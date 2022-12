Sträuße statt E-Discount Neuer Blumenladen in Köln-Nippes bietet Workshops an

Nippes – Seit Anfang des Jahres gibt es Zuwachs auf der Neusser Straße in Nippes: Die Floristmeisterin Elisa Fodera hat hier ihren Laden eröffnet, in dem man eine Mischung aus frischen Schnittblumen, den derzeit gefragten Trockenblumen und Dekoartikeln findet. „In meinem Laden sollen die Grenzen zwischen Kunst und Floristik verschwimmen“, sagt die Nippeserin.



Ladenlokal komplett verwandelt

Wer sich noch an den in ihrem Ladenlokal zuvor angesiedelten Haushaltswarenladen E-Discount erinnern kann, versteht, dass die 35-jährige für die Verwandlung dieses eher altmodischen Ambientes in einen liebevollen Blumenladen eine Menge Fantasie aufbringen musste. Im Januar 2021 konnte „Feather & Fern“ dann eröffnen, und trotz des kalten Winters und zweiten Lockdowns sei der Laden von den Nippesern sofort gut angenommen worden. „Während dieser merkwürdigen Zeit wollten es sich alle zuhause besonders schön machen, sowohl mit Blumen, die ein bisschen Farbe reinbringen, als eben auch mit schöner Deko“, vermutet Fodera.



Für sie als echtes Nippeser Mädsche, das die Grundschule in der Steinbergerstraße und das Leonardo-Da-Vinci Gymnasium besuchte, kam auch nur die Neusser Straße als Standort in Frage. Jetzt, ein halbes Jahr nach der Eröffnung, freut sie sich über den Austausch mit den anderen Läden und Cafés in Nippes, man helfe sich gegenseitig und werte so ja auch das Veedel auf. Obwohl ihr die Eingebung für ihre Berufswahl spontan in einem Blumenladen kam, hat sie ihre Ausbildung zur Floristin 2017 als Bundesbeste abgeschlossen. Schnell wurde ihr danach klar, dass sie einen eigenen Laden wollte, um ihre Leidenschaft weiterzugeben: „ Ich liebe Interior Design.



Auch Dekoartikel findet man bei Elisa Fedora. Copyright: Krasniqi

Diese Begeisterung möchte ich an meine Kunden weitergeben und sie inspirieren“, erklärt Fodera, die vorher ein paar Semester Modedesign studiert hatte. Nach dem Motto „Flowers Weddings, Workshops“ finden an dem großen Holztisch im hinteren Bereich des schlauchförmigen Ladens auch regelmäßig Workshops statt. Daneben kreiert Fodera jede Woche zwei Blumensträuße, die man im Laden abholen oder online bestellen kann.



Vor kurzem noch Haushaltswaren, jetzt Blumen und Deko Copyright: Krasniqi

Pastellblaues Lastenrad

Für die Lieferungen ins Kölner Stadtgebiet wurde eigens ein pastellblaues Lastenfahrrad angeschafft. Nachhaltigkeit ist sowieso ein Thema für die Halb-Italienerin: „Auch wenn die grüne Bewegung in unserer Branche noch nicht so richtig angekommen ist, versuche ich die Schnittblumen immer aus der Region und wo es geht ohne viel Plastik zu beziehen.“ Die Deko kauft Fodera hauptsächlich bei skandinavischen Labels, außerdem gibt es in ihrem Laden nur Artikel, die ihr auch wirklich gefallen: „Die Gerbera haben wir zum Beispiel nie“, lacht sie.

Feather & Fern, Neusser Straße 183, 50733 Köln, geöffnet montags bis freitags von 9:30 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.



featherandfern.de