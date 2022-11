Innovationspark Leverkusen Ausschuss lehnt Hotel in Manfort ab

Leverkusen – Nein, einen weiteren Hotelneubau soll es in Leverkusen, nach schon geplanten Projekten an den Bahnhöfen in Opladen und in Wiesdorf, nicht geben. Die CDU-Fraktion, die sich für den Wunsch eines interessierten Investors einsetzte, ein Tagungshotel im Innovationspark Leverkusen zu errichten, bekam allein Unterstützung vom FDP-Vertreter im Planungsausschuss. Die Mehrheit stimmte dagegen.

„Uns sind Flächen für Gewerbebetriebe wichtiger“, befand Sven Tahiri (SPD) mit Hinweis auf im Stadtgebiet knapp gewordene Grundstücke für Betriebe. Ina Biermann-Tannenberger (CDU) verwies dagegen auf die gute Bahnanbindung zur stark expandierenden Kölner Messe. Aber auch Besucher des Museums Morsbroich, das ja mächtig aufgewertet werden solle, könnten hier ganz in dessen Nähe übernachten.

Aussicht auf die Industrie

Was Klaus Wolf (Grüne) nur spotten ließ: „Da übernachtet doch kein Museumsbesucher im Gewerbegebiet, um beim Aufwachen auf Industriebauten zu schauen!“ Von einem Hotel an dieser Stelle profitiere auch die Stadt Leverkusen nicht. „Was haben wir denn davon, wenn hier chinesische Reisegruppen bei ihrem Köln-Besuch übernachten?“ Die Stadt habe eigens eine Hotelstudie erstellen lassen und deren Aussagen seien sonnenklar: Ein Hotel in Manfort werde nicht gebraucht.

Uwe Bartels (FDP) hielt es dagegen für vernünftig, dort ein Tagungshotel anzusiedeln. Eben nicht nur wegen der Messegäste, sondern auch für die Unternehmen dort in Manfort, die für ihre Besucher Unterbringung und für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter Tagungsräume gebrauchen könnten.

Seit Februar 2018 liege eine Hotelplanung vor, bestätigte Petra Cremer, Fachbereichsleiterin Stadtplanung. Allerdings würde dafür auch ein städtisches Grundstück benötigt und die Frage der Zufahrt sei nicht geregelt. Darüber hinaus habe die Hotelmarktstudie von 2018 von dem Vorhaben abgeraten. Die Abstimmung im Ausschuss fiel eindeutig aus. Nein zu diesem weiteren Hotel-Vorhaben.