Martin Schulz in Zülpich: Ukraine-Krieg und Europapolitik bei SPD im Mittelpunkt

Zülpich -

Wahlkampf in Zülpich: Zu einer Diskussion über die Flüchtlingshilfe, gerade in der besonderen Situation während des Ukraine-Krieges, hatte der SPD-Landtagskandidat und Kreisparteivorsitzende Thilo Waasem den ehemaligen Kanzlerkandidaten und Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung, Martin Schulz, eingeladen. Am frühen Samstagnachmittag waren in der Martinskirche rund 20 Zuhörer zusammengekommen.