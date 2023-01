„XXV Tour – 25 Years Of Hits“ Robbie Williams kommt 2023 nach Köln

Köln – Robbie Williams wird am 5. und 6. Februar 2023 in der Lanxess-Arena auftreten. Jetzt wurde noch in dritter Termin für den 8. Februar bekannt gegeben. Kaum zu glauben, aber in seiner 25-jährigen Karriere als Solo-Künstler ist der Sänger noch nie in der Lanxess-Arena aufgetreten. In Köln war der britische Sänger schon oft zu Gast, so im E-Werk oder Palladium in den ersten Solo-Jahren. Unvergessen auch sein legendäres Open-Air-Konzert 2001 im damaligen Müngersdorfer Stadion (heute: RheinEnergieStadion). Zuletzt war er im August 2022 zumindest in der Gegend: Vor 25.000 Zuschauern gab er ein Konzert im Bonner Hofgarten.

Robbie Williams in der Lanxess-Arena: Was erwartet uns?



Im Gepäck hat Williams sein aktuelles Album „XXV“, das am 9. September erschienen ist und auf Anhieb Platz eins der britischen und die Top 3 der deutschen Album-Charts erreichte. „XXV“ präsentiert seine Hits wie „Angels“, „Let Me Entertain You“ oder „Rock DJ“, alle neu aufgenommen mit dem niederländischen Metropole Orkest. Auch eine neue Version von „Kids“ im Duett mit Kylie Minogue ist dabei. Auf dem Cover zeigt sich Williams übrigens in der Pose des berühmten „Denkers“ von Auguste Rodin. Mehr zum Album hat uns Robbie Williams in einem Interview verraten.

Robbie Williams Live: Was kosten die Tickets?

Robbie Williams Tickets für den 5. Februar sind bis auf die VIP-Tickets (629 Euro) ausverkauft. Robbie Williams Tickets für den 6. und 8. Februar sind noch ab 89,65 Euro erhältlich. In der Lanxess-Arena können Sie zwischen den Standardtickets für den Innenraum, Unterrang und Oberrang, sowie Premium Seats, Premium Paketen und Logentickets wählen.

Robbie Williams Konzert: Wo bekomme ich Tickets?

Robbie Williams Tickets für den 5., 6. und 8. Februar gibt es über die Website eventim.de oder mit viel Glück an der Abendkasse. Fans sollten allerdings schnell sein, denn der Weltstar hält seit den Rekord für die am meisten verkauften Tickets (1,6 Millionen) an einem Tag eines Künstlers.

Robbie Williams Köln 2022: Wie komme ich zur Lanxess-Arena mit dem Auto, dem ÖPNV oder zu Fuß?

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Folgen Sie den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Sie finden die Lanxess-Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs, der eine hervorragende Bahnanbindung hat. Ausreichende Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena sind ausgeschildert. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten finden Sie auf der Website der Lanxess-Arena.

Achtung: Die erworbenen Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

Adresse für Navi: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Tritt Robbie Williams live noch in anderen Städten auf?

Robbie Williams wird im Februar 2023 außer in Köln auch Konzerte in Hamburg, Frankfurt und Berlin geben. Mehr zu den Daten und weitere Informationen zu den Tickets finden Sie auf der Website von Eventim.

Robbie Williams: Brandneuer Video-Clip zur Einstimmung



Robbie Williams in Köln: Wo kann ich nach dem Mega-Event noch etwas trinken?

Wer nach dem Robbie Williams-Konzert noch etwas trinken gehen möchte, kann aus einer großen Auswahl an Kneipen wählen. Wir haben die 10 besten Kölsch-Kneipen für Sie zusammengestellt. Wer noch einen Happen essen möchte, darf sich unsere „11 Lieblings-Cafés und Restaurants auf der „Schäl Sick“ in Köln“ nicht entgehen lassen. Oder doch nur ein Bierchen am Büdchen?

Robbie Williams – XXV Tour 2023 - 25 Years Of Hits – am Sonntag, den 5., Montag, den 6. und Mittwoch, den 8. Februar 2023, in der Lanxess-Arena; Beginn 20.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr

