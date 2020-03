Coronavirus: Kanzlerin appelliert an Solidarität der Bürger

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Mehr als 207.000 Infizierungen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile bestätigt. Über 8200 Menschen sind bereits gestorben.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt täglich. Die Ereignisse im Newsblog.

Mittwoch, 18. März

Großbritannien schließt die Schulen

Der Schulbetrieb in ganz Großbritannien soll wegen der Coronakrise am Freitag eingestellt werden. Das teilte der britische Premierminister Boris Johnson in London mit.



Zuvor hatten auch die Regionalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland Schulschließungen angekündigt. „Wir haben beschlossen, dass dies der richtige Moment ist, um das zu tun“, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street. Prüfungen im Mai und Juni würden nicht wie geplant stattfinden, so Johnson.



Die britische Regierung hatte sich mit drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bislang zurückgehalten und war dafür heftig kritisiert worden. Inzwischen verschärfte sie ihren Kurs.

Mülheimer Theatertage abgesagt

18.43 Uhr: Die 45. Mülheimer Theatertage sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Das Festival „Stücke 2020“ sollte am 16. Mai beginnen und bis zum 6. Juni dauern.



Die Eindämmung des Virus habe „oberste Priorität“, hieß es. „Zudem fehlt für die weiteren Vorbereitungen des Festivals in der jetzigen Situation die erforderliche Planungssicherheit.“

Mehr 35.700 Infizierte in Italien

In Italien gibt es inzwischen mehr als 35.700 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Die Zahl der Toten im Zuge der Pandemie stieg um mehr als 470 auf rund 3000.



Diese Zahlen gab der Zivilschutz in Rom am Mittwoch bekannt. Damit kamen innerhalb eines Tages mehr als 4000 Nachweise hinzu. Die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen dürfte Experten zufolge allerdings sehr hoch sein. Italien ist in Europa derzeit am härtesten von der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 getroffen.

Kanzlerin appelliert an die Solidarität der Bürger

18.30 Uhr: Mit einem eindringlichen Appell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Bürgerinnen und Bürger zu Solidarität und Disziplin im Kampf gegen das Coronavirus gemahnt. „Das ist eine historische Aufgabe, und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen“, sagte Merkel in einer Fernsehansprache zur Coronakrise.



„Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an“, machte die Kanzlerin den überaus großen Ernst der Lage deutlich. Es sei dringend notwendig, dass die sozialen Kontakte auf ein Minimum heruntergefahren werden, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreite.

Diese Situation erfordere ein hohes Maß an Disziplin jedes Einzelnen. Die Lage „ist ernst, und sie ist offen. Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt“, sagte die Kanzlerin nach einem vorab verbreiteten Redetext der Ansprache, die am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden sollte.



Zusätzliche, noch drastischere Maßnahmen wie eine allgemeine Ausgangssperre verkündete die Kanzlerin nicht. Sie sagte aber auch: „Halten Sie sich an die Regeln. ... Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.“

WHO koordiniert Studie mit fünf Medikamenten

18.24 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) leitet eine großangelegte Studie zur Wirksamkeit von fünf Medikamenten bei der Behandlung von Coronavirus-Infizierten. Krankenhäuser in neun Ländern beteiligten sich bereits daran, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Darunter sind Frankreich, der Iran, Norwegen und Spanien.

USA schließen Grenze zu Kanada für Personenverkehr

18.05 Uhr: Die USA wollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend ihre gemeinsame Grenze mit Kanada für „nicht unbedingt notwendigen“ Verkehr schließen.



US-Präsident Donald Trump gab am Mittwoch auf Twitter bekannt, auf diesen Schritt hätten sich beide Länder einvernehmlich geeinigt. „Handel wird nicht davon betroffen sein“, erklärte er weiter. Die Regelung soll zunächst für 30 Tage gelten.

Berliner Flughäfen nutzen kleine Terminals

18.02 Uhr: Die beiden Berliner Flughäfen wickeln den Reiseverkehr aufgrund des niedrigen Passagieraufkommens ab Donnerstag weitgehend über kleinere Terminals ab. Am Flughafen Tegel würden Passagiere größtenteils über das Terminal C abgefertigt, in Schönefeld ausschließlich über das Terminal B, wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Damit wird der Reiseverkehr von den jeweiligen Hauptterminals weggeleitet.



Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte Anfang der Woche bereits angekündigt, genutzte Flächen einzustellen, „damit wir nur so viel Personal auf der Fläche haben wie wir auch wirklich benötigen“.

US-Regierung will Bürgern mit 500 Milliarden Dollar helfen

17.55 Uhr: Im Rahmen eines Konjunkturpakets will die US-Regierung Medienberichten zufolge rund 500 Milliarden Dollar (450 Milliarden Euro) direkt an Steuerzahler verteilen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern.



Die beiden Auszahlungen von je 250 Milliarden US-Dollar im April und Mai sollen nach Einkommen und Familiengröße gestaffelt werden, wie die Zeitungen „Washington Post“ und „New York Times“ unter Berufung auf einen Vorschlag des Finanzministeriums berichteten.



Die Auszahlungen sollten demnach per Scheck oder Überweisungen passieren. US-Präsident Donald Trump sagte, die genaue Höhe der Auszahlungen an die US-Steuerzahler werde noch verhandelt. „Wir prüfen viele Zahlen“, sagte Trump.

Börsenindex Dax verlor weiter stark

17.45 Uhr: Die beispiellose fast vierwöchige Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorgt nach wie vor für immense Unsicherheit.



Der Dax rauschte um 5,56 Prozent auf 8441,71 Punkte abwärts. Die Stabilisierung am Vortag ist damit schon wieder Makulatur. Die Verluste seit Beginn des Börsen-Crashs im Februar summieren sich mittlerweile auf mehr als 5100 Dax-Punkte oder fast 40 Prozent.

Euro sackt im Wert weiter ab

17.23 Uhr: Der Kurs des Euro hat am Mittwochnachmittag seine jüngsten Verluste deutlich ausgeweitet. Die europäische Gemeinschaftswährung sackte unter 1,09 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,0851 Dollar. Am Morgen war sie noch kurzzeitig bis auf 1,1045 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0934 (Dienstag: 1,0982) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9146 (0,9106) Euro.

Sylt stoppt Flüge auf die Insel

17.20 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stoppt der Kreis Nordfriesland auch Urlauberflüge nach Sylt und andere Nordseeinseln. Damit werde ein kaum überwachtes Schlupfloch geschlossen, teilte der Kreis in Husum mit. Ab sofort sind demnach für Urlauber Flüge zu den Inseln Sylt, Föhr, Pellworm und Amrum untersagt. „In der gegenwärtigen Krise ist diese Maßnahme unerlässlich“, erklärte Landrat Florian Lorenzen.



An Bord von erlaubten Flügen dürfen nach Angaben des Kreises Menschen, die ihren ersten Wohnsitz auf einer nordfriesischen Insel haben, dort arbeiten, Verwandte ersten Grades besuchen wollen, akkreditierte Journalisten sind oder eine Ausnahmegenehmigung vorlegen.

RKI dämpft Erwartungen zu schnellem Impfstoff

17.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. „Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler.



Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen. „Wir müssen ein Sicherheitsprofil haben. Impfstoffe können ja Nebenwirkungen haben.“



Zuvor hatte Dietmar Hopp, Miteigentümer des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac, davon gesprochen, möglicherweise bereits im Herbst einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 liefern zu können. CureVac ist eines von vielen Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen, die derzeit weltweit an möglichen Impfstoffen arbeiten.



Auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) mahnt zu Geduld. „Überall arbeiten die Forscherinnen und Forscher mit allem Hochdruck daran. Wir sind mit ihnen in einem engen Austausch, aber die Entwicklung braucht ihre Zeit“, sagte sie der „Passauer Neuen Presse“. Es gebe bei der Entwicklung von Medikamenten hohe Sicherheitsstandards. „Soweit wir es verantworten können, beschleunigen wir die Verfahren.“

Mehr als 10.000 mit dem Coronavirus Infizierte in Deutschland

17.00 Uhr: In Deutschland sind bislang mehr als 10 000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit rund 3800, Bayern mit knapp 1800 und Baden-Württemberg mit mehr als 1600 Fällen. 28 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

EU-Kommission: Russland will mit Falschinformationen Panik säen

16.45 Uhr: Viele falsche Informationen zur Coronakrise kommen nach Feststellung der EU-Kommission derzeit aus russischen Quellen. Die Fehlinformationen und Lügen würden unter anderem aus Russland oder von russischen Servern verbreitet sowie von Quellen, die mit dem Kreml zu tun hätten.



„Seit dem Ausbruch haben wir die Beobachtung intensiviert“, sagte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel. Mit der Kampagne „EU vs Desinformation“ versuche der Auswärtige Dienst der Gemeinschaft, dem entgegenzuwirken.



Einige Internetplattformen hätten schon eigene Schritte unternommen und löschten falsche Angaben zu der Epidemie. „Wir sind dazu mit den Plattformen im Kontakt“, sagte Kommissionssprecher Johannes Bahrke. „Wir verfolgen das sehr aktiv und sehr nahe.“



Wenn Russland von der EU darauf angesprochen werde, distanziere sich der Kreml von diesen Quellen, sagte der Kommissionssprecher für Außenbeziehungen, Peter Stano. Die EU stelle jedoch fest, dass die Quellen in Russland säßen oder mit dem Kreml verbunden seien.

Zahl der Arbeitslosen weltweit könnte drastisch steigen

16.39 Uhr: Durch die beispiellosen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnte die Zahl der Arbeitslosen weltweit in diesem Jahr um fast 25 Millionen steigen. Das ging aus einer Analyse der Weltarbeitsorganisation hervor. Nur wenn die Länder weltweit gemeinsam Lösungen finden, um die Weltwirtschaft zu stützen, könne es glimpflicher ausgehen, teilte die UN-Organisation in Genf mit.



Dazu gehörten der Schutz für Arbeiter und Angestellte an ihren Arbeitsplätzen und Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und der Arbeitsplätze. Im besten Falle ließe sich die Zahl auf 5,3 Millionen zusätzliche Arbeitslose begrenzen.

Ambulanten Pflegediensten in NRW fehlt Schutzkleidung

16.33 Uhr: Wegen Nachschubproblemen mit Schutzausrüstung gegen den Coronavirus schlagen immer mehr ambulante Pflegedienste Alarm. „Vielen Pflegedienstbetreibern gehen Schutzkittel, Desinfektionsmittel und Mundschutze aus. Vielleicht zehren sie noch von Vorräten, können aber dann ihre Mitarbeiter nicht mehr schützen“, sagte Claudia Engel, Sprecherin des Bundesverbandes Ambulante Dienste und Stationärer Einrichtungen (bad) am Mittwoch in Essen.

Regionalpräsident der Lombardei: Gesundheitssystem kurz vor Kollaps

16.31 Uhr: Der Präsident der Lombardei, Attilio Fontana, hat wegen der extrem vielen Coronakranken vor dem endgültigen Kollaps des Gesundheitssystems in seiner Region gewarnt. „Leider gehen die Zahlen der Infektionen nicht zurück, sie bleiben hoch. In Kürze sind wir nicht mehr in der Lage, den Kranken eine Behandlung zu bieten“, sagte er nach Angaben von Medien.



Fontana (67) richtete den Appell an die Bürger, sich an die Ausgangssperren zu halten: „Jedes Verlassen der Wohnung ist ein Risiko für Sie und andere, wir fordern dieses Opfer, um Menschenleben zu retten.“

Die Lombardei, in der die Metropole Mailand und die heftig von der Krankheit Covid-19 betroffenen Zone um Bergamo liegen, verzeichnet rund die Hälfte der über 31.000 offiziell erfassten Coronavirus-Fälle in Italien.

Langes Warten auf Virustests

16.26 Uhr: Bürger, die sich auf das Coronavirus Sars-CoV-2 testen lassen, müssen in Deutschland mancherorts Geduld mitbringen. An einigen Orten sind die Labore überlastet, was zu langen Wartezeiten bis zum Vorliegen des Testergebnisses führt, wie es aus verschiedenen Bundesländern hieß.



So müssen etwa getestete Menschen in Hannover der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) zufolge bis zu zwei Tage auf ein Ergebnis warten. In Bayern sind es laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) fünf bis sieben Tage.

Anbieter von E-Scootern stellen Betrieb ein

16.17 Uhr: In der Coronavirus-Krise haben große Anbieter von E-Scootern und Elektrofahrrädern den Betrieb eingestellt. In Deutschland stoppten bis auf weiteres der zu Uber gehörende Anbieter Jump und die E-Scooter-Anbieter Lime und Bird, wie sie am Mittwoch mitteilten. Es handle sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es von Jump. Die Fahrdienstleister-Angebote von Uber in Deutschland sind nicht betroffen.

Welthungerhilfe warnt vor Massensterben in Syrien

16.10 Uhr: Hilfsorganisationen warnen vor dramatischen Folgen, sollte sich das neuartige Coronavirus unter Vertriebenen im Nordwesten Syriens ausbreiten. „Dann muss man, so brutal sich das anhört, fast schon mit einem Massensterben rechnen“, sagte Dirk Hegmanns, Regionaldirektor der Welthungerhilfe für Syrien, der Deutschen Presse-Agentur.



„Da die russische Luftwaffe systematisch Klinken zerstört hat, gibt es dort keine Gesundheitsversorgung.“ So gebe es im gesamten Nordwesten Syriens ganze 50 Beatmungsgeräte.



Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigte sich am Mittwoch wegen der Lage im Nordwesten Syriens „extrem besorgt“. Die Bevölkerung in der Region sei besonders gefährdet, unter anderem wegen eingeschränkter Gesundheitsversorgung, erklärte WHO-Sprecher Hedinn Halldorsson.



Die WHO arbeite daran, Ausrüstung für Coronatests in die Region zu bringen. Tests sollten in der kommenden Woche beginnen.

Saudi-Arabien plant virtuellen G20-Gipfel

16.07 Uhr: Saudi-Arabien will wegen der Coronavirus-Pandemie nächste Woche einen virtuellen G20-Sondergipfel abhalten. Riad stehe mit den Vertretern der G20-Staaten im Gespräch, um ein außerplanmäßiges virtuelles Treffen der Staats- und Regierungschef zu organisieren, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei solle es um ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Pandemie sowie deren wirtschaftliche Folgen gehen. Riad hat derzeit den G20-Vorsitz inne.

Britisches Pfund sinkt auf tiefsten Stand seit 1985

15.29 Uhr: Das britische Pfund steht an den Finanzmärkten angesichts der Virus-Krise unter erheblichem Druck. Am Mittwoch fiel die Währung des Vereinigten Königreichs zum amerikanischen Dollar auf den tiefsten Stand seit 35 Jahren. Mit 1,1757 US-Dollar wurde der niedrigste Wechselkurs seit 1985 erreicht. Unterboten wurde sogar der tiefe Fall nach dem Brexit-Referendum im Jahr 2016. Britische Staatsanleihen, normalerweise eine als sicher geltende Anlage, gaben ebenfalls stark nach.

Bundeswehr hilft an deutsch-polnischer Grenze

15.24 Uhr: Wegen der chaotischen Zustände auf der Autobahn 4 (Dresden-Görlitz) soll die Bundeswehr zum Einsatz kommen. Wie von Sachsens Regierung zu erfahren war, wollen Soldaten schon am Mittwochnachmittag Menschen mit Lebensmitteln, Getränken und Decken versorgen.



Tausende müssen seit Dienstag in einem auf rund 60 Kilometer Länge angewachsenen Stau vor der Grenze ausharren. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mussten die Betroffenen bis zu 20 Stunden auf die Einreise warten, darunter viele Familien.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte deshalb mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) telefoniert und um Unterstützung gebeten. Daraufhin setzte sich das Landeskommando Sachsen der Bundeswehr in Bewegung, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Ryanair streicht fast kompletten Flugplan

15.05 Uhr: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair streicht wegen der Coronavirus-Pandemie ab dem 24. März fast alle Flüge. Ab kommendem Dienstag werde es nur noch eine sehr kleine Zahl von Verbindungen zwischen Großbritannien und Irland geben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ryanair begründete den Schritt mit den massiven Einschränkungen für Reisen in Europa im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Eurovision Song Contest abgesagt

14:35 Uhr: Der Eurovosion Song Contest 2020 wurde nun ebenfalls abgesagt. Die Veranstaltung sollte vom 12. bis zum 16. Mai im niederländischen Rotterdam stattfinden. Der Veranstalter teilte die Entscheidung auf Twitter mit.

Polen öffnet wegen Stau an deutscher Grenze vier Übergänge

14:15 Uhr: Wegen der massiven Staus in Brandenburg und Sachsen infolge der neuen Grenzkontrollen hat Polen vier Grenzübergänge geöffnet. Übergänge in Frankfurt (Oder), Küstrin-Kiez, und Görlitz wurden für den Verkehr freigegeben, teilte die Bundespolizei in Berlin am Mittwoch auf Twitter mit. Ein weiterer Übergang in Guben wurde demnach ebenfalls freigegeben, aber wegen des zugelassenen Höchstgewichts nicht für Lastwagen und Busse. Nach eigenen Angaben will der polnische Grenzschutz mit der Maßnahme die Situation entspannen und Wartezeiten verringern. Demnach betrug die Wartezeit in Jedrzychowice an der Autobahn 4 bei Görlitz am Mittwoch 30 Stunden, in Swiecko bei Frankfurt (Oder) mussten Fahrer demnach zehn Stunden Wartezeit einplanen. Polen hatte am Sonntag wegen der Coronakrise die Grenze für Ausländer geschlossen. (afp)

Auch Porsche stoppt Produktion

14:07 Uhr: Wegen der Coronapandemie setzt nun auch der Sportwagenbauer Porsche seine Produktion ab kommender Woche aus. Gestoppt wird die Produktion zunächst für zwei Wochen, wie Porsche am Mittwoch mitteilte. Das Stammwerk Zuffenhausen und der Produktionsstandort Leipzig bleiben demnach ab kommenden Samstag geschlossen. Der Autobauer reagiert damit nach eigenen Angaben „auf die erheblich beschleunigte Infektionsrate durch das Coronavirus und die daraus resultierenden Empfehlungen der Behörden“. Neben dem Schutz der Belegschaft ließen zudem auch Engpässe bei globalen Lieferketten eine geordnete Produktion derzeit nicht mehr zu. Parallel dazu bereite sich Porsche auf einen Rückgang der Nachfrage vor und sichere mit den getroffenen Entscheidungen seine Finanzkraft ab, erklärte das Unternehmen. Die tatsächlichen Folgen seien „noch nicht absehbar“, teilte Vorstandschef Oliver Blume mit. (afp)

Trotz Corona-Krise können Erntehelfer nach Deutschland einreisen

13:55 Uhr: Erntehelfer in der Landwirtschaft sollen trotz der aktuellen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise weiter problemlos nach Deutschland kommen dürfen. „Es gibt hier spezielle Formulare, die die Betriebe den Helfern aushändigen können, damit diese problemlos einreisen können“, sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in Eitting bei München. Die Sorge vor fehlenden Erntehelfern sei bei den Bauern ein großes Thema, etwa mit Blick auf die anstehende Spargelzeit. (dpa)

Johns-Hopkins-Universität: Mehr als 10.000 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

13:43: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist auf über 10.000 gestiegen. Nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten in Deutschland bis Mittwochmittag auf 10.069 Fälle. Insgesamt 26 Menschen starben demnach in der Bundesrepublik bisher am Coronavirus.

Merkels TV-Ansprache am Abend: „Keine neuen Maßnahmen“

13:20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute Abend in einer TV-Ansprache zur Bevölkerung sprechen. Dabei wird sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert vor allem über das reden, was in Deutschland zu tun ist, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Neue Maßnahmen – wie eine Ausgangssperre – werden nicht verkündet.

RKI: Impfstoff im Frühjahr 2021 realistisch

13:00 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. „Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen. „Wir müssen ein Sicherheitsprofil haben. Impfstoffe können ja Nebenwirkungen haben.“

Zuvor hatte Dietmar Hopp, Miteigentümer des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac, davon gesprochen, möglicherweise bereits im Herbst einen Impfstoff liefern zu können.

„Jeder wird genauso glücklich sein wie ich, wenn es den Impfstoff früher gibt“, sagte Wieler. Die Epidemie werde noch viele Wochen und Monate im Land unterwegs sein. (dpa)

NRW erwägt Erstattung von Kita-Beiträgen

12:52 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will über die Erstattung von Kita-Beiträgen wegen des Betreuungsausfalls durch die Coronakrise nachdenken. Jetzt sei aber nicht der Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, bis wann in welchem Umfang Elternbeiträge erstattet werden könnten, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.

Am Ende werde es darum gehen, dass der Staat Bürgern in Not helfe. Es müsse aber auch verhindert werden, „dass Einzelne versuchen, Profiteure dieser Krise zu werden“, sagte Stamp. Klar sei, dass die Corona-Pandemie auch finanzielle Opfer kosten werde.

NRW hält sich Verschiebung von Abi-Prüfungen offen

12.28 Uhr: Anders als in Bayern sollen die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen zunächst nicht wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. NRW sei aber „in Abstimmung mit der Ländergemeinschaft“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Auch die Bildungsverbände sollten in die Entscheidung einbezogen werden. Ziel sei, „allen ein faires Abitur anzubieten“ und Klarheit zu schaffen über das Wann und Wie.

Bayern wird hingegen den Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschieben.

Polizei: Mehr als 100 Nicht-EU-Fluggäste in Frankfurt abgewiesen

11:33 Uhr: Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen bis zum späten Mittwochvormittag bereits 139 Fluggäste aus Nicht-EU-Ländern an der Einreise gehindert. Die Menschen warteten auf der Wache oder im Transitbereich auf ihre Rückflugmöglichkeiten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie kämen aus vielen verschiedenen Staaten wie den USA, Brasilien oder Thailand.

Die Bundespolizei setzt seit Dienstagabend das wegen der Coronakrise verhängte weitgehende Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger um. Es wurden bereits mehr als 5000 Menschen kontrolliert. Die Europäische Union will mit sofortiger Wirkung für 30 Tage ein Einreiseverbot durchsetzen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Erleichterung bei zurückgeholten Touristen

11.05 Uhr: Bei der Rückholaktion für im Ausland gestrandete Touristen sind die Maschinen des Ferienfliegers Condor voll besetzt. „Die Leute sind extrem erleichtert“, berichtete eine Sprecherin am Mittwoch in Frankfurt. In einigen Zielländern wie beispielsweise der Dominikanischen Republik hatte es zunächst geheißen, dass gar keine Flieger aus Europa mehr landen dürften. Inzwischen habe man die Hindernisse aber abgeklärt.

In einer Mischung aus dem eigenen Flugprogramm, Rückholflügen der Veranstalter und einsetzend auch der „Luftbrücke“ der Bundesregierung werde Condor in den nächsten Tagen rund 50 000 Urlauber zurückholen, erklärte die Sprecherin. Auf den Hinflügen würden teilweise auch Staatsbürger der Zielländer transportiert. Dazu sei man im Kontakt mit den jeweiligen Regierungen. Man prüfe noch weitere Rückholflüge, zu denen sich auch viele Piloten und Flugbegleiter freiwillig gemeldet hätten.

RKI warnt vor möglichen Millionen Infizierungen

10.54 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) hat vor einem Szenario mit zehn Millionen Coronavirus-Infektionen bis in einigen Monaten in Deutschland gewarnt. Dies könne eintreten, wenn die von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen nicht eingehalten würden, sagte Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. „Wir haben einen exponentiellen Verlauf der Epidemie.“ Wieler appellierte an die Menschen, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Das Virus werde nur von Mensch zu Mensch übertragen. Inzwischen habe das RKI knapp 8200 bestätigte Fälle bundesweit gemeldet bekommen, gut 1000 mehr als am Vortag.

NRW: 800 neue Infizierte in 24 Stunden

10:40 Uhr: Der Anstieg der bestätigten Neu-Infizierten hat sich in Nordhrein-Westfalen innerhalb von 24 Stunden mehr als verdoppelt. Waren es von Montag (16. März) auf Dienstag (17. März) noch rund 360 neue Corona-Fälle, sind in den vergangenen 24 Stunden knapp 800 neue infizierte Patienten dazu gekommen. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in NRW steht am Mittwochvormittag damit bei 3838.

Dies geht aus Informationen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalens hervor.

Merkel will in Fernsehansprache über Corona-Maßnahmen informieren

10:14 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Fernsehansprache berichtet.

BMW stoppt Betrieb in europäischen Werken

10:04 Uhr: BMW stoppt wegen wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Autoproduktion in Europa für vier Wochen. Vorstandschef Oliver Zipse sagte am Mittwoch in München: „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter. Die Produktionsunterbrechung wird voraussichtlich bis zum 19. April eingeplant.“

Sozialverband fordert Hilfe für soziale Einrichtungen

9:50 Uhr: Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat umgehende Finanzhilfen für gemeinnützige Einrichtungen und Anbieter sozialer Dienste wegen der Coronakrise gefordert. Im sozialen Sektor drohe eine Welle der Insolvenzen, warnte der Verband am Mittwoch in Berlin. Gemeinnützige Träger dürften kaum Risikorücklagen bilden. „Alles, was hereinkommt, muss auch wieder für den guten Zweck ausgegeben werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Betroffen sei das gesamte Spektrum sozialer Arbeit: Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Kindergärten, die geschlossen bleiben, Beratungsstellen aller Art, Rehabilitationseinrichtungen wie etwa Kur- und Erholungseinrichtungen bis hin zu Jugendzentren, Altenclubs, Begegnungsstätten und Pflegeeinrichtungen. (dpa)

Bayern verschiebt Start der Abitur-Prüfungen

9:30 Uhr: Wegen des Coronavirus wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschoben. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch in München mit. (dpa)

Dax verzeichnet erneut hohe Verluste

9:25 Uhr: Nach einer Stabilisierung am Vortag hat sich der Einbruch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax droht nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier zu nehmen. Im frühen Handel sackte der Leitindex um 3,91 Prozent auf 8589,72 Punkte ab. (dpa)

Kolumbien ruft wegen Coronakrise den Notstand aus

8:57 Uhr: Kolumbien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand erklärt. Präsident Iván Duque ordnete am Dienstagabend (Ortszeit) an, dass Bürger über 70 Jahre zu Hause bleiben müssen. Aus dem Haus dürften sie nur, um einkaufen, in die Apotheke oder zum Arzt zu gehen. „Unsere Großeltern haben das größte Risiko, daher gilt die erste Notstandsmaßnahme ihrer Sicherheit“, sagte Duque in einer Ansprache in der Hauptstadt Bogotá. Die Anweisung gilt vom 20. März bis zum 31. Mai. (dpa)

US-Talker Jimmy Fallon sendet von zuhause - Familie inklusive

8:54 Uhr: US-Talkmaster Jimmy Fallon (45) sendet seine Nachtshow wegen der Corona-Krise von zuhause - und bezieht seine Familie gleich mit ein. Auf YouTube präsentierte er am Dienstagabend (Ortszeit) „The Tonight Show: At Home Edition (The First One)“ aus seinem improvisierten Heimstudio und erklärte zu Beginn des etwa zehnminütigen Clips: „Mein Kameraoperator ist meine Frau. Hi Honey, danke dir, dass du das machst!“

Dann stellte er den Zuschauern seinen ersten Gast vor: Familienhund Carrie. Wenig später brachte sich seine Tochter Franny ins Spiel, als sie auf den Labrador zustürmte und ihn vor der Kamera umarmte. Als Fallon die Fünfjährige fragte, ob sie die Gitarre spielen werde, die vor ihm lag, sagte sie zu, verabschiedete sich dann aber durch eine Rutsche, die aus dem Raum führt. Erst kürzlich hatte sich Fallon ein Lied für seine Töchter ausgedacht. Der Text: „Wascht Eure Hände, fasst Euch nicht ins Gesicht“.

Mit seiner „Home Edition“ ist der US-Talker nicht allein. Auch sein Kollege Trevor Noah, Moderator der „Daily Show“, meldete sich aus der Heim-Isolation in New York und appellierte an sein Publikum, solidarisch zu sein: „Versucht Euch daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die mit anderen Menschen zusammenleben, und dass wir zur Abwechslung mal alle gemeinsam für etwas kämpfen.“

Erstmals Corona-Infizierte in Montenegro

8:48 Uhr: In Montenegro sind erstmals Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Während viele europäische Länder bereits mit drastischen Mitteln gegen das Virus Sars-CoV-2 ankämpfen, hatte das kleine Balkanland an der Adria bislang keinen gemeldeten Infizierten. Bei den positiv getesteten Personen handelte es sich um zwei Frauen, gab Ministerpräsident Dusko Markovic am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Podgorica bekannt. Beide hätten sich zuvor im Ausland in Gebieten mit hohem Ansteckungsrisiko aufgehalten, fügte er hinzu. Wo die beiden Frauen gewesen waren, führte er nicht weiter aus. Ihren Gesundheitszustand beschrieb er als stabil.

Experten: „Virus wird Einkaufsgewohnheiten dauerhaft ändern“

8:21 Uhr: Die Einkaufsgewohnheiten in Deutschland werden sich durch die Coronavirus-Krise nachhaltig verändern. Der größte Gewinner dürfte dabei der Online-Handel sein.

Davon gehen der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Kai Hudetz, und der E-Commerce-Experte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein aus.

„Schwierige Zeit“ auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird erwartet

8:18 Uhr: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwartet wegen der Coronavirus-Krise schwere Folgen für den Arbeitsmarkt. „Wir gehen davon aus, dass wir vor einer schweren Rezession stehen. Dementsprechend wird das auch für den Arbeitsmarkt eine schwierige Zeit“, sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Mittwoch. Grundsätzlich funktioniere der Arbeitsmarkt zwar gut, er sei lange Zeit - auch bei konjunkturellen Schwankungen nach unten - robust geblieben. „Diese Robustheit gegenüber solchen Schwankungen hilft auch jetzt, aber die Ausfälle von Wirtschaftstätigkeit in großem Umfang schaffen ganz neue Herausforderungen“, sagte Weber. Derartige Ausfälle gebe es im normalen Konjunkturgeschehen sonst nicht.

Derzeit deute vieles auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit hin, betonte Weber. Es komme jetzt darauf an, wie lange die Corona-Gegenmaßnahmen anhalten. „Wenn die Einschränkungen noch halbwegs im zeitlichen Rahmen bleiben und die Lage wieder zur Normalität zurückkehrt, wird es zwar eine extrem harte Phase, die man aber auch überdauern kann“, sagte der Arbeitsmarktforscher dem RND. Wenn die Einschränkungen jedoch lange andauern und die Krise auch auf Finanzmärkte übergreift, werde es auch für den Arbeitsmarkt „extrem heikel“, sagte Weber.

Urusla von der Leyen: „Wir haben das Virus unterschätzt“

8:00 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eingeräumt, dass das Coronavirus auch von der Politik unterschätzt worden ist. „Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt“, sagte sie in der Sendung „Bild live“, die in der Nacht zu Mittwoch veröffentlicht wurde. Aber inzwischen zeige sich auch, dass das Virus uns noch lange beschäftigen werde. „All diese Maßnahmen, die sich für unsere Ohren noch vor vierzehn Tagen oder drei Wochen drastisch, drakonisch angehört haben - wir haben verstanden, dass das jetzt sein muss.“ Das sei sehr schwer. „Aber ich glaube, die Bevölkerung macht da gut mit.“

Las Vegas schließt Casinos wegen Coronavirus

6.52 Uhr: Der US-Staat Nevada mit dem Glücksspielparadies Las Vegas greift zur Eindämmung des Coronavirus zu drastischen Maßnahmen. Alle Casinos und andere Einrichtungen, die nicht lebensnotwendige Dinge anbieten, werden für 30 Tage geschlossen. Dies gab der Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Ab Mittwoch sollen neben den Spielhallen unter anderem auch Restaurants, Bars, Kinos, Fitnesscenter, Kosmetikstudios und Einkaufszentren schließen.

Erneut nur eine einzige Neuinfektion in Wuhan

6:40 Uhr: China hat den zweiten Tag in Folge nur noch eine einzige Neuerkrankungen mit dem Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan gemeldet, wo die weltweite Pandemie ihren Anfang genommen hatte. Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorging, gab es ansonsten landesweit zudem noch zwölf so genannte „importierte Fälle“, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden.

Bei diesen Rückkehrern handelt es sich zu einem großen Teil nicht um Ausländer, sondern um Chinesen, die unter anderem wieder in ihre Heimat kommen, weil sie annehmen, dass dort das Schlimmste nun überstanden ist. Insgesamt seien bislang 155 importierte Fälle festgestellt worden, wie die Kommission weiter mitteilte.

Obwohl es laut der offiziellen Zahlen landesweit fast keine neuen Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 mehr gibt, gelten vielerorts weiterhin strenge Quarantänevorschriften. In Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals bei Besuchern eines Tiermarkts nachgewiesen wurde, müssen die meisten Menschen weiterhin Zuhause bleiben. In Städten wie Peking und Shanghai harren weiterhin Hunderttausende in Quarantäne aus. Jedoch kehrt der Alltag langsam zurück.

Dienstag, 17. März

Berliner Polizei schließt Bar

22.20 Uhr: Die Polizei hat in Berlin die seit dem Wochenende geltende Schließung von Bars und Kneipen wegen der Coronavirus-Krise kontrolliert. In einem Tweet schrieb die Polizei am Dienstag: „Wenn Sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts – sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus.“

Zudem sei im Wedding an einer Berufsschule am Dienstag noch Unterricht erteilt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach der Aufklärung über die Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus hätten „300 Lernende und Lehrende“ die Räume verlassen. Auch an einer Berufsschule in Charlottenburg fand entgegen der Anordnung der Behörden Unterricht statt.

Tirol weitet Quarantäne aus

22.05 Uhr: Das österreichische Bundesland Tirol hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus weitere Orte unter Quarantäne gestellt. Wie das Land mitteilte, gelten die Isolierungsmaßnahmen ab sofort auch für den bei Wintersportlern beliebten Ort Sölden sowie für St. Christoph am Arlberg. An den Ortsgrenzen werden daher polizeiliche Checkpoints eingerichtet.

„Uns liegen drei positive Testungen von Personen aus Sölden vor, wo wir wiederum nicht ausschließen können, dass ein Bezug zu einer Schirmbar hergestellt werden kann“, sagte Landeschef Günther Platter laut der Mitteilung.

US-Regierung will Billionen-Dollar-Hilfspaket schnüren

21.58 Uhr: Die US-Regierung will mit einem Hilfspaket rund eine Billion US-Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen. Es gehe darum, die Menschen und die Unternehmen angesichts der Coronakrise jetzt zu unterstützen, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag nach Gesprächen im US-Kongress. Die Gespräche zwischen Regierung und Parlament liefen noch, sagte er.

Mehr als 7700 Franzosen infiziert

21.35 Uhr: In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin massiv aus: Die Zahl der Toten stieg binnen eines Tages um 27 auf 175 an, wie der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, mitteilte. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 7730 bestätigte Fälle, das sind über tausend mehr als am Vortag. Sieben Prozent der gestorbenen Patienten waren demnach jünger als 65 Jahre.

Erster Todesfall in Schleswig-Holstein

21.18 Uhr: Erstmals ist in Schleswig-Holstein ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen 78-Jährigen, der im Universitätsklinikum in Lübeck starb. Dies teilte das Klinikum am Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer in der Coronavirus-Epidemie steigt damit bundesweit auf 26.

Dänemark schränkt öffentliches Leben deutlich ein

21:03 Uhr: Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schränkt die dänische Regierung das öffentliche Leben weiter ein. Ab Mittwoch 10 Uhr dürfen weder Restaurants, noch Cafés, Kneipen oder Diskotheken geöffnet haben. Das sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Auch Fitnessstudios, Sonnenstudios, Friseursalons und große Einkaufszentren müssten schließen. Frederiksen betonte, dass das Verbot nicht für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und die Warenanlieferung gelte. Versammlungen mit mehr als zehn Personen sollen auch nicht mehr erlaubt sein. Am Dienstag war die Zahl der Infizierten in Dänemark auf 977 gestiegen. Vier Menschen starben am Virus Covid-19.

Ausgangssperre in Belgien

21.01 Uhr: In Belgien gilt nach Angaben verschiedener Fernsehsender von Mittwochmittag bis zum 6. April eine Ausgangssperre. Bürger dürften dann wegen des Coronavirus nur noch für unbedingt nötige Dinge aus dem Haus gehen, wie ein Reporter des Nachrichtensender LN24 von der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats berichtete. Der Fernsehsender RTBF berichtete ebenfalls von der bevorstehenden Maßnahme.

Erster Todesfall in Hessen

20.54 Uhr: Erstmals ist in Hessen ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Es handele sich um einen Patienten, der stationär in einer Wiesbadener Klinik behandelt worden sei, teilte die Stadt Wiesbaden am Dienstagabend mit. Die Zahl der Todesopfer in der Coronavirus-Epidemie steigt damit bundesweit auf 25.

Sechster Todesfall in Baden-Württemberg

20.31 Uhr: In Baden-Württemberg ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handelt sich nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes um eine über 80-jährige stationär behandelte Patientin aus dem Ortenaukreis, die bereits am Montag starb. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf sechs und bundesweit auf 24. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden außerdem 536 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 1641 an.

EU-Gipfel verspricht Wirtschaft zu helfen

20.27 Uhr: In der Corona-Krise haben die EU-Staats- und Regierungschefs der europäischen Wirtschaft jede verfügbare Hilfe zugesagt. „Was immer nötig“ sei, werde gegen die Folgen der Krise getan, sagte EU-Ratschef Charles Michel am Dienstagabend nach einem Gipfel im Videoformat. Damit schlossen sich die Staats- und Regierungschefs den Beschlüssen der Finanzminister der 27 Staaten an. Immer mehr Firmen geraten durch Laden- und Werksschließungen massiv unter Druck. Die Börsen brechen ein. Die EU-Kommission rechnet mit einer Rezession in diesem Jahr.

Merkel: Bargeld bleibt weiter verfügbar

20.22 Uhr: In der Corona-Krise ist die Verfügbarkeit von Geld nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewährleistet. Merkel sagte am Montagabend auf eine Frage, ob sich Menschen Sorgen machen müssten, dass Geld knapp werden könnte: „Es gibt keinerlei Anzeichen dafür.“

Sie wolle die Bürger aufrufen, sich an die offiziellen Mitteilungen zu halten. Man solle nicht den vielen Gerüchten Glauben schenken, die im Umlauf seien. „Wir tun alles, um wirklich transparent zu informieren. Und deshalb ist das gegenstandslos, was da an Befürchtungen ist.“ Ähnlich hatte sich zuvor die Bundesbank geäußert.

Großbritannien verschiebt Brexit-Gespräche

20.13 Uhr: Großbritannien hat wegen der Corona-Pandemie die geplante zweite Verhandlungsrunde über die künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union endgültig verschoben. Man prüfe Video- und Telefonkonferenzen als Alternative, teilte eine Regierungssprecherin in London mit. Die nächste Verhandlungsrunde hätte am Mittwoch beginnen sollen.

Bei der ersten Verhandlungsrunde in Brüssel hatten die Unterhändler wenig Fortschritt erzielt. Doch die Zeit drängt, die Übergangsperiode endet am 31. Dezember. Eine Verlängerung der Frist lehnt Premier Boris Johnson bisher strikt ab.

EU schließt die Grenzen für Nicht-Europäer

20.01 Uhr: Die Europäische Union verhängt für 30 Tage ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend mit. Von dem Einreiseverbot nahm sie Bürger der EFTA-Staaten, also Isländer, Norweger, Schweizer und Liechtensteiner – und Bürger Großbritanniens ausdrücklich aus.„Deutschland wird das sofort umsetzen“, sagte Merkel in Berlin. Die EU-Staaten nahmen damit die Empfehlung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Ausnahmen gibt es laut Bundesinnenministerium für Drittstaatangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU-Staat. Wer einen dringenden Einreisegrund hat – beispielsweise eine Beerdigung oder einen Gerichtstermin – muss dafür die entsprechenden Nachweise mitführen.

Die Staats- und Regierungschefs sprachen auch über den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Wichtig sei es, den freien Fluss von Waren aufrechtzuerhalten, sagte Merkel. Es müsse mit „ernsten, sehr ernsten Konsequenzen“ für die Wirtschaft gerechnet werden.

Russland schließt die Grenzen für Reisende

19.36 Uhr: Russland schließt am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Die Maßnahme gilt nach Angaben der Regierung bis zum 1. Mai für alle Ausländer mit Ausnahme derer, die einen ständigen Wohnsitz im Land haben.

Zuvor hatten die Behörden in der Hauptstadt Moskau bereits die Schließung von Schulen ab dem 21. März angekündigt. Moskaus Bürgermeister kündigte außerdem die Absage der meisten öffentlichen Veranstaltungen an sowie ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 50 Menschen. Bislang meldeten die russischen Behörden 114 Infektionsfälle, die meisten davon in Moskau.

31.500 Corona-Infizierte in Italien

19.25 Uhr: Die Zahl der Toten und Infizierten durch die Coronavirus-Pandemie steigt in Italien weiter an – allerdings minimal langsamer. Bis Dienstag starben 2503 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Das sind 345 Tote mehr als am Vortag. Am Montag war die Zahl der Toten im Vergleich zum Vortag noch um 349 gestiegen.

Die Zahl der Infizierten stieg von rund 28.000 auf 31.506 an. Das sind rund 12,6 Prozent in einem Tag. Vergangene Woche war die Zahl der Infizierten pro Tag noch zwischen 17 und 21 Prozent angestiegen. Experten betonten, es sei noch zu früh, einen Trend daraus abzulesen. Nach ihrer Einschätzung ist der Höhepunkt der Ansteckungen noch nicht erreicht.

Italienische Polizisten kontrollieren Hunderttausende

19.10 Uhr: Die italienische Polizei hat im Zuge der seit einer Woche geltenden landesweiten Ausgangssperre Hunderttausende Menschen kontrolliert. Vom 11. bis 16. März seien mehr als 838.000 Menschen überprüft worden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Rom mit. Mehr als 35.500 wurden angezeigt.

In Italien gilt seit einer Woche eine Ausgangssperre. Man darf nur zum Arbeiten oder Einkaufen nach draußen. Jeder muss auf einem Formular den Grund für seinen Ausgang erklären, zum Beispiel wenn er ins Büro muss.

Trump beharrt auf Bezeichnung „chinesisches Virus“

19:03 Uhr: US-Präsident Donald Trump beharrt trotz der Empörung aus Peking auf seiner Bezeichnung des neuartigen Coronavirus als „chinesisches Virus“. „Es kam aus China. Deswegen halte ich den Begriff für sehr exakt“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Eine Stigmatisierung Chinas bedeute das nicht. Vielmehr habe Peking die USA mit der falschen Behauptung stigmatisiert, das Virus sei von der US-Armee nach China gebracht worden.

Trump hatte das Virus, das erstmals in der chinesischen Millionenstadt Wuhan aufgetaucht war, in einer Twitter-Botschaft als „chinesisches Virus“ bezeichnet.

Die chinesische Regierung reagierte mit „großer Empörung“ auf den Tweet. Die Verknüpfung des Virus mit China sei eine „Art Stigmatisierung“, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

US-Außenminister Mike Pompeo hat bereits vom „Wuhan-Virus“ gesprochen und wiederholte das in einem Tweet des Außenministeriums am Dienstag.

EU ringt um gemeinsame Linie

18:42 Uhr: Zum zweiten Mal binnen einer Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag in einem Videogipfel ihr Vorgehen in der Coronavirus-Krise abgestimmt. Ziel war die Einigung auf einen weitgehenden Einreisestopp in die Europäische Union sowie mehr Koordination der Grenzkontrollen. Auch wollten die Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie aufnehmen.

Israels Botschafter mit Virus infiziert

18.35 Uhr: Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, und ein weiterer israelischer Diplomat haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden Diplomaten seien nach einem Treffen mit einem infizierten Bundestagsabgeordneten positiv getestet worden, teilte das israelische Außenministerium am Dienstag mit. Sie seien zuhause, und es gehe ihnen gut. Die israelische Botschaft in Berlin werde geschlossen. Die Angestellten sollen in Heimquarantäne arbeiten.

Womöglich schon 55.000 Infizierte in Großbritannien

18:16 Uhr: In Großbritannien haben sich nach offiziellen Schätzungen bereits 55.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nachgewiesen wurde die Infektion aber erst bei 1950 Menschen. Dies entspreche einem Anstieg von 26 Prozent binnen 24 Stunden, berichteten Regierungsberater aus der Forschung in London.

Ziel sei es, die Zahl der Toten unter 20.000 zu halten, sagte der Mediziner Patrick Vallance im Parlament. „Das wäre ein gutes Ergebnis.“ Dennoch sei auch das immer noch schrecklich.

In den kommenden Wochen erwarten die Experten einen gewaltigen Anstieg der Ansteckungen. Das Problem: Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist seit vielen Jahren überlastet und marode.

Die Zahl der Intensivbetten soll auf 56.000 steigen

18:12 Uhr: Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus die Zahl der Intensivbetten verdoppeln. Die Länder sollten mit den Kliniken nun Pläne erarbeiten, „um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag.

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt es derzeit in Deutschland 28.000 Intensivbetten, von denen 25.000 Beatmungsmöglichkeiten haben.

Bund und Länder beschließen Klinik-Notfallplan

18:01 Uhr: Bund und Länder haben am Dienstag im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus einen Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland beschlossen. In dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss heißt es, durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“. Zuerst hatte „Der Spiegel“ über den Plan berichtet.

Berlusconi spendet zehn Millionen Euro

17:59 Uhr: Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi spendet zehn Millionen Euro für den Kampf gegen das Coronavirus in seiner Heimat. Das Geld solle an die norditalienische Region Lombardei gehen, die von dem Ausbruch besonders betroffen ist und aus der Berlusconi stammt.

Es soll unter anderem neue Betten für eine Intensivstation finanzieren, teilte der 83-jährige Mailänder Multimillionär am Dienstag auf Instagram mit.

Italien weltweit bei weitem am schlimmsten betroffen

17:57 Uhr: Das EU-Mitglied Italien ist das weltweit bei weitem am schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land. Zwar übertrifft in China die absolute Zahl der Todesfälle von 3226 diejenige von Italien, wo bislang 2158 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben.

Allerdings ist das Verhältnis zwischen der Zahl der Todesfälle und der Gesamteinwohnerzahl deutlich ungünstiger für Italien. Dort kommt ein Covid-19-Todesfall auf 28.000 Einwohner. Für China beträgt dieses Verhältnis dagegen 1: 429.600.

Gründe für niedrige Todesrate in Deutschland unklar

17:24 Uhr: Warum ist die Todesrate unter Corona-Infizierten in Deutschland deutlich tiefer als in den meisten anderen Ländern? Die Experten wissen es nicht, ist die Antwort der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Der in der WHO-Region Europa für das Management ansteckender Krankheiten zuständige Arzt Richard Pebody sagte am Dienstag, es könne etwa darin liegen, dass die einzelnen Staaten der Erde die Fälle mehr oder weniger genau zählen oder tatsächlich an der Qualität der Behandlung. „Wir müssen natürlich untersuchen, ob diese Unterschiede real sind“, sagte Pebody.

In Deutschland starben 23 Menschen an der Virusinfektion

17.14 Uhr: In Deutschland sind bislang knapp 8600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 3300, Bayern mit mehr als 1300 und Baden-Württemberg mit mehr als 1100 Fällen. 23 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

Daimler stoppt Autoproduktion in Europa

17:11 Uhr: Der Autobauer Daimler stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Großteil seiner Produktion in Europa. Die Maßnahme beginne noch in dieser Woche und dauere zunächst zwei Wochen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Schleswig-Holstein für Touristen geschlossen

17:09 Uhr: Touristen dürfen Schleswig-Holstein von diesem Mittwoch an nicht mehr betreten. Das habe die Landesregierung beschlossen, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag. Zuvor hatte NDR Schleswig-Holstein berichtet.

Zugleich schließt das Küstenland, das traditionell von vielen Touristen besucht wird, auch alle Restaurants. Diese dürfen nur noch außer Haus verkaufen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Sondersitzung seines Kabinetts mitteilte.

Sorgen um Konjunktur drücken Eurokurs

17:03 Uhr: Der Eurokurs hat am Dienstag deutlich unter der Furcht vor den konjunkturellen Folgen der Coronavirus-Krise gelitten. Die Gemeinschaftswährung war am frühen Nachmittag unter 1,10 US-Dollar gerutscht und hatte ein Tagestief bei 1,0955 Dollar erreicht.

Zuletzt kostete ein Euro 1,0975 Dollar. Damit ist der Kurs seit dem frühen Morgen um etwa zwei Cent gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0982 (Montag: 1,1157) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9106 (0,8963) Euro.

Von der Leyen hofft auf Impfstoff bis Herbst

16:35 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft, dass es bis zum Herbst einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gibt. Sie stehe in Kontakt mit dem deutschen Pharmaunternehmen CureVac, das an einer „vielversprechenden Technologie“ arbeite, sagte von der Leyen am Dienstag in einer Videobotschaft auf Twitter.

Am Montag hatte die EU-Kommission dem Tübinger Unternehmen bereits Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die CureVac-Technologie habe in vorläufigen Studien „eine schnelle Reaktion auf Covid-19“ versprochen, erklärte die Kommission am Montag nach einem Gespräch von der Leyens mit dem Management der Firma.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, und weitere Experten rechnen mit einem marktfähigen Impfstoff frühestens nächsten Frühling. Von der Leyen betonte am Dienstagabend auf Nachfrage einer Journalistin, CureVac sei sehr spezialisiert und weltweit führend auf dem Feld.

Das Unternehmen selbst habe die Vorhersage gemacht, dass es bis zum Herbst eine wirksame Impfung haben könne. Von der Leyen betonte zudem, es gebe die Möglichkeit, bürokratische Prozesse, die normalerweise lange dauerten, zu beschleunigen.

Derzeit gibt es weltweit keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

Oberammergauer Passionsspiele beharren auf Premiere im Mai

Die Proben zur Oberammergauer Passion sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag bis zum 29. März unterbrochen worden. Spielleiter Christian Stückl habe die Entscheidung am Mittag getroffen, sagte Passionssprecher Frederik Mayet.

Die Premiere sei bisher nicht abgesagt. „Stand heute gehen wir davon aus, dass die Premiere am 16. Mai 2020 stattfinden kann“, heißt es auf der Homepage. Mayet sagte: „Wir warten ab. Wir lernen weiter unsere Texte.“ Die Verantwortlichen arbeiten an Ausweichsszenarien – eine Premiere erst im Juni oder Juli oder gar erst 2021.

Luxemburg ruft nationalen Notstand aus

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel am Dienstag den nationalen Notstand ausgerufen. „Das ist ein außergewöhnliches Instrument, aber es ist nötig, um die Krise schnellstmöglich in den Griff zu bekommen“, sagte er vor dem Abgeordnetenhaus in Luxemburg.

Er berief sich auf einen bisher noch nie angewendeten Artikel der luxemburgischen Verfassung, wonach der Großherzog im Fall einer „internationalen Krise“ für maximal drei Monate auch Maßnahmen anordnen kann, die bestehendem Recht widersprechen.

„Bleibt so viel es geht und so lang es geht daheim“, sagte Bettel an die gut 600.000 Bewohner des Großherzogtums gerichtet. „Habt keinen Kontakt mit anderen Leuten.“

Mit dem Flugticket kostenlos per Bahn weiterreisen

16.13 Uhr: Bei der Rückholaktion für Urlauber können die Betroffenen kostenlos mit der Deutschen Bahn zu ihren eigentlichen Zielflughäfen weiterreisen. Das Flugticket oder die Bordkarte werden in den Zügen als Fahrschein anerkannt, wie das Bundesunternehmen am Dienstag mitteilte. Das gelte zunächst bis Ende März.

Mit der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik sollen Zehntausende Deutsche zurückkehren, die wegen der Coronakrise im Ausland festsitzen. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind noch mehr als 100.000 Personen unterwegs, die zu einem großen Teil mit Sonderflügen zurückgeholt werden sollen.

40 Kilometer Stau vor Grenze nach Polen

16:10 Uhr: Angesichts von Riesenstaus an der Grenze zwischen Deutschland und Polen hat Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz telefoniert. Beide bemühten sich „um Entspannung bei Transitmöglichkeiten für heimreisende Bürgerinnen und Bürger“, twitterte das Auswärtige Amt.

Nach Angaben der sächsischen Polizei bildete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz wegen polnischer Grenzkontrollen seit Montag ein mehr als 40 Kilometer langer Stau.

Polen hatte wegen der Coronakrise am Sonntag die Grenze für Ausländer geschlossen. Polen und in Polen lebende Ausländer, die in das Land zurückkehren, sollen zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Auch alle internationalen Zug- und Flugverbindungen wurden eingestellt.

Putin: Wir haben die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle

16.07 Uhr: Die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus ist in Russland nach Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin unter Kontrolle. „Trotz des hohen Risikos ist die Situation im Großen und Ganzen unter Kontrolle“, sagte Putin am Dienstag bei einer Sitzung seines Krisenstabes in Moskau. Krankenhäuser, Ärzte und medizinisches Personal seien aber in hoher Alarmbereitschaft. In Russland sind nach offiziellen Zahlen bislang erst 114 Fälle (Stand Dienstagnachmittag) bekannt.

Nordmazedonien verschiebt Wahl

16:02 Uhr: Nordmazedonien hat wegen der Coronavirus-Pandemie die am 12. April geplante vorgezogene Parlamentswahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies entschied die Führung des Landes am Dienstag in Skopje. „Die Voraussetzungen für Wahlen sind nicht gegeben“, erklärte Ex-Ministerpräsident Zoran Zaev, zugleich Chef der regierenden Sozialdemokraten. „Wir müssen alle unsere Ressourcen mobilisieren, um unsere Bürger zu schützen“, fügte er hinzu.

Händewaschen an der Autobahn ab sofort gratis

15.58 Uhr: Autoinsassen können ab sofort an rund 330 Autobahnraststätten kostenlos die Sanitäranlagen für die Handhygiene benutzen. Der Zugang erfolgt in der Regel über den geöffneten Kindereingang der Sanifair-Anlagen, wie die Gruppe Tank & Rast als führender Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland am Dienstag in Bonn mitteilte. Entsprechende Schilder in den Anlagen weisen demnach auf diese Regelung hin.

Skoda stoppt Produktion

15:45 Uhr: Nach der Konzernmutter Volkswagen hat auch das tschechische Tochterunternehmen Skoda einen vorübergehenden Produktionsstopp beschlossen. Die Werke Mlada Boleslav, Kvasiny und Vrchlabi werden am Mittwoch um 22 Uhr heruntergefahren, wie aus einem Brief der Firmenleitung an die Mitarbeiter vom Dienstag hervorgeht.

Die Maßnahme gilt zunächst für rund zwei Wochen. Die Beschäftigten erhalten zu Beginn des Produktionsstopps 70 Prozent ihres Durchschnittseinkommens, in der zweiten Woche 75 Prozent. Skoda finanziert dies zunächst aus eigenen Mitteln.

Grund sind die Sorgen wegen einer möglichen weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und den wirtschaftlichen Folgen für die Absatzmärkte. In den tschechischen Skoda-Fabriken arbeiten rund 37 000 Beschäftigte. Damit ist der Autobauer der größte Arbeitgeber in dem EU-Mitgliedstaat. In Tschechien gibt es nach Behördenangaben 396 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Gartenpartys der Queen fallen aus

Die Garten-Partys der Queen (93) im Buckingham-Palast sind wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden. Etwa 8000 Gäste wurden zu jedem Treffen auf dem Rasen ihrer offiziellen Residenz in London erwartet.

Die jährlichen Partys, zu denen auch viele Senioren kommen, finden zwischen Mai und Juli statt. Bei jeder Veranstaltung werden etwa 27.000 Tassen Tee getrunken sowie 20.000 kleine Sandwiches und 20.000 Stück Kuchen verputzt.

Bei drei Partys ist Königin Elizabeth II. die Gastgeberin, bei zwei sind es Wohltätigkeitsorganisationen.

Die Queen wird ihre Osterferien nun eine Woche früher beginnen und ins Schloss Windsor zurückkehren, wie der Buckingham-Palast am Dienstag mitteilte.

Casinos in Las Vegas schließen

15.30 Uhr: „Rien ne va plus“ – nichts geht mehr im Spielerparadies Las Vegas. Oder zumindest fast: Wegen der Corona-Krise machen eine Reihe legendärer Casinos im Glücksspiel-Eldorado im US-Wüstenstaat Nevada dicht.

Der Branchen-Gigant MGM Resorts schließt bis auf Weiteres alle seine Casinos, darunter das Bellagio, das MGM Grand, das New York-New York und das Luxor. MGM Resorts betreibt rund jedes dritte Casino auf dem weltberühmten „Strip“, wie die Glücksspielmeile in Las Vegas genannt wird.

Der Betreiber Wynn Resorts wollte seine Casinos Wynn Las Vegas und Encore ebenfalls ab Dienstagabend schließen. Die Casinos Sands und Caesars Palace wollen Medienberichten zufolge zumindest vorerst mit Einschränkungen weiter geöffnet bleiben. Im Internet veröffentlichte Videos zeigten schon am Montag weitgehend leere Spielhallen, verwaiste Roulette-Tische und Glücksspielautomaten.

WHO ruft europäische Länder zu „kühnsten Schritten“ auf

15.25 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Länder Europas zu „kühnsten“ Schritten aufgerufen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Europa sei das „Epizentrum“ der Pandemie, sagte der regionale WHO-Chef Hans Kluge am Dienstag in Kopenhagen. „Ausnahmslos jedes Land“ müsse nun die „kühnsten Schritte“ unternehmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen.

In Italien gilt bereits seit sechs Tagen eine Ausgangssperre, Spanien folgte am Wochenende mit dieser Maßnahme. Seit Dienstagmittag dürfen auch Franzosen das Haus nur in Ausnahmefällen verlassen.

Hoteliers und Gastwirte beklagen „Verordnungschaos“

15.20 Uhr: In der Coronakrise sehen sich Hoteliers und Gastronomen einem „Verordnungschaos“ ausgesetzt. „Unterschiedliche Regelungen für Hotels und Restaurants in Bund, Ländern und Gemeinden führen dazu, dass keiner mehr durchblickt“, kritisierte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.

Leitlinien würden völlig uneinheitlich umgesetzt. „So ist teilweise unklar: Was gilt für Cafés, was gilt für Geschäftsreisende in Hotels? Dürfen sie auch nach 18 Uhr bewirtet werden und so weiter?“ Die Branche erwarte klare, einheitliche und praxistaugliche Regelungen und fordere ein Nothilfeprogramm.

Berlin baut Krankenhaus für Infizierte

15.05 Uhr: Berlin soll ein eigenes Krankenhaus für Covid-19-Patienten bekommen. Es soll auf dem Gelände der Messe Berlin Platz für bis zu 1000 Patienten bieten und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr entstehen, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mitteilte.

Kinderärzte: Nicht ohne Anmeldung in Praxis kommen

14:17 Uhr: Deutschlands Kinderärzte bitten alle Eltern dringend darum, in Zeiten der Coronakrise nicht ohne Anmeldung in die Praxis zu kommen. „Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Anmeldung Ihre Kinder- und Jugendarztpraxis auf“, heißt es in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Aufruf des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Manche Praxen würden zum Beispiel vorsorgen und Infekt-Sprechstunde zeitlich oder räumlich trennen. Beim Verdacht, dass man selbst oder das Kind infiziert sei oder Kontakt zu Infizierten gehabt habe, solle man nach den regionalen Bestimmungen fragen. „In einigen Regionen werden Patienten für einen Labortest zu Hause aufgesucht, in anderen gibt es Schwerpunktpraxen oder gesonderte Sprechstunden in der gewohnten Praxis.“

Friedrich Merz ist mit Coronavirus infiziert

14:07 Uhr: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der 64-Jährige ergänzte: „Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

Merz gilt als einer von drei aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und damit auch als möglicher nächster Kanzlerkandidat der Union. Neben Merz kandidieren auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen für das Amt. (dpa)

Zwölf Todesfälle in NRW

13.52 Uhr: Im Zuge der Coronakrise sind in Nordrhein-Westfalen bislang zwölf Menschen gestorben. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die Zahl der Infektionen habe sich in vier Tagen auf 3060 verdoppelt. Die Todesopfer seien alle „schwer vorerkrankte Menschen“ in hohem Lebensalter gewesen, sagte Laumann. Weitere Informationen über die zwei jüngsten Opfer gab es zunächst nicht.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zur Lage in NRW

Um 13.30 Uhr informierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann über die aktuelle Lage und die Umsetzung der Maßnahmen in NRW, um die Corona-Virus-Pandemie einzudämmen.

Flixbus stellt um Mitternacht Betrieb bis auf weiteres ein

13:48 Uhr: Der Fernbusanbieter Flixbus stellt den Betrieb bis auf weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht ein. Flixbus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland ab 17. März 2020, 24 Uhr, aussetzen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Das Unternehmen verwies auf die von Bund und Ländern beschlossenen „Leitlinien zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich in Deutschland“. Diese beträfen auch den Busreiseverkehr. „Flixbus folgt den Anweisungen der Bundesregierung selbstverständlich.“ Betroffene Fahrgäste würden informiert und erhielten einen Gutschein über den gesamten Ticketpreis ohne Stornierungsgebühr an die bei der Buchung angegebene Email Adresse.

Gewerkschaft der Polizei hält Grenzkontrollen für richtig

12:35 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Anfang der Woche beschlossene Wiedereinführung von Grenzkontrollen für sinnvoll. „In dieser Situation haben sie die Funktion eines Wellenbrechers“, erklärte GdP-Vize Jörg Radek. Die Kontrollen seien ein wichtiger Schritt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen.

Am Grenzübergang Kehl/Straßburg kontrollieren Beamte der Bundespolizei den Grenzverkehr. Seit diesem Montag gelten wegen der Coronavirus-Krise für die Einreise von Frankreich nach Deutschland umfassende Kontrollen und Einreiseverbote. dpa Foto:

Italien rechnet bald mit Höhepunkt der Corona-Welle

12:20 Uhr: In Italien rechnen viele Experten bei der Lungenkrankheit Covid-19 bald mit einem Höhepunkt der Ansteckungswelle. Auch nach einem sogenannten „Peak“ wird die Gesamtzahl der Infizierten zwar weiter steigen, aber nicht mehr so schnell. „Wir erwarten, dass es sich in den kommenden Tagen, bis Sonntag, zeigt, ob sich die Entwicklung verlangsamt“, sagte der für die Lombardei zuständige Koordinator Giulio Gallera am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa für seine Region. In der norditalienischen Region war die Corona-Welle im Februar landesweit zuerst entdeckt worden. Sie ist mit über 15 000 Infizierten (Montag) weiterhin am heftigsten betroffen und wurde am 8. März zum Sperrgebiet mit Ausgehverboten. Forscher in Italien sprechen von Ansteckungszeiten von rund zwei bis elf Tagen.

Der Virologe Roberto Burioni rechnete laut der Zeitung „Corriere della Sera“ vor, dass ein Verlangsamungseffekt wegen diverser Aspekte - wie der verzögerten Wirkung von Kontaktsperren - in der Statistik noch etwas länger auf sich warten lassen werde. Ähnlich äußerten sich Experten der Universität von Genua in der „Repubblica“. Ihre Fachleute hätten den 25. März als möglichen Höhepunkt der Fallkurve ermittelt. Das alles gelte aber nur, wenn die Italiener sich strikt an die Vorgaben der Regierung zur sozialen Distanz halten würden. Das ganze Land war zwischen dem 9./10. und 11./12. März zum Sperrgebiet mit - im zweiten Schritt - fast ganz geschlossenen Geschäften erklärt worden. Insgesamt sind rund 28 000 Fälle bisher registriert.

Bayreuther Festspiele sollen trotz Corona stattfinden

12:18 Uhr: Die Bayreuther Festspiele sollen trotz der Ausbreitung des Coronavirus stattfinden. „Wir sind voller Optimismus, dass sich die Situation bessert“, teilte das Pressebüro der Festspiele am Dienstag mit. Eine Absage wäre ein „Supergau“. Der Online-Sofortkauf der Tickets werde aber sicherheitshalber von Ende März auf Ende Mai verschoben.

Die Vorbestellung der Karten für die Spielsaison 2020 war schon im Herbst möglich. Manche Besucher hätten sich in den letzten Tagen erkundigt, ob die Bayreuther Festspiele stattfinden können. „Aber es gab noch keine Stornierungswelle“, hieß es weiter.

Die szenischen Proben für die Festspiele beginnen regulär im Mai, die technischen Proben kurz zuvor. Das Festspielhaus solle dafür öfter gereinigt und desinfiziert werden. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, erklärte das Pressebüro.

Ikea schließt bundesweit alle Häuser - Onlineshop bleibt geöffnet

11:45 Uhr: Der schwedische Möbel- und Einrichtungsriese Ikea schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Dienstag alle seine 53 Häuser in Deutschland. Ikea wolle die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern schützen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, teilte das Unternehmen in Hofheim-Wallau mit. Der Onlineshop bleibe aber geöffnet. Ikea werde „zu gegebener Zeit informieren, ab wann die Einrichtungshäuser wieder öffnen“, erklärte das Unternehmen.

Automobilhersteller stellen vielerorts ihre Produktion ein

11:35 Uhr: Nachdem bereits Ford mehrer Werke in Europa geschlossen hat, ziehen nun auch andere große Hersteller-Konzerne nach.

Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

Die VW-Tochter Audi fährt ihre Werke in Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter. Angesichts der deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung der Werke „wird es an den meisten Standorten des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen“, teilte Audi am Dienstag mit.

Auch Opel fährt die Produktion in seinem Stammwerk Rüsselsheim herunter. Das geschehe wie in Eisenach und Kaiserslautern an diesem Dienstag kontrolliert, berichtete ein Unternehmenssprecher. Die Mitarbeiter seien noch für Abschlussarbeiten vor Ort. Zahlreiche Beschäftigte aus Entwicklung und Verwaltung hatten ihre Tätigkeit bereits in der vergangenen Woche ins Home-Office verlegt.

Tschechien holt Urlauber mit Bussen aus Deutschland zurück

11:29 Uhr: Tschechien holt gestrandete Urlauber mit Bussen aus dem Ausland zurück. Aktuell sind Verbindungen aus Berlin und Frankfurt in Deutschland sowie aus Slowenien, Kroatien und Großbritannien geplant, wie das Außenministerium in Prag am Dienstag bekanntgab. Den Transport übernimmt die Feuerwehr.

Die Touristen hängen im Ausland fest, weil Anschlussflüge nach Tschechien gestrichen wurden. Grund dafür ist, dass der EU-Mitgliedstaat den Notstand ausgerufen und einen weitgehenden Ein- und Ausreisestopp verhängt hatte. Auch alle grenzüberschreitenden Bahn- und Busverbindungen sind unterbrochen.

Rückkehrer aus Deutschland müssen sich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben, da Tschechien die Bundesrepublik zum Risikogebiet erklärt hat. (dpa)

Zahl der Corona-Toten steigt in NRW auf zehn

11:10 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle ist in Nordrhein-Westfalen auf zehn gestiegen. Zwei ältere vorerkrankte Menschen starben in Aachen und Eschweiler, wie Stadt und Städteregion Aachen am Dienstag mitteilten. Ein etwa 80 Jahre alter Mann aus Aachen sei mehrfach vorerkrankt gewesen. Er starb am Montagabend in einem Aachener Krankenhaus.

Ein über 80 Jahre alter Mann aus Würselen war demnach ebenfalls vorerkrankt. Er starb in einem Eschweiler Krankenhaus. Es sind die ersten Todesfälle in Stadt und Städteregion Aachen. Hier gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 175 nachgewiesene Infektionen. Die Region liegt damit hinter Heinsberg und Köln im oberen Bereich. (dpa)

Telekommunikationsanbieter sehen sich gut vorbereitet

10:40 Uhr: Die Telekommunikationsprovider in Deutschland sehen sich für eine deutlich höhere Auslastung der Kommunikations- und Datennetze in der Coronavirus-Krise gut gerüstet.

„Aus jetziger Sicht wird die Zunahme von Homeoffice und Streamingdiensten zu keiner Situation führen, in der die Netzkapazitäten an ihre Grenzen geraten“, sagte ein Sprecher der Deutschen Telekom.

EU-Kommission warnt vor falschen Informationen zu Coronavirus

10:30 Uhr: Vor falschen Informationen über das Coronavirus hat die Europäische Kommission am Dienstag gewarnt. Es sei wichtig, über die neuesten Entwicklungen in der Viruskrise auf dem Laufenden zu bleiben. Allgemeine Ratschläge gebe die Generaldirektion Gesundheit der Kommission, teilte die Brüsseler Behörde via Twitter mit. Über Einzelheiten informierten die lokalen Gesundheitsbehörden. „Nehmen Sie sich vor arglistigen und irreführenden Fake News und Desinformationen in Acht - überprüfen Sie es anhand verlässlicher Quellen“, riet die Kommission. (dpa)

Robert-Koch-Institut setzt Risikoeinschätzung auf „hoch“

10:10 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als „hoch“ ein. Das sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Als Gründe nannte Wieler steigende Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken.

Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten. Wieler appellierte an die Krankenhäuser, ihre Kapazitäten auf Intensivstationen auszubauen. (dpa)

Israel will Hotels für Genesung von Corona-Patienten nutzen

10:00 Uhr: Israel will im Kampf gegen das Coronavirus leerstehende Hotels für die Genesung leicht erkrankter Patienten verwenden. Hotels mit mindestens 200 Betten sollten sich für die Maßnahme bewerben, bestätigte das Verteidigungsministerium am Dienstag. Diese sollen unter anderem nicht mehr als 30 Kilometer von einem medizinischen Zentrum entfernt und in der Lage sein, drei Mahlzeiten am Tag anzubieten. Zwei Hotels in Jerusalem und Tel Aviv sollen laut Angaben vom Montag bereits Ende der Woche bereitstehen. (dpa)

Weltweite Reisewarnung

9.23 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

Tausende Deutsche werden zurückgeholt

9.20 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Rückholaktion für tausende Deutsche gestartet, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Er kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen.

In den kommenden Tagen sollen zunächst Reisende aus besonders betroffenen Gebieten nach Hause geholt werden, wie Maas sagte. Dazu zählen Marokko, Ägypten, die Dominikanische Republik, die Philippinen und die Malediven.

Paris kündigt Milliardenpaket für die Wirtschaft an

8:45 Uhr: Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wird Frankreich Unternehmen und Beschäftigte mit zusammen 45 Milliarden Euro unterstützen. „Es gibt einen Krieg gegen das Coronavirus und auch einen Wirtschafts- und Finanzkrieg“, erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire via Twitter.

Indien schließt Taj Mahal

8:20 Uhr: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt Indien das berühmte Mausoleum Taj Mahal sowie andere Denkmäler und alle Museen im Land. Die Orte, darunter mehrere Unesco-Weltkulturerbe, sollten zunächst bis Ende März geschlossen bleiben, hieß es aus dem Tourismusministerium. Es ginge um die Sicherheit der Menschen, sagte der indische Tourismusminister Prahlad Singh Patel.

Die Coronavirus-Erklärer

7:54 Uhr: Sie sind die beiden Coronavirus-Erklärer für Deutschland: Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie der Berliner Charité, und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts.

Lothar Wieler (links) und Christian Dorsten (mitte) sind in diesen Tagen sehr gefragt - auch bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts, CDU). picture alliance/dpa Foto:

Während Drosten die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Coronavirus schnell verständlich aufbereitet, beschreibt Wieler das Fortschreiten der Pandemie und die nötigen Konsequenzen daraus.

Die beiden Coronavirus-Erklärer jetzt im ausführlichen Portrait.

XL-Sendung „Hart aber fair“ - Virologe schüttelt bei Treffen im Park den Kopf

7:10 Uhr: Pflegekräfte, die nicht wissen, wie sie ihre Patienten ohne Körperkontakt untersuchen sollen, Urlauber, die im Ausland festsitzen, Eltern, die mit fünf Kindern und zwei Vollzeitjobs zu Hause den Alltag bewältigen wollen, Kunden, die sich im Supermarkt um Ware prügeln, Nutzer, die in den Sozialen Netzwerken Verschwörungstheorien über das Virus verbreiten – schon die 30-minütige Reportage zu Beginn der „Hart aber fair“-Sendung am Montagabend hat gezeigt: Die Welt steht Kopf, dank Corona.

Unsere ausführliche Kritik zu der Sendung von gestern Abend, gibt es hier.

Idris Elba mit Coronavirus infiziert - Tom Hanks und Ehefrau aus Klinik entlassen

6:50 Uhr: Der britische Schauspieler Idris Elba hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte der 47-Jährige am Montag in einem über den Internetdienst Twitter verbreiteten Video mit. „Es nervt“, sagte Elba über seine Infektion. Er habe sich in Quarantäne begeben, bisher aber keine Symptome. „Hört, ich bin okay“, wandte sich Elba in dem Video an seine Fans. Er lancierte zugleich einen Appell, dass die Menschen körperlichen Abstand zueinander halten und sich regelmäßig die Hände waschen sollten. Jetzt sei „die Zeit für Solidarität“ unter den Menschen, sagte er.

Tom Hanks (63) und Ehefrau Rita Wilson (63) befinden sich nach einer Behandlung wegen Covid-19 nun zu Hause in Selbstisolierung. Sie seien in ihrem Haus in Australien in Quarantäne, teilte eine Sprecherin des Schauspielers am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass das Paar aus einem Krankenhaus im australischen Bundesstaat Queensland entlassen worden sei.

Der Star aus Filmen wie „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ hatte am Mittwoch auf Instagram und Twitter bekanntgegeben, dass er und Wilson mit dem neuartigen Coronavirus infiziert seien. Er meldete sich mit Updates aus der Quarantäne, zuletzt am Sonntag, als er sich bei den Helfern in Australien bedankte. „Lasst uns um uns selbst und um andere kümmern“, schrieb der Schauspieler.

Deutsche Kliniken erwarten drastische Zunahme der Zahl von Corona-Patienten

6:45 Uhr: Die deutschen Krankenhäuser erwarten, dass die Zahl ihrer Corona-Patienten in den nächsten Tagen drastisch steigt. Sollte es bis Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland geben, sei damit zu rechnen, dass davon bis zu 1500 Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden müssten, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies wäre nach seinen Angaben eine Verdreifachung der Zahl der derzeit in den Klinken behandelten Corona-Patienten. Die Krankenhäuser seien aber auf einen solchen Anstieg der Corona-Krankenzahlen vorbereitet und nicht überfordert. Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts gibt es hierzulande inzwischen 6012 bestätigte Corona-Infektionen. 13 der Infizierten starben.

Montag, 16. März

Weltweit mehr als 7000 Menschen durch Coronavirus gestorben

21.01 Uhr: Weltweit sind mittlerweile mehr als 7000 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bis Montag wurden 7007 Tote und mehr als 175.530 Infektionsfälle in 145 Ländern registriert, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Behördenangaben hervorgeht. Seit dem Vortag gab es weltweit 587 neue Todesfälle.

Mit 3213 Toten ist China nach wie vor das Land mit den meisten Todesfällen, jedoch steigen die Zahlen in Europa weiter an: Italien meldet inzwischen 2158 Tote, Spanien 309 und Frankreich 127. Italien registrierte dabei mit 349 neuen Opfern weltweit die meisten neuen Todesfälle innerhalb eines Tages. Außerdem stark betroffen ist der Iran: Dort starben seit Beginn des Virusausbruchs nach offiziellen Angaben 853 Menschen. Portugal, Bahrain, Ungarn, Guatemala und Luxemburg meldeten die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Trump: US-Bürger sollen Gruppen von mehr als zehn Menschen meiden

20.59 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat alle US-Bürger aufgerufen, wegen der Coronavirus-Pandemie Gruppen von mehr als zehn Menschen zu meiden. Verpflichtend sind diese Anweisungen allerdings nicht. Trump sagte am Montag im Weißen Haus, die USA könnten die Pandemie bis Juli oder August hinter sich bringen - „wenn wir einen wirklich guten Job machen“. Er schloss zudem nicht aus, dass die US-Wirtschaft wegen der Coronavirus-Krise in die Rezession rutschen könnte. In den USA sind die Infektions- und Totenzahlen zuletzt rasch angestiegen. Inzwischen wurden mehr als 4100 Infektionen und mehr als 70 Tote gemeldet.

Macron: EU schließt alle ihre Außengrenzen ab Dienstagmittag

20.34 Uhr: Die Europäische Union wird nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ab Dienstagmittag ihre gesamten Außengrenzen schließen. Diese Maßnahme solle für 30 Tage gelten, sagte der Präsident am Montagabend in einer Fernsehansprache. „Alle Reisen zwischen nicht-europäischen Ländern und der Europäischen Union werden für 30 Tage ausgesetzt.“

Frankreich verhängt Ausgangssperre

20.30 Uhr: Frankreich hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine 14-tägige Ausgangssperre verhängt. Ab Dienstagmittag sollten alle Franzosen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, sagte Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Zulässig seien nur Einkäufe, Gesundheitsversorgung und der Weg zur Arbeit, wenn keine Heimarbeit möglich sei.

Die Franzosen sollten ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken, sagte Macron. „Sich mit seinen Freunden zu treffen oder in den Park zu gehen“, sei nicht mehr möglich. Jede Missachtung dieser Anordnungen werde bestraft, sagte Macron und fügte hinzu: „Wir sind im Krieg, im Gesundheitskrieg.“ In den kommenden Tagen solle ein Feldlazarett der Armee im Elsass errichtet werden, das zu den besonders von der Pandemie betroffenen Gebieten Frankreichs gehört.

EU will Tübinger Impfstoff-Forschern weiter helfen

18.34 Uhr: Die Europäische Kommission will die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unterstützen. „Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen“, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit, nachdem sie und Forschungskommissarin Mariya Gabriel mit CureVac telefoniert hatten. Es gehe darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, „der der ganzen Welt hilft“. Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von CureVac erwerben wollten.

Merkel: Keine Urlaubsreisen mehr ins In- und Ausland

18.19 Uhr: Um das Coronavirus einzudämmen, sollen die Deutschen keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin nach der Sitzung mehrerer Gremien, die sich mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie befasst hatten.

Auch Spanien schließt Grenzen

17.30 Uhr: Nach mehreren Ländern in Europa und anderen Weltregionen schließt jetzt auch das Urlaubsland Spanien wegen der Coronavirus-Krise seine Grenzen. An allen Grenzübergängen würden die Kontrollen um Mitternacht wiedereingeführt, teilte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Montag in Madrid mit. Diese Maßnahme werde zunächst für die Dauer des 15-tägigen, am Sonntag in Kraft getretetenen sogenannten Alarmzustandes gelten.

Spanier und in Spanien wohnende Ausländer dürfen nach den Angaben des Ministers der linken Koalitionsregierung weiterhin ins Land. Vom Einreiseverbot sei auch das diplomatische Personal ausgenommen. Ansonsten dürften Ausländer in den nächsten Tagen nur „bei Situationen von höherer Gewalt“ einreisen, betonte Grande-Marlaska. Der Warentransport sei nicht betroffen. Diese Maßnahme sei nach Absprache mit allen Partnern der Europäischen Union ergriffen worden.

Schweiz erklärt Notstand

17.12 Uhr: Die Schweizer Regierung hat am Montag den Notstand wegen der Ausbreitung des Coronavirus erklärt. Ab Mitternacht müssten alle Geschäfte und Lokale geschlossen werden, teilte die Regierung mit.

Mehr als 6600 Infektionen in Deutschland

16.53 Uhr: In Deutschland sind bislang mehr als 6600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders stark betroffen sind Nordrhein-Westfalen mit mehr als 2400, Bayern mit mehr als 1000 und Baden-Württemberg mit mehr als 900 Fällen. 16 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, ein weiterer Deutscher während einer Reise in Ägypten.

Großteil des Einzelhandels wird geschlossen – Supermärkte, Drogerien und mehr bleiben geöffnet

16.34 Uhr: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, zahlreiche Geschäfte des Einzelhandels bundesweit zu schließen. Die Länder müssen die neuen Leitlinien nun umsetzen. Ausdrücklich nicht geschlossen wird „der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.“ Diese Geschäfte dürfen ab sofort auch sonntags verkaufen. Im Beschluss heißt es weiter: „Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.“

Geschäfte, Restaurants, Gottesdienste: Alle am Montag beschlossenen Maßnahmen von Bund und Ländern im Kampf gegen das Coronavirus finden Sie hier.

Von der Leyen schlägt 30-tägiges Reiseverbot vor

16.29 Uhr: 30-tägiges Reiseverbot für die Mehrheit der EU-Bürger hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.

Spielplätze sollen bundesweit geschlossen werden

16.08 Uhr: Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus auch die Spielplätze in Deutschland schließen. In einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag heißt es, neben öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios seien auch Spielplätze für den Publikumsverkehr zu sperren. Seitens der NRW-Landesregierung hatte es am Montagmorgen noch geheißen, Spielplätze sollten geöffnet bleiben.

Deutschland verbietet Gottesdienste aller Religionen

16 Uhr: Bund und Länder verbieten bis auf weiteres Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor. Dort heißt es unter anderem unter Punkt drei: Zu verbieten seien „Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften“.

Keine Übernachtungsangebote mehr für Touristen

15.55 Uhr: Mit drastischen Einschränkungen für den Tourismus in Deutschland die Verbreitung des Coronavirus bremsen. In einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag heißt es, es seien Regelungen zu erlassen, „dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können“.

Bund und Länder: Restaurants sollen spätestens um 18 Uhr schließen

15.52 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise sollen Restaurants in Deutschland demnächst spätestens um 18.00 Uhr schließen und frühestens um 06.00 Uhr öffnen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Köln hatte am Montag angekündigt, Restaurants ab Dienstag komplett zu schließen.

Bundesregierung schlägt Schließung von Läden vor

15.26 Uhr: Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vor. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen demnach allerdings offen bleiben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Sitzung des Kabinettsausschusses zur Coronakrise aus Regierungskreisen erfuhr. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Aus den Regierungskreisen hieß es, natürlich würden auch Supermärkte geöffnet bleiben. Es handele sich gerade nicht um einen sogenannten „Shutdown“, bei dem alle Läden geschlossen würden.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat der Kabinettsausschuss den Bundesländern eine neue Liste mit Empfehlungen zukommen lassen, die die sozialen Kontakte im öffentlichen Bereich auf ein Minimum reduzieren sollen. Demnach sollen weiterhin Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons und der Großhandel geöffnet bleiben.

NRW: 4300 Beatmungsplätze in Kliniken

14.14 Uhr: Nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stehen in NRW in den Kliniken 4323 dauerhafte Beatmungsmöglichkeiten zur Verfügung. Weitere 1144 könne man schaffen, „wenn wir aufschiebbare Operationen zurückfahren“. Wie viele dieser Plätze derzeit belegt seien, könne er nicht sagen. Die Gesamtkapazität halte er aber für ausreichend, um der Pandemie zu begegnen.

Ausgangssperre in Spanien soll länger als zwei Wochen dauern

13.59 Uhr: Der am Samstagabend in Spanien ausgerufene Alarmzustand samt Ausgangssperre soll länger als die zunächst angepeilten 15 Tage dauern. Zwei Wochen würden „nicht ausreichen, um den Kampf zu gewinnen“, sagte Transportminister José Luis Ábalos am Montag in einem Radiointerview mit dem Sender RTVE. „Es ist offensichtlich, dass wir keinen sicheren Zeitplan haben. Aber wenn wir jetzt keine besonders strengen Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben zu stoppen, dann hat das überhaupt keinen Effekt“, so Ábalos.

Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land in Europa. Die Zahl der Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben, kletterte nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag auf rund 8700. Mehr als die Hälfte der Fälle wurde in der Region Madrid bestätigt. Die Präsidentin der Autonomen Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, wurde selbst positiv getestet. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle lag bei fast 300, mehr als 520 Patienten gelten als geheilt.

Regierung bereitet Insolvenzschutz für Unternehmen vor

13.57 Uhr: Die Bundesregierung bereitet nach Angaben des Justizministeriums einen Insolvenzschutz für Unternehmen vor, die unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie leiden. „Wir wollen verhindern, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen“, erklärte am Montag Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung sei für diese Fälle zu kurz bemessen.

Daher werde diese Antragspflicht bis Ende September ausgesetzt. „Mit diesem Schritt tragen wir dazu bei, die Folgen des Ausbruchs für die Realwirtschaft abzufedern“, erklärte Lambrecht. Sie erläuterte, es sei aus organisatorischen und administrativen Gründen nicht sichergestellt, dass die am Freitag von der Regierung verkündeten Hilfen für Unternehmen rechtzeitig innerhalb der dreiwöchigen Insolvenzantragspflicht ankommen werden. Voraussetzung für die Aussetzung der Antragspflicht ist laut Lambrecht, dass die Firmenpleite auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruht und dass „begründete Aussichten auf Sanierung bestehen“.

NRW-Minister Stamp warnt vor Notgruppen in Kindergärten

13:45 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Stamp sprach von einer „sehr, sehr ernsten Lage“. Stamp dankte allen, „die in verantwortungsvollen Positionen ihren Dienst leisten“. Das Land habe beschlossen, die Kitas und Tagespflege für die Angehörigen von Kindern aus der „kritischen Infrastruktur“ offenzuhalten. Die Landesregierung sei sich bewusst, dass es für viele Arbeitnehmer eine große Herausforderung sei, ihre Kinder zu betreuen und soziale Kontakte auf das absolute Minimum zurückzufahren. Stamp betonte, dass es ein großer Fehler sei, die Kinder von Großeltern betreuen zu lassen. Einige würden denken, „ihre Helden seien Oma und Opa". Das sei der falsche Weg und Gefahr groß, sich anzustecken.

Stamp richtete auch einen dringenden Appell an die Kitas, keine Notgruppen in Kindergärten mit den Kindern aus den sogenannten Schlüsselberufen zu bilden. „Wenn neu gemischt wird, steigen Infektionsrisiken“. Es sei auch nicht hilfreich, wenn Eltern sich bereit erklären, alle Kinder aus der Nachbarschaft zu versorgen, Auch sollten Unternehmen keine Notgruppen zur Betreuung der Kinder von Arbeitnehmern bilden.

Zwei weitere Tote in Heinsberg

13:25 Uhr: Laut Mitteilung von Landrat Stephan Pusch sind in der Nacht zu Montag zwei weitere Menschen im Kreis Heinsberg an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. „Eine 94-jährige Heinsbergerin mit Vorerkrankungen verstarb an einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg. Auch im Krankenhaus Erkelenz ist eine Patientin aus Heinsberg, 81 Jahre alt, an einer Lungenentzündung durch eine Coronavirusinfektion verstorben. Sie war ebenfalls durch Vorerkrankungen bereits gesundheitlich belastet“, sagte Pusch der Presse.

Damit stieg in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf acht, sechs von ihnen im Kreis Heinsberg. Außerdem starb in Essen und in Düsseldorf jeweils eine infizierte Person.

Hunderte Freiwillige melden sich für Sanitätsdienst

12.55 Uhr: Der Sanitätsdienst der Bundeswehr hat auf seinen Aufruf an Reservisten wegen der Corona-Krise seit Freitag 730 Anfragen erhalten. „Davon können recht zeitnah 380 Reservistinnen und Reservisten beim Sanitätsdienst der Bundeswehr eingesetzt werden“, sagte ein Sprecher des Sanitätswesens am Montag. Es habe sich auch Fachpersonal gemeldet, das vorher nicht in der Bundeswehr gearbeitet habe. Diese Interessenten seien an zivile Hilfsorganisationen, wie das DRK, die Johanniter oder die Malteser verwiesen worden.

Um Reservisten kurzfristig für den Dienst in sogenannten stationären Gesundheitseinrichtungen der Bundeswehr zu gewinnen, hat der Sanitätsdienst eine Hotline unter der Nummer 0261 896 32444 eingerichtet. „Insbesondere geht es hier um Pflegefachkräfte für die Intensivpflege, die Krankenpflege, aber auch Notfallsanitäter und medizinisch-technische Laborassistenten“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dazu.

Bundesregierung erwägt Grundgesetzänderung

12.27 Uhr: Im Bundestag gibt es erste Überlegungen für eine Grundgesetzänderung, um die Handlungsfähigkeit auch dann zu erhalten, wenn das Parlament wegen der Corona-Epidemie nicht zusammentreten kann. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einem Gespräch von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit den Parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen. Unter ihnen bestand demnach aber Einigkeit, die für die kommende Woche geplante Sitzungswoche stattfinden zu lassen. Anschließend geht der Bundestag ohnehin erst einmal für drei Wochen in die Osterpause.

NRW: Zwei Meter Mindestabstand in Restaurants

12.18 Uhr: Die Landesregierung in NRW hat ihre Einschränkungen für Restaurants und Hotels sowie Bibliotheken konkretisiert: Demnach gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen, zudem müssen Hygieneregeln ausgehängt werden und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Regelung gilt seit Montag.

NRW hat in einem neuen Erlass zudem alle öffentlichen Veranstaltungen verboten. „Das schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein“, heißt es in dem neuen Erlass. Diese könnten nur bei einer individuellen Prüfung auf ihre Notwendigkeit genehmigt werden. „Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen (z. B. Wochenmärkte)“, heißt es.

Spielplätze sollen nicht geschlossen werden. Laumann sagte, das könne man Kindern zum Beispiel in kleinen Mietwohnungen nicht antun. Das wäre dann auf engem Raum eine Situation, die keiner verantworten könne. Man gehe davon aus, dass Eltern auch auf Spielplätzen darauf achten, dass sich keine großen Gruppen bilden.

Gastro-Personal soll in der Landwirtschaft helfen

11.38 Uhr: Beschäftigte der Gastronomie könnten nach Ansicht von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft aushelfen. Denn einerseits kämen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa viele Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland nicht mehr nach Deutschland, wie Klöckner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte. Andererseits blieben den Restaurants und Kneipen in Deutschland die Gäste aus. „Ob diejenigen Mitarbeiter, die in der Gastronomie leider immer weniger zu tun haben, in der Landwirtschaft einspringen können und möchten – auch so etwas müssen wir überlegen“, so Klöckner.

Dafür müsse auch geprüft werden, ob während der Krise für derart „unkonventionelle Wege“ bürokratische Anforderungen heruntergefahren werden können. Im Frühjahr beginnt die Erntesaison auf deutschen Gemüsefeldern, für die häufig Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland kommen. Ihre Einreise dürfte wegen Einschränkungen durch das Coronavirus nun zum Problem werden.

Baden-Württemberg stellt Flugverkehr ein

11.23 Uhr: Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne. Der Beschluss soll demnach im Lauf der Woche in Kraft treten.

Baden-Württemberg ist neben Nordrhein-Westfalen und Bayern das am stärksten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffene Bundesland. Bis zum Sonntag waren in Baden-Württemberg bei den Behörden 977 Infektionen bestätigt. Drei nachweislich infizierte Menschen sind bisher gestorben.

Erster Coronafall in der Handball-Bundesliga

11.18 Uhr: Die Handball-Bundesliga hat ihren ersten offiziell bestätigten Coronafall. Der dänische Weltmeister Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen hat sich mit dem Virus infiziert und ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Dies teilte der deutsche Meister von 2016 und 2017 am Montag mit. Mensah sei „umgehend gemeinsam mit seiner Familie vorsorglich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne“ überstellt worden, hieß es in der Vereinsmitteilung.„Wir befinden uns in ständigem Kontakt mit unserem Mannschaftsarzt, dem Gesundheitsamt und den Behörden und werden alles tun, was in unserer Macht steht, um eine Verbreitung des Virus zu verlangsamen“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Mensah habe in der vergangenen Woche über grippeähnliche Symptome geklagt und wurde daraufhin positiv getestet. Mittlerweile fühle sich der 28-jährige Rückraumspieler nach eigener Aussage „wieder fit und voll belastbar“.

11.04 Uhr: Kölns Oberbürgermeisterin in Quarantäne

Nach Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person befindet sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) in häuslicher Quarantäne. Das teilte die Stadt am Montag mit. Sie weise bisher aber keine Symptome auf und fühle sich gut. „Ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledigt sie von zu Hause aus“, erklärte Rekers Sprecher. Die Quarantäne habe auf Anraten des Gesundheitsamtes am Sonntagabend begonnen.

RKI warnt vor Coronapartys

10.58 Uhr: Angesichts der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut (RKI) frühestens Ende nächster Woche mit möglichen Effekten. „Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Montag in Berlin mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland. Dann müsse überprüft werden, ob die eingeleiteten Maßnahmen wie Schulschließungen Wirkung zeigten und ausreichten. Schaade bekräftigte, es sei wichtig, Kontakte und Menschenansammlungen wegen der Ansteckungsgefahr zu meiden. Daher sei die Schließung von Schulen, Kitas, Clubs und anderen öffentlichen Einrichtungen plausibel. In diesem Zusammenhang warnte Schade vor sogenannten privaten „Coronapartys“, zu denen offenbar teilweise eingeladen werde. „Bitte tun Sie das nicht und schränken Sie das gesellschaftliche Leben ein“, forderte der RKI-Experte.

In Bayern gilt ab sofort der Katastrophenfall

10.29 Uhr: In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls wird das Ordnungsrecht komplett unter eine einheitliche staatliche Obhut gestellt. Im Extremfall kann die Landesregierung auch Grundrechte einschränken.

Zudem setzt Bayern zum Schutz der bayerischen Wirtschaft die Schuldenbremse außer Kraft.

Arnold Schwarzenegger wirbt mit Tier-Video für Zuhausebleiben

10.21 Uhr: Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat seine Fans dazu ermuntert, während der Coronavirus-Pandemie die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. „Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten“, schrieb der Schauspieler am Montag auf Twitter und sendete eine optimistische Botschaft: „Wir werden das gemeinsam durchstehen.“

Bayern stellt für Coronakrise zehn Milliarden Euro bereit

10.16 Uhr: Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München.

Bahnverkehr der DB läuft am Montag regulär

10.09 Uhr: Der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn AG ist am Montag regulär und nahezu ohne Einschränkungen angelaufen. Auch im Laufe des Tages werde das gewohnte Angebot in Deutschland gefahren, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Gleichzeitig bleibt die DB weiterhin im engen Austausch mit den Bundesländern, den Aufgabenträgern und den europäischen Partnern.

DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz betonte erneut, die DB werde solange wie möglich und so gut wie möglich ihre Verkehrsleistungen erbringen. Lutz: „Derzeit sind unsere Züge stabil im Einsatz. Auch für die kommenden Tage sind wir zuversichtlich. Ich danke ausdrücklich unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Engagement arbeiten und in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag für unser Land leisten.“

Der Güterverkehr auf der Schiene arbeitet unverändert – auch grenzüberschreitend. „Wir fahren alles, was die Kunden wollen“, erklärte DB Cargo-Chefin Dr. Sigrid Nikutta. Derzeit biete die DB zusätzliche Kapazitäten an.

Australiens Supermärkte öffnen zeitweise nur für Senioren

9:15 Uhr: Dax stürzt unter 9000 Punkte

Der deutsche Aktienindex Dax ist am Montag unter die Marke von 9000 Punkten gefallen. Kurz nach Handelsbeginn fiel das Börsenbarometer auf 8715 Punkte. Das war ein Minus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Schlussstand vom Freitag und zugleich der tiefste Stand seit Februar 2016. Erst am Donnerstag hatte der Dax mit dem zweitgrößten prozentualen Tagesverlust in seiner gut dreißigjährigen Geschichte unter der Marke von 10.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht ergab sich ein Minus von rund 20 Prozent. Am Montagmorgen waren bereits die Kurse in Asien weiter abgerutscht.

9:00 Uhr: In Australien öffnen einige Supermarktkette zu bestimmen Zeiten ausschließlich für Senioren. Ab Dienstag sind die Filialen von Coles und Woolworth ab 7 Uhr morgens für einige Stunden ausschließlich für Senioren und Behinderte geöffnet, die dem Kampf um immer knapper werdende Waren nicht mehr gewachsen waren, teilten die Unternehmen am Montag auf ihren Websites mit. Bei Coles können zudem bis auf weiteres nur noch Senioren den Online-Lieferdienst nutzen. Dies ist eine Reaktion auf die massiven Hamsterkäufe, die in Australien bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen geführt haben.

Bundesregierung rät von allen nicht notwendigen Auslandsreisen ab

8:30 Uhr: Die Bundesregierung rät wegen der Corona-Krise von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend zur Begründung auf Twitter.

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es weiter, es sei mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erfolgen. Davon seien derzeit zahlreiche Reisende in mehreren Ländern betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert. Bisher hatte das Auswärtige Amt wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus nur von Reisen in besonders betroffene Länder wie Italien oder Iran abgeraten.

Über 5800 Infizierte in Deutschland – Dramatische Lage in Italien

7:00 Uhr: In Deutschland liegt die Zahl der Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, bei über 5800. Damit liegt Deutschland an sechster Stelle der Länder-Liste mit den meisten Infizierte. In Italien, das mit fast 25.000 Infektionen auf Platz zwei liegt, starben am Sonntag innerhalb eines Tages 368 Corona-Patienten.

NRW-Ministerpräsident Laschet weist Vorwürfe von Virologen zurück

6:30 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Länder hätten angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu spät reagiert. Hätte man schon Anfang der Woche plötzlich alle Kitas und Schulen geschlossen, hätten viele Menschen ihre Kinder zu den Großeltern geschickt. Das hätte - da ältere Menschen besonders gefährdet sind - negative Konsequenzen gehabt. „Man muss das klug machen“, sagte Laschet am Sonntagabend in der Talkshow „Anne Will“. Gleichzeitig betonte er, dies sei die „ernsteste Situation den letzten 70 Jahren unseres Landes“.

Alexander Kekulé, Virologe von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, warf den politisch Verantwortlichen vor, es sei viel Zeit „verschlafen“ worden. Er sagte, „wir sind jetzt eine Minute vor Zwölf oder eine Minute nach Zwölf“. Jetzt könnten nur noch die Krankenhäuser vorbereitet werden. Er riet aber davon ab, Ausgangssperren zu verhängen. Wenn Menschen an die frische Luft gingen, um etwa im Park zu spazieren, dann sei das nicht gefährlich. Wichtig sei es nur, soziale Distanz zu wahren.

New York schließt alle Restaurants

6:00 Uhr: Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränken die Ostküstenmetropole New York und der Bundesstaat Washington an der Westküste der USA das Sozialleben in den kommenden Tagen weiter ein. Bars, Restaurants und Cafés würden vorerst weitgehend geschlossen bleiben, kündigten die Behörden am Sonntag (Ortszeit) an. Nur Lieferdienste sowie Speisen und Getränke zum Mitnehmen seien weiter verfügbar. In New York müssten ab Dienstagmorgen um 9.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ) zudem Nachtclubs, Kinos und andere Veranstaltungsorte schließen, hieß es.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. „Aber unsere Stadt ist bedroht wie nie zuvor, und wir müssen mit einer Kriegsmentalität darauf reagieren“, so de Blasio weiter.

Nike schließt Stores in Westeuropa und den USA

5:00 Uhr: Sportartikel-Gigant Nike reagiert auf die Corona-Pandemie mit der vorübergehenden Schließung von einem Großteil der eigenen Stores. Ab Montag sollen die Shops in Westeuropa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland für elf Tage geschlossen werden. Das gab der US-Konzern in einem Statetment bekannt. Die Läden in Südkorea, Japan und dem größten Teil Chinas sollen ihren normalen Betrieb fortsetzen. (red/dpa/afp)