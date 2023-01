Köln – Mit „The Lady in Red“ feierte der irische Sänger Chris de Burgh 1986 weltweit Erfolg und verkaufte im Verlauf seiner Karriere mehr als 45 Millionen Platten weltweit. 2022 geht der heute 74-Jährige erneut auf Solo-Tour durch Deutschland und spielt auch ein Konzert in Köln.

Chris de Burgh in Köln: Was erwartet die Zuschauer?

Am 9. November 2022 wird de Chris de Burgh in der Kölner Lanxess-Arena auftreten. Vor wenigen Tagen endete erst de Burghs Sommertour durch Europa, im Herbst kommen nun 19 weitere Konzerte in Deutschland dazu. Dabei wird er nicht nur seine alten Klassiker wie „Don't Pay the Ferryman“, „High on Emotion“oder natürlich „The Lady in Red“ präsentieren, sondern auch Lieder aus seinem aktuellen Album „The Legend of Robin Hood“, welches vor einem Jahr erschien.

Chris de Burgh Live: Was kosten die Tickets?

Chris de Burgh Tickets für das Konzert am 9. November sind ab 67,25 Euro erhältlich. In der Lanxess-Arena können Sie zwischen den Standardtickets für den Innenraum, Unterrang und Oberrang, sowie Premium Seats, Premium Paketen und Logentickets wählen.

Chris de Burgh Konzert: Wo bekomme ich Tickets?

Chris de Burgh Tickets für den 9. November gibt es über die Website eventim.de oder an der Abendkasse.

Chris de Burgh Köln 2022: Wie komme ich zur Lanxess-Arena mit dem Auto, dem ÖPNV oder zu Fuß?

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Folgen Sie den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Sie finden die Lanxess-Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs, der eine hervorragende Bahnanbindung hat. Ausreichende Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena sind ausgeschildert. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten finden Sie auf der Website der Lanxess-Arena.

Achtung: Die erworbenen Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

Adresse für Navi: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Chris de Burgh in NRW: Tritt er live noch in anderen Städten auf?

Seine Fans dürfen sich auf ein weiteres Konzert freuen. Am 11. November tritt er in Dortmund in der Dortmunder Westfalenhalle auf. Weitere Termine in Deutschland und Österreich:



27.10. Trier: Arena

29.10. Stuttgart: Porsche-Arena

31.10. Frankfurt: Alte Oper

02.11. Heilbronn: Festhalle Harmonie

05.11. Wien: Stadthalle

07.11. Fulda: Orangerie (Maritim)

​12.11. Bremen: Metropol Theater

Mehr zu den Daten und weitere Informationen zu den Tickets finden Sie auf der Website von Eventim.

Chris de Burgh: Brandneuer Video-Clip zur Einstimmung



Chris de Burgh in Köln: Wo kann ich nach dem Mega-Event noch etwas trinken?

Chris de Burgh – An evening with Chris de Burgh: Solo Tour – am Mittwoch, dem 9. November 2022, in der Lanxess-Arena; Beginn 20.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr