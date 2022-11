Kreis Euskirchen Wo Mobilfunk und Internet nach der Überflutung noch ausfallen

Kreis Euskirchen – Nicht nur Strom und Wasser fehlten den Menschen in den Katastrophengebieten. Mobilfunk und Internet sind zum Teil seit einer guten Woche gestört. Die Internetanbieter arbeiten an der Wiederherstellung der Leitungen.



Telekom

Wie Martina Weidemann, Unternehmenssprecherin der Telekom, mitteilt, seien vier Mobilfunkstellen in Euskirchen derzeit ausgefallen. 13 Standorte sind wieder in Betrieb. „Zur Situation im Festnetz ist aktuell noch keine Aussage möglich“, so Weidemann. Ein grauer Kasten an der Straße bedeute nicht, dass die Anschlüsse funktionieren. Die Wassermassen könnten Kabel zerstört haben. „Die Technikteams arbeiten mit Hochdruck daran, auch die aktuell noch nicht wieder angebundenen Gebiete anzuschließen“, sagt Weidemann.



1&1 Versatel

Bei 1&1 Versatel kommt es noch zu Beeinträchtigungen von Telefonie und Internetdiensten. Da 1&1 sowie weitere Netzpartner noch mit Reparaturarbeiten beschäftigt sind, könne man keine festnetzbasierenden Dienste in der betroffenen Region im Raum Euskirchen bereitstellen: Die Netze seien gekoppelt, teilt der Anbieter mit, daher stehe man im intensiven Austausch mit den Netzpartnern, so 1&1. Vom Unwetter betroffenen Kunden stelle das Unternehmen Alternativen bereit, etwa in Form kostenloser LTE-Router. „Darüber hinaus ermöglichen wir unseren Kunden im Rahmen des Austausch-Service einen unkomplizierten Gerätetausch ihres 1&1-Smartphone, -Tablet oder -Laptop, die infolge des Hochwassers einen Defekt erlitten haben.“



Netcologne

Laut Netcologne sind derzeit rund 1100 Kundenanschlüsse gestört – etwa 170 davon werden über das eigene Netz versorgt, rund 940 über das Partnernetz der Telekom. „Die Ausfälle verteilen sich auf das gesamte Kreisgebiet“, so Verena Gummich. Ursache für den Ausfall der Anschlüsse im eigenen Netz sind demnach zwei beschädigte Komponenten, die für den DSL-Betrieb benötigt werden, sowie ein ausgefallener Technikstandort. Da Netcologne noch auf den Wiederanschluss der Stromversorgung warte, könne noch kein genauer Zeitrahmen für die Entstörung mitgeteilt werden.



Telefónica

Der Mobilfunkanbieter Telefónica hat die Versorgung nach eigenen Aussagen zu annähernd 80 Prozent wiederhergestellt. „Fast überall war die Unterbrechung der Energieversorgung der Hauptgrund für die Ausfälle“, so das Unternehmen.



Vodafone

Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone, teilt mit, dass derzeit noch fünf Mobilfunkstandorte ausfallen und 58 Standorte wieder in Betrieb sind. Um die Zahl der Funklöcher zu verringern, habe Vodafone die Reichweite erhöht und die Masten neu justiert. Telefonieren, SMS und WhatsApp-Nachrichten seien möglich, eine schnelle Datenverbindung gäbe es allerdings nicht, erläutert Petendorf.



Kreis Euskirchen: Anlaufstellen und Beratung

Hotlines des Kreises Euskirchen: Bürgerfragen, Helfer

Die Hotlines des Kreises Euskirchen::

Bürgerfragen 02251 - 15 888

Helfer-Hotline 02251 - 15 910

Vermissten-Hotline 02251 – 1111

Aufräumarbeiten und Hilfe

In den Städten und Gemeinden des Kreises schreiten die Aufräumarbeiten voran. Doch es fehlt noch an vielem. Daher sind zahlreiche Angebote und Anlaufstellen eingerichtet.

Seelische Krisen

Beratung bei seelischen Krisen in der Hochwasser-Katastrophe

Viele Menschen haben in dieser Zeit sehr belastende Erfahrungen gemacht und teilweise traumatische Situationen erlebt. Das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen bietet unter folgender Telefonnummer entsprechende Hilfe an:



02251/ 15 466

Erreichbarkeit:

Montag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Dienstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Mittwoch: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Freitag: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr





Medizinische Hilfe im Kreis Euskirchen

Vielerorts sind Geräte beschädigt, Gebäude unbetretbar und Zufahrtstraßen zerstört. Hier haben wir die Anlaufstellen für medizinische Versorgung im Kreis Euskirchen zusammengestellt.

Trinkwasser

Noch immer ist nicht im gesamten Kreis die Wasserversorgung gewährleistet: Vor allem Bad Münstereifel kann nicht alle Ortschaften mit Wasser, geschweige denn Trinkwasser versorgen. Wasser aus der Leitung sollte nach wie vor abgekocht werden. Für einige dieser Gebiete hat der Kreis eine Verordnung erlassen, für das restliche Kreisgebiet gilt weiterhin die Empfehlung, Leitungswasser abzukochen. Ein Überblick.

Sperrungen

Diese Straßen sind im Kreis Euskirchen aktuell gesperrt.

Strom

In Teilen des Kreises ist die Stromversorgung noch unterbrochen. Betroffen sind vor allem noch Bad Münstereifel und die Euskirchener Innenstadt.

Hotline der Bezirksregierung

Für Betroffene der Flutkatastrophe hat die Bezirksregierung Köln eine Hotline eingerichtet. Unter 0221/1472206.

Bargeld-Versorgung

Dokumente und EC-Karte von der Flut weggeschwemmt – was nun? Immer mehr Menschen im Kreis melden sich bei den Kreditinstituten, weil sie nicht wissen, wie sie an Bargeld kommen. Aber auch die Institute selbst sind in hohem Maße vom Hochwasser betroffen. Zahlreiche Geldautomaten funktionieren nicht, ganze Filialen sind aufgrund der Zerstörungen geschlossen. Was können die Betroffenen tun, um an Geld für das Lebensnotwendige zu kommen? Ein Überblick.

Newsblog zur Hochwasser-Katastrophe

Diesen Artikel zu den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Kreis Euskirchen, den Aufräumarbeiten und der Hilfe-Koordination aktualisieren wir fortlaufend.

Im Städteverband Euskirchen/Weilerswist sei ein Kabelstandort von Unity Media noch nicht wieder in Betrieb, so Petendorf. 3000 Haushalte seien daher ohne Kabelanschluss und damit ohne Internet. Verteilerkästen seien teils weggespült und kaputt. „Wir arbeiten auch nachts, damit der Großteil wieder schnellstmöglich ans Netz gehen kann“, sagt Petendorf.



Vodafone stellt für die Helfer im Einsatz Powerbanks zur Verfügung, damit die Helfer in Kontakt bleiben können. Kunden, die aufgrund des Unwetters ihr Handy verloren haben, können sich ebenfalls an das Unternehmen wenden.