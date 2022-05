Wer mit wem?: Diese NRW-Regierungen sind nach der Landtagswahl möglich

Endspurt vor der NRW-Landtagswahl: Der Ausgang ist völlig offen.

Die Grünen werden ihr Ergebnis wahrscheinlich deutlich verbessern.

Welche Koalitionen möglich sind unter Hendrik Wüst (CDU) oder Thomas Kutschaty (SPD).

Schwarz-grün oder Jamaika: Vier Möglichkeiten zur Kabinettsbildung mit Personalien - natürlich hoch spekulativ.

Düsseldorf -

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat der Wahlkampfendspurt in NRW begonnen. Während es in Kiel einen klaren Wahlsieg der CDU gab, ist der Ausgang des Urnengangs am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen völlig offen. Nur in einem Punkt sind sich die Demoskopen relativ sicher: Der grüne Balken wird wohl bei der ersten Prognose nach 18 Uhr nach oben klettern. Ein Effekt, der die Grünen zum gefühlten Gewinner der Landtagswahl machen könnte. Sollten CDU und SPD nicht zu weit auseinander liegen, könnten die Grünen zum Königsmacher des künftigen Ministerpräsidenten werden.

Die Grünen in NRW, hier Spitzenkandidatin Mona Neubaur, werden nach der Wahl vielleicht zu Königsmachern. dpa Foto: