Bad Honnef – Der Poller, den Fabiano Pinto zum Pressegespräch mitbrachte, hatte Übergröße. Neun dieser Sonderanfertigungen von gut zwei Metern Länge sollen demnächst an verschiedenen Stellen in der Stadt die Otto-Normal-Poller ersetzen, die von Radfahrern – vor allem wenn sie in der Gruppe fahren – schlecht zu sehen und mithin eine Gefahr sind, wie der Geschäftsbereichsleiter Städtebau erläuterte.



Mit der Installation der XXL-Poller unter anderem an den Fußgängerbrücken, dem Einbau von Bodenkissen an der Karl-Broel-Straße und der Beseitigung von Schlaglöchern geht die Stadt Bad Honnef noch 2021 in die Umsetzung ihres Radverkehrskonzeptes, das der Rat im Mai beschlossen hat, das 95 Einzelmaßnahmen umfasst und das nach Ansicht von Bürgermeister Otto Neuhoff zunächst nur der „konzeptionelle Teil“ war. Bei der Realisierung betreibe man nun aber einen „gewissen Aufwand“ – und organisiert am kommenden Wochenende ein „Fahrrad-Festival“.



Bürgermeister: „Wir wollen mehr Menschen aufs Rad bekommen“

Dabei gibt es zwei Highlights: Zum einen wird die Rommersdorfer Straße – Hauptverkehrsachse für die Schüler der Gesamtschule St. Josef und des Siebengebirgsgymnasiums – für Autos komplett gesperrt und von parkenden Fahrzeugen befreit. Von Freitagmorgen (6 Uhr) bis Sonntagabend (18 Uhr) „machen wir eine Fahrradstraße erlebbar“ sagte Otto Neuhoff. Für den innerstädtischen Verkehr wird – wie einst zu Kirmeszeiten – die Einbahnrichtung auf der Bergstraße umgedreht.

Zum anderen ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr das Schmelztal (Landstraße 144 zwischen Bad Honnef Tal und Aegidienberg) für Autos gesperrt. Bei der Aktion „Schmelztal aktiv“ war das zuletzt 2009 der Fall, zahllose Wanderer und Radfahrer nutzten damals die ungewohnten Möglichkeiten, sich ungestört von Autos zwischen Berg und Tal zu bewegen.



Am Samstag und Sonntag wird zwischen der City, Rhöndorf und Selhof eine Fahrrad-Route ausgeschildert, die im wesentlichen den im Fahrradkonzept empfohlenen innerstädtischen Rad-Routen folgt. An fünf Stationen gibt es unterwegs Aktionen und Informationen.



Am Markt etwa sind Musik, Infostände oder Fahrradausstellungen geplant. Am SIBI geht es um Jugend für Baulicht, am Bahnhof Rhöndorf um den Radverkehr in der Stadt und an der Grundschule Selhof befindet sich laut Stadt eine Slotcarbahn. Mit im Boot sind Vereine wie der ADFC oder der TV Eiche sowie die Fahrradhändler und die Gastronomie.



Otto Neuhoff wiederholte einmal mehr das Ziel der Stadt: „Wir wollen mehr Menschen öfter aufs Rad bekommen, am liebsten Autofahrer.“ Und er kündigte für das Fahrrad-Festival die Vorstellung einer Radmarke an, die wohl unter dem Motto „Radmomente“ stehen wird. Zumindest findet sich der Slogan schon mal auf dem XXL-Poller, den Fabiano Pinto mitgebracht hatte.