Weiblich, mächtig, klug Warum vor allem Frauen die Corona-Krise herausragend meistern

Ein Blick auf die Welt in der Corona-Krise zeigt: Da, wo weibliche Staats- und Regierungschefs am Ruder sind, kommen die Länder oft besser durch die Corona-Krise.

Von wegen schwaches Geschlecht: Angela Merkel und Co. greifen härter und konsequenter in der Pandemie durch als ihre männlichen Pendants.

Eine Analyse.

In Taiwan wurde die Coronavirus-Pandemie durch frühzeitige Interventionsmaßnahmen so erfolgreich bekämpft, dass das Land nun Millionen von Gesichtsmasken exportiert, um der Europäischen Union und anderen Ländern zu helfen.



Deutschland führt das größte Coronavirus-Testprogramm in Europa durch und testet jede Woche 350.000 Menschen, bei denen das Virus auf diese Weise früh genug entdeckt wird, um die Patienten effektiv zu isolieren und zu behandeln.

In Neuseeland ergriff der Premierminister frühzeitig Maßnahmen, um den Tourismus zu unterbinden und das ganze Land für einen Monat zu isolieren, wodurch die Zahl der Coronavirus-Opfer auf nur neun Tote begrenzt wurde.

Frauen machen weniger als sieben Prozent der führenden Politiker aus

Alle drei Länder haben Auszeichnungen für ihren beeindruckenden Umgang mit der Coronavirus-Pandemie erhalten. Sie sind über den ganzen Globus zerstreut: das eine liegt im Herzen Europas, das andere in Asien und das dritte im Südpazifik. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie werden alle von Frauen geführt.

Der Erfolg dieser und anderer von Frauen geführter Regierungen bei der Bewältigung einer globalen Pandemie ist umso bemerkenswerter, da Frauen weniger als sieben Prozent der weltweit führenden Politiker ausmachen.

Diese Länder, allesamt Mehrparteiendemokratien mit einem hohen Maß an öffentlichem Vertrauen in ihre Regierungen, haben die Pandemie durch frühzeitige wissenschaftliche Interventionen eingedämmt. Sie haben weit verbreitete Tests, einen leichten Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Behandlung, eine aggressive Kontaktverfolgung und strenge Beschränkungen für gesellschaftliche Zusammenkünfte eingeführt.

Taiwan: Nur 393 Infektionen und sechs Todesfälle

Taiwan, eine Demokratie mit fast 24 Millionen Menschen – ungefähr die gleiche Bevölkerung wie Australien –, wird von Peking als sein Territorium beansprucht und von der Weltgesundheitsorganisation gemieden, so dass es für eine vom chinesischen Festland ausgehende Epidemie sehr anfällig gewesen wäre. Doch als Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Dezember letzten Jahres von einem mysteriösen neuen Virus hörte, das die Bürger von Wuhan infizierte, ordnete sie sofort an, allen aus Wuhan ankommenden Flugzeuginsassen einer Kontrolle zu unterziehen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (links) Copyright: AFP

Sie ließ eine Epidemie-Kommandozentrale einrichten, erhöhte die Produktion von persönlicher Schutzausrüstung wie Gesichtsmasken und schränkte alle Flüge vom chinesischen Festland, aus Hongkong und Macao ein.

Die frühzeitigen, aggressiven Interventionsmaßnahmen Taiwans haben den Ausbruch auf nur 393 bestätigte Infektionen und sechs Todesfälle begrenzt. Nicht umsonst verwies das US-Außenministerium auf den Erfolg Taiwans, um der Forderung nach einem Beobachterstatus Taiwans in der Weltgesundheitsversammlung der WHO Nachdruck zu verleihen.

Deutschland setzt auf rationale Entscheidungsfindung

Beispiel Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am 9. April 2020 im Kanzleramt in Berlin zu einem Mediengespräch über Maßnahmen der Bundesregierung zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Coronavirus ein. Deutschland hat mit 83 Millionen Einwohnern über 130.000 Infektionen, aber eine nur sehr geringe Zahl an Todesfällen pro Million Einwohner zu beklagen – weit weniger als in den meisten anderen europäischen Länder.



Derzeit sind Führung und Besonnenheit im politischen Betrieb gefragt, um die Corona-Krise zu meistern. Copyright: dpa

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, promoviert in Quantenchemie, hat ihre Zustimmungsraten aufgrund ihres fähigen Umgangs mit der Pandemie in die Höhe schnellen sehen. Das liegt nicht allein an ihrer pragmatischen Art und ihrer hohen wissenschaftlichen Qualifikation, die sie bei ihrer Darstellung der Bedeutung der Ansteckungsraten gezeigt hatte – wofür sie weltweit Bewunderung erntete. Deutschland hat vielmehr die meisten Intensivbetten und das größte Coronavirus-Testprogramm in Europa.

„Unsere vielleicht größte Stärke in Deutschland ist die rationale Entscheidungsfindung auf höchster Regierungsebene in Verbindung mit dem Vertrauen, das die Regierung in der Bevölkerung genießt“, sagte Hans-Georg Kräusslich, der Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg, gegenüber der „New York Times“.

Neuseeland schloss im März seine Grenzen

Beispiel Neuseeland: Es ist ein fast fünf Millionen Einwohner zählender Inselstaat, der stark vom Tourismus abhängig ist. Doch Premierministerin Jacinda Ardern schloss am 19. März die Grenzen Neuseelands für ausländische Besucher und kündigte für den 23. März eine vierwöchige Abriegelung des Landes an, wobei alle nicht unbedingt benötigten Arbeitnehmer zu Hause bleiben müssen, außer zum Einkaufen von Lebensmitteln oder zum Sport in der Nähe.

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland Copyright: dpa

Das Land hat umfassende Tests durchgeführt und über 1300 Fälle von Coronaviren registriert, aber nur neun Todesfälle. Neuseeland hat die Abriegelung erst zur Hälfte abgeschlossen, und Ardern hat gesagt, dass sie nicht vorzeitig beendet wird. „Angesichts der größten Bedrohung für die menschliche Gesundheit, die wir seit über einem Jahrhundert gesehen haben, haben die Kiwis still und kollektiv eine landesweite Verteidigungsmauer errichtet“, sagte Ardern in einer Rede an die Nation.

Finnland: Sanna Marin, ist die jüngste Führungspersönlichkeit der Welt

Vier der fünf nordischen Länder in Europa werden von Frauen geführt. Ihre Länder haben jeweils niedrigere Sterblichkeitsraten an Coronaviren als das übrige Europa. Finnlands Premierministerin, die 34-jährige Sanna Marin, ist die jüngste Führungspersönlichkeit der Welt, aber sie hat unter den Finnen eine Zustimmungsrate von 85 Prozent für ihre Bereitschaft für die Pandemie, mit nur 59 Todesfällen bei einer Bevölkerung von 5,5 Millionen Menschen.

Sanna Marin, Premierministerin von Finnland Copyright: AFP

Islands Premierministerin Katrín Jakobsdóttir regiert einen kleinen Inselstaat mit nur 360 000 Einwohnern. Aber die großangelegten, randomisierten Tests des Coronavirus könnten weitreichende Auswirkungen auf den Rest der Welt haben, da sie festgestellt hat, dass etwa die Hälfte aller Menschen, die positiv auf das Virus getestet werden, asymptomatisch sind. Island griff auch frühzeitig ein, indem es aggressiv Kontaktversuche durchführte und mutmaßliche Coronavirus-Fälle unter Quarantäne stellte.

Schweden ist das einzige nordische Land, das nicht von einer Frau geführt wird. Premierminister Stefan Löfven hat sich geweigert, eine Abriegelung zu verhängen, zudem wurden Schulen und Unternehmen offen gehalten. Die Folge: die Sterblichkeitsrate ist weitaus höher gestiegen als in den meisten anderen europäischen Ländern.

„Wenn Sie kein Brot haben, essen Sie Cornflakes“

Auch andere weibliche Staatsoberhäupter haben durch ihre harte Reaktion auf das Coronavirus Schlagzeilen gemacht. Premierministerin Silveria Jacobs von Sint Maarten regiert eine winzige Karibikinsel mit nur 41.000 Einwohnern, aber ihr unsinniges Video, in dem sie den Bürgern zwei Wochen lang sagt, sie sollten „einfach aufhören, sich zu bewegen“, hat sich weltweit verbreitet. „Wenn Sie die Brotsorte, die Sie mögen, nicht in Ihrem Haus haben, essen Sie Cracker. Wenn Sie kein Brot haben, essen Sie Cornflakes. Essen Sie Hafer“, sagt sie mit Nachdruck.

Natürlich hat Südkoreas (männlicher) Präsident Moon Jae-in verdientermaßen Lob dafür erhalten, dass er die Kurve der Infektionen in seinem Land durch weit verbreitete Tests abgeflacht hat. Aber viele Länder, die von inkompetenten, wissenschaftsverweigernden Männern geführt werden, haben zu katastrophalen Coronavirus-Ausbrüchen geführt.

Donald Trump und Boris Johnson reagieren erst spät

Das Epizentrum der Pandemie sind jetzt die Vereinigten Staaten, wo Präsident Trump zunächst die Demokratische Partei beschuldigte, das Virus als „Schwindel“ zu politisieren, und monatelang mehrere Warnungen von Spitzenwissenschaftlern nicht beachtete. Das trug dazu bei, dass der gegenwärtige Notstand mit über 25.000 Coronavirus-Toten und einer halben Million Fälle, die täglich weiter zunehmen, herbeigeführt wurde.



In ähnlicher Weise wies der britische Premierminister Boris Johnson die Schwere der Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit zurück und weigerte sich, Beschränkungen für gesellschaftliche Zusammenkünfte einzuführen, lange nachdem andere europäische Länder bereits abgeriegelt waren. Bevor er mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte er Reportern, der Virus werde ihn nicht davon abhalten, Krankenhauspatienten die Hand zu schütteln.

Und das Coronavirus hätte sich nicht so schnell auf der ganzen Welt verbreitet, wenn der chinesische Präsident Xi Jinping nicht fünf Millionen Menschen erlaubt hätte, Wuhan zu verlassen, bevor das Krankenhaus verriegelt wurde.

Es ist noch zu früh, um definitiv sagen zu können, welche Führungspersönlichkeiten genug von den richtigen Schritten unternommen haben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen – und Leben zu retten. Aber die Beispiele zeigen, dass eine unverhältnismäßig große Zahl von Führungspersönlichkeiten, die früh und entschlossen gehandelt haben, Frauen waren.



Dennoch waren am 1. Januar 2020 nur zehn von 152 gewählten Staatsoberhäuptern Frauen. Männer stellten hingegen 75 Prozent der Parlamentarier, 73 Prozent der leitenden Entscheidungsträger und 76 Prozent der Menschen in den Mainstream-Nachrichtenmedien. (red, mh)