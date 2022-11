29. September

Finden Sie hier alle wichtigen Artikel und Analysen zu der Stichwahl: Was bedeutet das für Leverkusen?

27. September, 20 Uhr

Alle Wahllokale sind ausgezählt: Uwe Richrath heißt der alte und neue Oberbürgermeister. Der SPD-Kandidat gewinnt laut vorläufigem Endergebnis mit 70 Prozent vor seinem Herausforderer Frank Schönberger von der CDU, der 30 Prozent der Stimmen holte. Die Wahlbeteiligung lag bei 33 Prozent.

Richrath bedankte sich bei allen Wahlhelfern und rief auch seine verstorbene Mutter in Erinnerung: Sie wäre stolz gewesen. Er warb auch bei den Wählern, die ihn nicht gewählt hätten, um Vertrauen. Auch ging sein Dank unter anderen an Parteigenossin Aylin Dogan und an Opladen Plus für ihre Unterstützung. Er war im Laufe des Tages schon sehr aufgeregt gewesen, räumte Richrath ein. Jetzt würde gefeiert, natürlich coronakonform.

Die Feier im Topos Copyright: Ralf Krieger

18.50 Uhr

Richrath führt haushoch mit mehr als 71 Prozent der Stimmen und kann mittlerweile kaum mehr eingeholt werden. Erste Glückwünsche erreichen ihn wie beispielsweise vom Landtagsabgeordneten Rüdiger Scholz.

Verlierer und Gewinner Copyright: Ralf Krieger

18.30 Uhr

Knapp die Hälfte aller Wahllokale sind ausgezählt: Uwe Richrath führt aktuell mit 72 Prozent.

18.10 Uhr

Die ersten Ergebnisse trudeln ein: Im kleinsten Wahllokal der Stadt hat Uwe Richrath knapp 60 Prozent der Stimmen errungen, Frank Schönberger knapp 40. Auch in den anderen zwei bereits ausgezählten Lokalen in der Fixheide und bei der Avea liegt Uwe Richrath vorne.

Die Wahlbeteiligung lag um 16 Uhr bei 31 Prozent, durchaus üblich, erklärt Marc Adomat.

18 Uhr

Die Wahllokale schließen. Im Ratssaal wird Wahlleiter Marc Adomat ab jetzt die Auszählung der einzelnen Bezirke moderieren und das Gesamtergebnis verkünden.

16 Uhr

Wahlbeteiligung

Gegen 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung laut Stadt bei insgesamt 26,8 Prozent (10,92 Prozent Urnenwahl und 15,88 Prozent Briefwahl).

13 Uhr

Wahlbeteiligung

Nach Angaben der Stadt lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei insgesamt 22,72 Prozent (6,85 Prozent Urnenwahl und 15,87 Prozent Briefwahl). Um 10 Uhr lag sie insgesamt 17,98 Prozent (2,14 Prozent Urnenwahl und 15,85 Prozent Briefwahl).

8 Uhr

Knapp 128.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen

Am Sonntag ist es so weit: In einer Stichwahl können die 127 870 Wahlberechtigten in Leverkusen darüber entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren Repräsentant dieser Stadt und Chef der Verwaltung mit immerhin 2700 Mitarbeitenden ist. Es geht also um den Chefposten.

Seit 1999 wird der Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen nicht mehr vom Rat, sondern direkt von der Bürgerschaft gewählt. Seither ist in Leverkusen noch keinem Amtsinhaber die Wiederwahl gelungen. Ob sich das dieses Mal ändert, wird sich am Sonntag herausstellen, wenn das Stimmergebnis für die beiden verbliebenen Bewerber – Uwe Richrath (SPD) und Frank Schönberger (CDU) – ausgezählt ist. Richrath erreichte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,1 Prozent, Schönberger 23,4 Prozent. In der Stichwahl entscheidet die einfache Mehrheit.

Großer Briefwahlantrag

Der Anteil der Briefwähler ist diesmal deutlich höher. Rund 27 000 Wahlscheine sind ausgestellt worden. 17 Beschäftigte der Stadtverwaltung arbeiten sich im Briefwahlbüro durch die Papierberge.

Personalausweis reicht aus

Zur Wahl im Wahllokal ist lediglich die Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses erforderlich. Dieselben Wahllokale wie vor zwei Wochen haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, die Corona-Maßnahmen bleiben gleich.

Die Wahlergebnisse werden am Sonntagabend auf der Internetseite der Stadt Leverkusen veröffentlicht sowie auf der App „Votemanager“. Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse durch den Wahlleiter erfolgt im Ratssaal, wobei Pandemie-bedingt nur ein kleiner Kreis zuvor angemeldeter Personen zugelassen ist. Und selbstverständlich informieren wir auch auf unserer Seite aktuell und schnell über das Ergebnis.

