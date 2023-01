Auf vielfältige Weise wird in diesen Tagen auch der 26 Menschen gedacht, die in der Flutnacht ihr Leben verloren haben.

Kreis Euskirchen – Es war die Nacht, in der das Wasser kam – eine Nacht, die für viele alles verändert hat: 26 Menschen haben im Kreis ihr Leben verloren, Tausende ihre Existenz. Ein Jahr ist seit der Flutkatastrophe am 14./15. Juli vergangen. In zahlreichen Orten wird in Gottesdiensten, Festen und Konzerten der Opfer gedacht und den unzähligen Helfern gedankt.

Bad Münstereifel

„Gedanken-Gedenken – Das Fest zum Jahrestag der Flutkatastrophe“ heißt es in Bad Münstereifel vom 14. bis 17. Juli. Neben Ausstellungen von Fotografen und Künstlern zur Flutkatastrophe finden am Donnerstag ab 18 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst vor der Jesuitenkirche sowie verschiedene Konzerte über die Tage verteilt statt. Am Sonntag findet außerdem von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.

In Arloff wird es am Donnerstag um 17 Uhr einen Spaziergang an der Erft geben. Treffpunk ist das Mühlenkreuz an der Ecke Bachstraße/Hubertuskapelle.

In Iversheim wird am Freitag ab 19 Uhr ein Dämmerschoppen mit Live-Musik im Dorfsaal veranstaltet. Am Samstag folgt ein umfangreiches Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dorfsaal ab 17 Uhr und Live-Musik ab 19 Uhr.

In Eicherscheid sind Interessierte am Samstag und Sonntag zu einem gemütlichen Beisammensein im Linderjahn jeweils ab 14 Uhr eingeladen.

Das komplette Programm ist auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel zu finden.

Blankenheim

Am Sonntag, 17. Juli, findet in Blankenheim von 11 bis 17 Uhr ein Helferfest an der Lommersdorfer Mühle statt. Neben einem Gebet, Live-Musik, Kaffee, Kuchen sowie Gegrilltem werden die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaillen des Landes NRW an die Einsatzkräfte verteilen.



Euskirchen

Für Donnerstag, 14. Juli, lädt die Stadt Euskirchen mit der katholischen und evangelischen Kirche zu einer Gedenkfeier in den Klostergarten hinter dem City-Forum ein. Um 19.30 Uhr soll mit einem stillen Gedenken der Todesopfer der Katastrophe gedacht und die Möglichkeit geboten werden, das Erlebnis im gemeinsamen Gedenken zu verarbeiten. Das Programm wird musikalisch begleitet vom Musikverein Kreuzweingarten-Rheder.

Polit-Prominenz in Euskirchen

Nur geladene Gäste

Unmittelbar nach der Flut waren bereits zahlreiche Spitzenpolitiker im Kreis. Zum Jahrestag wird das nicht anders sein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Hendrik Wüst, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihr NRW-Kollege Herbert Reul kommen nach Euskirchen. Allerdingshaben zu den Veranstaltungen, an denen sie teilnehmen, nur geladene Gäste Zutritt.

Gedenkstele

Eine Gedenkstele wird am 14. Juli um 14 Uhr vor dem Kreishaus in Euskirchen enthüllt. Bei der Veranstaltung werden Landrat Markus Ramers und die Innenminister mit den Hilfsorganisationen und den Einsatzkräften der Gefahrenabwehr an die Flutkatastrophe erinnern. (jes)

Zentrale Gedenkfeier

Die zentrale Gedenkfeier des Landes findet an diesem Donnerstag ebenfalls in Euskirchen statt. Ab 17.30 Uhr wird in einem ökumenischen Gottesdienst in der ebenfalls durch die Flut beschädigten Herz-Jesu-Kirche in der Innenstadt der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Daran nehmen neben Hinterbliebenen der Opfer auch Ministerpräsident Wüst sowie Bundespräsident Steinmeier teilnehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst werden Steinmeier und Wüst in der Kirche Herz Jesu sprechen. (jes)



Auf dem Alten Markt in Euskirchen beginnt am 14. Juli um 17 Uhr ein Drehorgel-Benefiz-Solidaritätskonzert. Wenn um 19.30 Uhr die Kirchenglocken läuten und die Schweigeminute beginnt, lassen die Organisatoren grüne Luftballons in den Himmel steigen.

In Palmersheim lädt die Dorfgemeinschaft ebenfalls für Donnerstag, 14. Juli, zum gemütlichen Beisammensein ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Los geht es um 18.30 Uhr.

Kall

Mit „Kall sagt Danke“ sind die Veranstaltungen rund um den Jahrestag überschrieben. Das Gedenk- und Helferfest findet am Freitag und Samstag, 15./16. Juli, auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst mit anschließenden Gruß- und Dankesworten. Um 19 Uhr folgt ein Konzert der Musikkapelle Kall und um 20 Uhr gibt es Kölsch-Rock mit Stefan Brings und Schwester.

Am Samstag wird es ab 15 Uhr ein Familien- und Helferfest geben, unter anderem mit Uwe Reetz um 15 Uhr, den Eifelperlen um 16 Uhr und Herb Kraus und The Walking Shoes um 20.30 Uhr. Auf dem Rewe-Parkplatz ist nachmittags ein Kinderprogramm geplant.

Mechernich

In der Pfarrkirche St. Severinus in Kommern findet am Donnerstag,14. Juli, 18 Uhr, ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Gestaltet wird der von Prof. Dr. Hans Fuhs und Dr. Michael Stöhr. Mitwirkende sind unter anderem der Dietrich-Bonhoeffer-Chor, Ortsbürgermeister Rolf Jaeck, Dr. Nicole Besse, Maria Jentgen, Jörg Schreiner, Erik Arndt und Stefan Brings. Nach dem Gottesdienst wird es im Pfarrsaal einen kleinen Umtrunk geben.

Nettersheim

Mit einem umfangreichen Programm am Sonntag, 17. Juli, erinnert Nettersheim an den Jahrestag der Flut. Entlang der Kloster- , Bahnhof- und Steinfelder Straße werden Musik, Kultur, Kulinarik und ein Markt geboten. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin geht es mit der Musikkapelle Nettersheim von der Kirche in den Ortskern, wo um 11.30 Uhr Bürgermeister Norbert Crump die Dokumentation eröffnen wird, die Straßen und Gebäude zeigt, die von Helfern und Betroffenen nach der Flut fotografiert wurden.



Sounds, Sprache, Tanz und Video – mit den Mitteln der Kunst arbeitet die „Flutprobe“, eine multimediale Performance, die Hochwasserkatastrophe auf. Am 17. Juli um 12 Uhr wird das Stück in der Klosterkapelle uraufgeführt. Die Teilnehmer sind die Malerin und Autorin Maf Räderscheidt, die Tänzerin Bibiana Jimenez, die im vergangenen Jahr mit dem Kölner Theaterpreis ausgezeichnet wurde, und die Musiker Michael Frangen und Stephan Everling.



Neben verschiedenen weiteren Programmpunkten und Angeboten für Kinder sind im Kulturbahnhof ganztägig die Werke von Lukas Oleschinski zu sehen. Zudem präsentieren sich viele Gewerbetreibende und Aussteller, wie zum Beispiel die Buchhandlung Backhaus am Kulturbahnhof, die Johanniter und der Freistaat Eifel, der unter anderem Flutwein ausschenkt.

Am Donnerstag, 14. Juli, findet ab 19 Uhr ein besinnliches Gedenkkonzert in der Klosterkapelle statt. Karten gibt es bei Uschi Mießeler unter Tel. 02486/78930. Der Eintrittspreis von zehn Euro wird vollständig als Spende für die Betroffenen verwendet.

Das gesamte Programm ist auf der Homepage zu finden.

Schleiden

Einen „Tag des stillen Erinnerns“ wird es am Donnerstag, 14. Juli, an Plätzen in Oberhausen, Schleiden, Olef und Gemünd geben, an denen still getrauert und sich erinnert werden kann. Ab 20.40 Uhr findet ein Gottesdienst für alle Glaubensrichtungen in der evangelischen Kirche in Schleiden statt, um 21 Uhr werden die Kirchenglocken in der Stadt läuten.

Wegen des Krieges in der Ukraine und dem noch nicht abgeschlossenen Wiederaufbau verschiebt die Stadt Schleiden ihr großes Helferfest in den August 2023. Doch unter dem Motto „#gemeinsamstark in der Heimat“ wird es in diesem Jahr vom 5. bis 7. August auf dem Marienplatz ein Open-Air-Kino am Freitagabend, ein Programm für Jung und Alt am Samstagnachmittag, Live-Musik am Samstagabend sowie Frühschoppen und Unterhaltungsprogramm am Sonntag geben.

Weilerswist

Mit der Pipe Band „1st Thistle Highlanders Drums and Pipes“ veranstaltet die Gemeinde am Donnerstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr ein Gedenkkonzert im Hochzeitsgarten neben dem Weilerswister Rathaus. Dabei soll den betroffenen Bürgern aus Weilerswist, aber auch den Todesopfern in der gesamten Flutregion gedacht werden. Auch der Shanty-Chor „Blaue Jungs“ und das Tambourcorps Edelweiß werden sich an diesem Konzert beteiligen.

In Vernich veranstalten Jürgen Schneider und weitere engagierte Vernicher ein Helferfest.

Am Freitag, 15. Juli, werden dafür die Jülicher Straße und die Nelkenstraße ab 17 Uhr teilweise gesperrt. Es gibt Gespräche, Kölsch, Gegrilltes und Musik mit den Rotbach-Krainern und der Nubbel-Combo.

Zülpich

Zum Jahrestag findet in Zülpich am Donnerstag, 14. Juli, ab 18.30 Uhr eine Gedenkandacht der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der Stadt statt. Zu der Andacht in St. Peter auf dem Mühlenberg sind die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

In Dahlem und Hellenthal sind zum Jahrestag der Katastrophe keine Veranstaltungen geplant.