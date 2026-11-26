Nach den Enthüllungen unserer Redaktion zur sogenannten Liste Coesfeld und einer öffentlichen Diskussion über den Umgang des Kölner Ausländeramts mit ausreisepflichtigen Personen hat die Stadt Köln am Donnerstag Vorschläge für die Neukonzeption ihres umstrittenen Bleiberechtsprogramms vorgelegt. Es soll künftig in „Kölner Integrationsprogramm“ umbenannt werden. Damit soll laut Stadt bereits sprachlich deutlich werden, dass es nicht darum gehe, „geduldeten Personen unterschiedslos ein Bleiberecht zu erteilen, sondern Personen auf dem Weg ihrer sozialen und wirtschaftlichen Integration in die Gesellschaft zu unterstützen“.

Dafür sollen bestehende Beratungsangebote um zwei Jahre verlängert werden. Der Stadtrat soll am 10. Dezember darüber entscheiden. Heute befassen sich der Sozialausschuss und der Integrationsausschuss in einer gemeinsamen Sondersitzung mit dem Thema.

Zur Abstimmung stehen zwei Möglichkeiten: Entweder müssen Geduldete für die Aufnahme in das städtische Integrationsprogramm künftig grundsätzlich ein Führungszeugnis ohne Einträge vorlegen. Oder es bleiben die bisherigen Strafmaßgrenzen bestehen, nach denen auch Menschen mit einem Eintrag aufgenommen werden können. Die Verwaltung empfiehlt die erste Variante.

Variante A: Führungszeugnis ohne Einträge

Nach dem Vorschlag der Verwaltung muss das Führungszeugnis vor der Aufnahme in das Integrationsprogramm vorliegen. Ein Zeugnis ohne Einträge bedeutet nicht zwangsläufig, dass jemand noch nie verurteilt wurde. So erscheint eine einzelne Geldstrafe von bis zu 90 Tagessätzen unter bestimmten Voraussetzungen nicht darin. Sind weitere Strafen im Register eingetragen, kann auch eine niedrigere Geldstrafe im Führungszeugnis stehen.

Für mehrfache Verurteilungen wegen Bagatelldelikten sowie für ausländerrechtliche Straftaten sieht Variante A eine Sonderregel vor. Maßstab sind die Grenzen des früheren Chancen-Aufenthaltsrechts. Dort konnten Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen außer Betracht bleiben. Bei bestimmten Verstößen gegen das Aufenthalts- oder Asylgesetz waren es bis zu 90 Tagessätze. Die Verwaltung begründet ihre Empfehlung damit, dass die Regel öffentliche Sicherheitsinteressen berücksichtige, ohne jede geringfügige Verurteilung zum Ausschlussgrund zu machen.

Variante B: Bisherige Strafmaßgrenzen bleiben

Bei der zweiten Variante wäre ein Eintrag im Führungszeugnis für sich genommen kein Ausschlussgrund. Entscheidend wäre, ob die Strafe die bisherige Grenze überschreitet. Der Vorschlag nennt als Obergrenzen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder eine Jugendstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Die Verwaltung hält auch die bisherige Regel für rechtlich zulässig. Für ihre Beibehaltung spricht, dass mehr Menschen trotz einer Verurteilung Beratung in Anspruch nehmen könnten.

In beiden Varianten ist die Teilnahme ausgeschlossen, wenn ein schweres oder besonders schweres Ausweisungsinteresse im Sinne des Aufenthaltsgesetzes vorliegt. Wer während der Teilnahme rechtskräftig verurteilt wird und die jeweils geltende Strafgrenze überschreitet, soll das Programm verlassen. Das Konzept sieht eine jährliche Kontrolle anhand eines aktuellen Führungszeugnisses vor. Auch wer bereits am bisherigen Programm teilnimmt, soll nach den neuen Maßstäben überprüft werden.

Warum Köln die Regeln ändert

Anlass für die Überarbeitung war auch die Auseinandersetzung um die Coesfelder Liste. Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld hatte Köln 2024 angeboten, für 471 ausreisepflichtige Menschen Passersatzpapiere zu beschaffen. 218 von ihnen nahmen am Bleiberechtsprogramm teil. Die zuständige Kölner Stelle lehnte die Hilfe für Programmteilnehmer ab. Daraufhin wurde darüber gestritten, ob die Teilnahme bei Entscheidungen über eine mögliche Abschiebung eine Rolle gespielt hatte, die ihr rechtlich nicht zukam.

Auch der NRW-Landtag befasste sich mit dem Fall. Im Integrationsausschuss ging es im September unter anderem um Programmteilnehmende, zu denen strafrechtliche Erkenntnisse vorlagen. Solche Erkenntnisse sind nicht mit rechtskräftigen Verurteilungen gleichzusetzen. Die internen und die fachaufsichtlichen Prüfungen bestätigten, dass sich das bisherige Programm grundsätzlich im geltenden Rechtsrahmen bewegte. Die Stadt will dennoch genauer regeln, wer aufgenommen wird, welche Mitwirkung sie erwartet und wann die Teilnahme endet.

Beratung soll früher einsetzen

Unabhängig von der Wahl der Strafgrenze sollen Geduldete früher Zugang zur Beratung bekommen. Statt nach acht Jahren soll die Aufnahme im Regelfall nach sechs Jahren möglich sein, bei Familien mit einem minderjährigen Kind im Haushalt nach vier. Wer unverschuldet auf absehbare Zeit nicht zurückgeführt werden kann, soll wie bisher auch ohne Mindestaufenthaltsdauer aufgenommen werden können. Das kann etwa Menschen betreffen, deren Herkunftsstaat trotz entsprechender Bemühungen keine Passpapiere ausstellt.

Die Teilnahme am Programm soll künftig im Regelfall auf drei Jahre begrenzt werden. In begründeten Fällen ist eine Verlängerung vorgesehen, etwa wenn ein Ausbildungsabschluss kurz bevorsteht. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie bei der Passbeschaffung mitwirken, Beratungstermine wahrnehmen und sich um Deutschkenntnisse, Ausbildung oder Arbeit bemühen. Die Beratung kann das Ausländeramt übernehmen oder einer der freien Träger. Für deren Arbeit sind 2027 und 2028 jeweils 410.000 Euro vorgesehen.

Was der Rat mit seiner Wahl entscheidet

Seit 2018 wurden laut Stadt 1224 langzeitgeduldete Menschen so gut integriert, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel erfüllen. Knapp 37 Prozent von ihnen waren im Rahmen des Bleiberechtsprogramms von freien Trägern beraten worden. Wie viele den Titel ohne diese Unterstützung nicht erreicht hätten, lässt sich an der Zahl nicht ablesen.

Eine Duldung setzt die Abschiebung aus, ist aber keine Aufenthaltserlaubnis. Auch die Aufnahme in das Programm ändert den rechtlichen Status nicht. Fällt das Rückführungshindernis weg, schützt die Teilnahme grundsätzlich nicht vor einer Abschiebung. Der Rat entscheidet mit der Wahl zwischen den beiden Varianten deshalb nicht, wer in Köln bleiben darf. Er entscheidet, unter welchen Bedingungen die Stadt Menschen dabei unterstützt, ein gesetzliches Bleiberecht zu erreichen.

Was für die Integrationsberatung spricht

2025 erhielten laut Stadt 227 Teilnehmer des Bleiberechtsprogramms einen Aufenthaltstitel. 66 von ihnen waren durch einen der geförderten Träger, Kölner Flüchtlingsrat e. V., Diakonie Köln, Caritasverband der Stadt Köln und Rom e. V., beraten worden. Zudem habe man im Rahmen des Programms von 2023 bis 2025 die Identitäten von 885 Personen klären können und ihnen Pässe beschafft. Die Stadt betont, dass das Programm für sie zu einer finanziellen Entlastung führe. Begründung: Wer dadurch ein gesetzliches Bleiberecht erhalte, erhalte von der Kommune keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr. Eine Überprüfung von 66 Fällen aus dem Jahr 2025 habe gezeigt, dass die Stadt so im Schnitt 11.000 Euro pro Person und Jahr einspare.