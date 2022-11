Fußball-Mittelrheinliga Siegburg verpflichtet Hennefer Duo

Siegburg – Die Flügelzange ist wieder vereint. In der Saison 2017/18 schossen Hendrik Strobl und Kai Schusters den FC Hennef mit insgesamt 36 Toren in die U-17-Bundesliga, künftig stürmen sie gemeinsam für Siegburg 04. Während Strobl bereits im vergangenen Winter nach seinem USA-Aufenthalt zum Fußball-Mittelrheinligisten gewechselt war, unterschrieb Schusters am Dienstag für ein Jahr. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison auf 19 Einsätze (drei Tore) für den FCH.



„Kai ist pfeilschnell und extrem abschlussstark“, schwärmt SSV-Trainer Bünyamin Kilic. Was einst in der Jugend des FCH funktionierte, soll nun auch in Siegburg zur Erfolgsformel werden: „Kai über links und Hendrik über rechts – der Gedanke gefällt mir.“ Angesichts der Rückkehr von Julian Fälber (TuS Mondorf) ergänzt Kilic: „Allein die drei sind für 50 Saisontore gut.“



So könnte ein eventueller Abgang von Robin Schmidt und Ouadie Barini abgefedert werden. Während letzterer mit einer Rückkehr in seine Heimat Baden-Württemberg liebäugelt, laufen mit Schmidt noch die Verhandlungen. Kapitän Dennis Eck bleibt dem SSV doch erhalten, wenn auch berufsbedingt nur noch als Stand-by-Spieler.



Zwölf Spieler sagen „Ja“

Mehr als eine ganze Elf hat beim Fußball-Mittelrheinligisten FC Hennef 05 für eine weitere Saison zugesagt. Neben den beiden Torhütern Martin Michel und Max Blönigen bleiben auch Yannick Genesi, Kenan Akalp, Sakae Iohara, Louis Klapperich, Tiziano Lo Iacono, Burak Mus, Michael Okoroafor, Johannes Siregar, Jannik Stoffels und Hannes Viehweger.



Zudem steht Ernesto Jimenez kurz vor der Unterschrift. „Das macht uns stolz“, sagt Sportchef Dirk Hager. „Zumal fast alle der besagten Spieler zuletzt konsequent in der Startelf standen.“



Für das Duell mit dem VfL Vichttal (So., 15 Uhr, Anton-Klein-Sportpark) fallen Michael Hasemann (beruflich im DFB-Einsatz) und Okoroafor (Gelb-Rot-Sperre) aus. (tim)



Neben Schusters hat Siegburg zwei weitere Verpflichtungen bekanntgegeben. Mit Justus Mergner (21) kommt ein Innenverteidiger vom kommenden Gegner Wesseling-Urfeld (So., 15 Uhr, Ulrike-Meyfarth-Stadion), mit Joel Kouekem (22) ein weiteres Talent vom FCH. „Justus spielt für sein Alter schon extrem abgezockt“, sagt Kilic. Kouekem sei ein „hochveranlagter Sechser“, der in die Fußstapfen von Recep Kartal treten könne.



Kartal setzt auf Trainer-Schiene



Der 33-Jährige wird sich wohl voll und ganz auf seinen Job am Spielfeldrand konzentrieren. Ober er Co-Trainer in Siegburg bleibt, ist noch offen. Kartal hat seit dem 27. März (3:4 in Frechen) und nach einem Zusammenbruch im Training kein Spiel mehr absolviert. „Recep wurde komplett durchgecheckt und Gott sei Dank wurde nichts Auffälliges entdeckt. Trotzdem hat ihn dieser Vorfall nicht unbedingt darin bestärkt weiterzumachen“, erklärt Oliver Bonato.



Jo bleibt Siegburger



Acht Akteure haben dem Sportchef bereits für ein weiteres Jahr zugesagt, zuletzt auch Ju-yong Jo. „Er geht damit schon in seine fünfte Spielzeit bei uns und ist nach unserem Keeper Michael Vogel mittlerweile der dienstälteste Spieler“, so Bonato. Allerdings dürfte man Jos Abschied nur um ein Jahr hinausgezögert haben. „Er will in die Regionalliga“, erklärt er. „Und das wird er schaffen. Am liebsten mit uns, aber wahrscheinlich nur über die Station Siegburg.“

Zumal in der neuen Spielzeit mit Wegberg-Beeck und (wohl auch) Bonn zwei Teams aus der Regionalliga hinzukommen, die automatisch oben mitmischen dürften. „Das wird die beste Mittelrheinliga aller Zeiten“, so Kilic. „Da kann es in der Tabelle auch mal schnell nach unten gehen.“ Nicht zuletzt die neue Flügelzange soll das verhindern.