Niederkassel – Nein, ADFC-Mitglied sei er noch nicht, sagte Oliver Mueller, „aber das wird sich gleich ändern“. Der 45-Jährige, der sich mit seinem dreijährigen Sohn auf dem Rhein zwischen Mondorf und Graurheindorf den Wind um die Nase wehen ließ, war nicht der einzige, der spontan das Eintrittsformular ausfüllte. Etliche steuerten gezielt den Infostand des Fahrradclubs an. Der spendierte am gestrigen Sonntag allen Pedaleuren die Fährfahrt.



Die Werbeaktion machte offensichtlich schnell gute Laune und zeigte lang anhaltende Wirkung. Schon kurz nach Start konnte der ADFC-Ehrenamtliche Andreas Franke die ersten Neumitglieder begrüßen. Den ganzen Tag über folgten rund 4000 Ausflügler der Einladung.



Angelika und Jürgen Rosenthal drückten allen einen kostenlosen Flyer in die Hand. Der enthielt zum einen Informationen über die Vorteile der Mitgliedschaft, zum anderen eine Nummer. Darüber laufe die Abrechnung mit dem Fährbetreiber.



Oliver Mueller (rechtes Bild) fasste auf der Fähre den Entschluss, das Mitgliedsformular auszufüllen. Copyright: Cordula Orphal

Die Werbekosten spielten die Neumitglieder wieder ein, berichtete Franke. Der Club sei im Aufwind. In nur zwei Jahren wuchs der Regionalverband Bonn/Rhein-Sieg von 5000 auf mehr als 6800 Mitglieder und ist somit nach München der Zweitgrößte Zweigverband in Deutschland.



Zum Wachstum trage maßgeblich der Radtag bei, der 2020 allerdings der Pandemie zum Opfer fiel. Dank der entspannteren Lage war diesmal lediglich Maskentragen angesagt.



Corona habe indes auch das Fahrrad als Verkehrsmittel für Freizeit und Alltag populärer gemacht, so die Ehrenamtler. Wer das gut ausgebaute Verbindungsnetz schätze, der erlebe unmittelbar den Rückenwind durch eine starke Lobby. Andererseits gebe es noch viel zu tun, das zeigten die holprigen Radwege. „Je mehr wir sind, desto mehr Gewicht hat unsere Stimme“, sagte Franke.



Nicht nur das kostenlose Ticket zog, auch der ermäßigte Jahresbeitrag, 19,50 Euro statt 56 Euro für Einzelmitglieder (33 Euro für 18- bis 26-Jährige) beziehungsweise 68 Euro für die ganze Familie.



Außerdem biete der Club einen Pannenservice in ganz Deutschland, „ähnlich dem ADAC“, so Franke. Ganz neu sei der inkludierte Rechtsschutz und die Privathaftpflicht-Versicherung, über die auch eine Durchsage an Bord informierte.



Sehr attraktiv, fand Oliver Mueller und schob sein Fahrrad mit Anhänger direkt zum Infostand an der Anlegestelle. „Wir sind ja ständig unterwegs.“