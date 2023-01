Köln – Während die Gastgeber nach dem Schlusspfiff mit ihren Fans feierten, verschwanden die FC-Talente umgehend in der Kabine. Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln sind nach der dritten Niederlage in Folge wieder mitten im Abstiegskampf der Regionalliga West angekommen.



Das Team von Trainer Mark Zimmermann präsentierte sich bei Alemannia Aachen im ersten Durchgang erschreckend schwach. Am Ende stand trotz einer Steigerung nach der Halbzeit eine verdiente 1:3-(1:2)-Niederlage vor 8900 Zuschauern am Tivoli.



Die lautstarke Kulisse beeindruckte die junge Kölner Mannschaft ganz offensichtlich. Die Alemannia spielte auf ihre Heimtribüne zu und erdrückte die FC-Reserve mit ihrer Offensivwucht. Adam Lenges verlor einen Zweikampf im Mittelfeld, Dimitry Imbongo Boele hob den Ball über die aufgerückte Kölner Abwehrkette zu Jannik Mause. Während die FC-Defensive noch auf Abseits reklamierte, stürmte der Ex-Kölner frei auf das Tor zu und überlistete den heraus eilenden Jonas Urbig per Heber. Der Keeper war zwar noch am Ball, doch der Ball schlug unter der Latte zum 1:0 ein (8.).



Die Kölner Abwehr präsentiert sich nicht aufmerksam genug

Kurz danach kombinierten sich die Gastgeber schnell durch das Mittelfeld, verlagerten den Ball auf den rechten Flügel. Mauses Hereingabe verwertete Imbongo Boele in der Mitte zum 2:0 (24.). Die FC-Abwehr präsentierte sich in dieser Situation gleich doppelt unaufmerksam, verhinderte zunächst die Flanke nicht und ließ am Ende den Torschützen im Strafraum sträflich allein.



„Wir werden in diesem Jahr leider zu oft weggebissen und lassen uns den Schneid abkaufen“, ärgerte sich Mark Zimmermann über den verängstigt wirkenden Auftritt seines Teams in der Anfangsphase, „irgendwann musst du zum Mann werden, du musst bestehen. Das gelingt uns nicht von Anfang an, sondern dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann läufst du einem Rückstand hinterher.“



Der Coach reagierte, brachte nach einer halben Stunde Pierre Nadjombe für Leon Schneider als linken Verteidiger. Maximilian Schmid traf aus spitzem Winkel nach Zuspiel von Lenges zum schmeichelhaften 2:1 (45.). Nach der Pause wirkten die Kölner mutiger, blieben offensiv jedoch harmlos. „Es ist uns nicht gelungen, für so viel Gefahr zu sorgen, dass wir eventuell noch einen glücklichen Punkt mitnehmen können“, bilanzierte Zimmermann. Tim Korzuschek sorgte mit seinem Freistoßtreffer kurz vor dem Ende für die Entscheidung (86.).



1. FC Köln U 21: Urbig – Henning, Smajic, Salger, Schneider (31. Nadjombe) – Giesen, Lenges (74. Wydra) – Segal (74. Kraus), Schwirten, Breuer (65. Fadeev) – Schmid. - Tore: 1:0 Mause (8.), 2:0 Imbongo Boele (24.), 2:1 Schmid (45.), 3:1 Korzuschek (86.). - Zuschauer: 8900.