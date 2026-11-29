Es ist der zweite tödliche Unfall an der gleichen Stelle auf dem Berliner Platz in Opladen in weniger als zwei Jahren. Deshalb und wohl auch, weil dieser Unfall geschah, obwohl die städtische Verwaltung gemeinsam mit den zuständigen Gremien des Stadtrats seit dem Unfalltod der elfjährigen Angelina Ranjan Ende Januar 2025 versucht haben, den Verkehr auf diesem zentralen Kreisverkehr insbesondere für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen, meldet sich noch am Samstag Oberbürgermeister Stefan Hebbel zu Wort.

„Der erneute tödliche Unfall am Berliner Platz macht mich tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen und Angehörigen, denen ich mein aufrichtiges Mitgefühl ausspreche. Ein solcher Verlust ist schmerzlich und kaum in Worte zu fassen“, so Hebbel. Die Verkehrssicherheit auf dem Platz habe für ihn „höchste Priorität“, so der CDU-Politiker weiter. Es sei das Ziel der Stadt, alle verfügbaren Maßnahmen für den Platz am nördlichen Rand der Opladener Innenstadt auszuschöpfen, „um das Risiko weiterer schwerer Unfälle zu minimieren“.

Unfallkommission einberufen

Die Stadt habe für Montag, 30. November, die Unfallkommission einberufen, um den Unfall, bei dem am Freitagmittag eine 65-jährige Frau tödlich verletzt wurde, zu bewerten. Dabei gehe es auch um kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Unter anderem soll die Kommission prüfen, ob die Montage, der fest in der Straße verankerten Rampensteine an der Ausfahrt in die Bonner Straße beschleunigt werden könne. Die Unfallkommission hatte den Einbau der „Monadur-Rampensteine“ genannten Schwellen bereits beschlossen. Deren Einbau ist allerdings aufwändig und war ursprünglich vom Landesstraßenbauamt Straßen NRW für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Bis vor wenigen Tagen sorgte ein „Berliner Kissen“ dafür, dass Autos und Lastwagen ihre Geschwindigkeit vor dem Zebrastreifen an der Bonner Straße verlangsamten. Da sich diese Kunststoff-Schwellen, die im Mai 2025 an mehreren Ausfahrten aus dem Kreisverkehr auf den Asphalt geklebt worden waren, jedoch als wenig haltbar erwiesen hatten, waren sie bereits ab September 2025 nach und nach wieder entfernt worden. Die letzte verbliebene dieser Kunststoffschwellen bremste den Verkehr just an der Unfallstelle.

Politik und Verwaltung hatten als Reaktion auf den Unfalltod der Schülerin des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Lauf des Jahres 2025 auch die Beleuchtung auf dem Kreisverkehr verbessert. Darüber hinaus setzten die Technischen Betriebe Leverkusen an dem Platz auf einigen Flächen Poller, um zu verhindern, dass abgestellte Autos die Sicht beim Ein- und Ausfahren aus dem Platz behindern. Zudem entfernten sie Sträucher, die ebenfalls die Sicht auf dem Kreisverkehr beeinträchtigten.

An der Einmündung in die Bonner Straße stehen seit dem vergangenen Winter eine Zierkirsche und eine Stele am Straßenrand, die an die Schülerin erinnern. Die privaten Initiatoren, die das Geld für die Stele damals sammelten, drückten die Hoffnung aus, dass der Ort „ein Zeichen setzen solle für Achtsamkeit, Rücksicht und Verantwortung im Straßenverkehr“. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.