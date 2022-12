Sturmwarnung für Leverkusen Stadt schließt Sportplätze, Park und Friedhöfe

Leverkusen – Die Stadt Leverkusen trifft Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung vor dem für Donnerstag angekündigten Sturmtief. So werden die städtischen Sportplatzanlagen bis Donnerstag um 18 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Verwaltung fordert ausdrücklich dazu auf, Bolz- und Spielplätze nicht aufzusuchen. Auch der Neuland-Park bleibt geschlossen.

Terminierte Beisetzungen finden statt

Zudem werden Friedhöfe am Donnerstag für allgemeine Besuche gesperrt, terminierte Beisetzungen können hingegen stattfinden. Trauergesellschaften sollen einen gesonderten Zugang erhalten.

Die Stadt Leverkusen rät generell dazu, Waldflächen, Parks und andere Flächen mit dichtem Baumbestand zu meiden. „Auf nicht dringend erforderliche Wege sollte verzichtet werden, um auch der Verletzungsgefahr durch herunterstürzende bzw. herumwehende Gegenstände zu entgehen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.

Kitas bleiben geöffnet

Die Musikschule bietet am Donnerstag keinen Präsenz-, sondern lediglich Online-Unterricht an. Unterricht, der nicht online erteilt werden kann, fällt aus. Das Musikschulgebäude bleibt den gesamten Tag geschlossen. Ebenfalls stellt die Volkshochschule ihren Betrieb an allen Unterrichtsorten am Donnerstag ein.

Die städtischen Kitas sollen hingegen geöffnet bleiben. Eltern können grundsätzlich selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in die Kita bringen oder nicht. Die Stadt trägt allerdings den Appell des NRW-Familienministers Joachim Stamp an alle Eltern weiter, wenn möglich ihre Kinder am Donnerstag zuhause zu betreuen. Eltern ohne anderweitige Betreuungsmöglichkeiten soll jedoch die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Kinder weiter in den Tagesstätten betreuen zu lassen.