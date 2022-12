Zülpich – Die Fassade des Zülpicher Forums bröckelt seit längerem. Rund um die Mehrzweckhalle, die vor zehn Jahren eröffnet worden ist, gibt es bauliche Mängel. Teilweise fehlt auf zwei Quadratmeter großen Flächen die Isolierung. An anderen Stellen verunzieren Graffiti den Bau, der seinerzeit mit Mitteln aus dem 1000-Schulen-Programm des Landes NRW und dem Konjunkturpaket II des Bundes realisiert worden war. 2,1 Millionen Euro hat das Forum gekostet.

Wie die Stadtverwaltung nun mitteilte, wurden die Voraussetzungen geschaffen, unter anderem über geltend gemachte Gewährleistungsansprüche, um die bestehenden baulichen Mängel auszuräumen. Ein umfangreiches Sanierungspaket werde sich dabei insbesondere auf die Gewerke Außenfassade, Dach und Böden erstrecken.

Größerer sechsstelliger Euro-Betrag

Das Volumen der Sanierungsmaßnahmen werde sich insgesamt auf einen größeren sechsstelligen Euro-Betrag belaufen, heißt es aus dem Rathaus. „Das sind erfreuliche Neuigkeiten, denn vor allem die offensichtlichen Mängel an der Fassade haben in der Vergangenheit berechtigterweise immer wieder zu Nachfragen aus der Bevölkerung geführt. Schön, dass diese nun behoben werden können“, sagte Bürgermeister Ulf Hürtgen. Obwohl noch einige Planungsarbeiten erforderlich seien und auch Ausschreibungsverfahren vorgeschaltet werden müssten, habe man sich zum Ziel gesetzt, mit den Sanierungsarbeiten noch in der ersten Jahreshälfte zu beginnen.

Ob in dieser Zeit die vielfältigen Möglichkeiten des Forums genutzt werden können, ist noch offen. Vorgenommen hat es sich die Verwaltung jedenfalls. Das Forum hat sich als Stätte für vielfältige Nutzungen etabliert – unter anderem für die Übermittag-Verpflegung der Schulen. Wobei der Mensabetrieb auch immer mal wieder in der Kritik stand – auch, weil für den Mensabetrieb im Forum aufgrund der fehlenden Möglichkeiten nicht frisch gekocht werden kann, sondern man auf einen Caterer angewiesen ist. Zudem verfügt die Hauptschule über eine eigene Mensa.

Bei den Karnevalsvereinen hat das Forum für ihre Veranstaltungen längst einen festen Platz. Auch die Zülpicher Politik dürfte zuletzt froh gewesen sein, dass es die Mehrzweckhalle gibt, denn: Seit der Corona-Pandemie finden sämtliche Ausschuss- und Ratssitzungen im Forum statt – mit genügend Abstand und unter problemloser Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Zudem haben laut Verwaltung Konferenzen und Kurse der Schulen sowie Vereinsversammlungen und nicht zuletzt die Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes im Forum stattgefunden. Bürgermeister Hürtgen: „Wir sind froh, dass wir das Forum haben.“