten. Regenwasser soll seitlich in die Grünanlage abfließen.

Die Kosten liegen laut der Stadt bei 1,07 Millionen Euro, davon entfallen rund 95.000 Euro auf die Beleuchtung. Für den Bau in den Jahren 2027 und 2028 sind 814.000 Euro vorgesehen. Die Planungskosten hat die Stadt bereits ausgegeben. Ein Förderbescheid für das Projekt steht noch aus.

Der Streit um die Zukunft des Gürtels reicht Jahre zurück. Ursprünglich war vorgesehen, dort eine weitere Autospur zu bauen. Bereits 2017 hatte das damalige Ratsbündnis aus CDU und Grünen allerdings auf einen Lückenschluss für Autos zugunsten einer Rad-, Fußwege- und Grünverbindung verzichtet. SPD und FDP kritisierten das damals und verlangten eine Straßenverbindung, um die angrenzenden Wohngebiete zu entlasten. 2018 beschloss der Rat schließlich, die Variante für den Rad- und Fußverkehr sowie den Park weiter zu planen.