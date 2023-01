Bonn – Gegen den umstrittenen Bestsellerautor und Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat die Staatsanwaltschaft Bonn dem „Bonner General-Anzeiger“ zufolge Ermittlungen aufgenommen.



Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag auf Anfrage lediglich, dass gegen „einen Bonner Kinderpsychiater“ ermittelt werde, der „öffentlichkeitswirksam aktiv“ sei. Hintergrund seien mehrere Strafanzeigen gegen den Arzt. „Wir prüfen die Vorwürfe unter jedem möglichen strafrechtlichen Gesichtspunkt“, sagte der Sprecher.



Was genau dem Kinderpsychiater zur Last gelegt wird, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Vorwürfe, die zum Teil auch in Medienberichten erhoben würden, seien „inhaltlich breit aufgestellt“, hieß es. Dem „Bonner General-Anzeiger“ zufolge soll Winterhoff Kindern systematisch und ohne ausführliche Anamnese eine fachlich nicht anerkannte Diagnose gestellt haben.



Winterhoff war mehrfach in Talkshows zu Gast

In mehreren Fällen habe er ohne medizinische Notwendigkeit Psychopharmaka verschrieben. Winterhoff hatte in der Vergangenheit vor allem mit seinem entwicklungspsychologischen Bestseller „Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden“ für Kontroversen gesorgt. Darin kritisierte er gegenwärtige Erziehungsmodelle.



Der Bonner Arzt war mehrfach in Talkshows wie „Maischberger“ zu Gast und hielt europaweit Vorträge. Nach gemeinsamen Recherchen warfen der Westdeutsche Rundfunk und die „Süddeutsche Zeitung“ dem Kinderpsychiater zuletzt zweifelhafte Behandlungsmethoden vor. Winterhoff wies die Vorwürfe zurück. (afp)