Umfrage Karl Lauterbach ist beliebtester Politiker nach Angela Merkel

Berlin – Der lang ersehnte und mittlerweile offiziell ernannte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist laut Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA bei den Deutschen so beliebt wie kaum ein anderer Politiker. Die zweite Woche in Folge belegt Lauterbach Platz zwei des Politiker-Rankings. Beliebter als er ist nur Alt-Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Gesundheitsminister und Mediziner liegt damit klar vor dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Schloz (SPD), der nur Platz drei erreicht.

CDU kann Beliebtheit leicht steigern



Die neue Oppositionspartei CDU legt insgesamt in der Wählergunst zu, wie Bild berichtet. So belegt der neu gewählte CDU-Chef Friedrich Merz aktuell Platz zehn im Ranking, vor kurzem erreichte er noch den 13. Platz. CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Union-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann gewinnen ebenfalls an Beliebtheit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Newsblog Anzeige Lauterbach kündigt Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr an – NRW auch im Nahverkehr

„Sehenswert“ Anzeige Lauterbach lobt ProSieben für Impf-Clip von Christine Meyer

Da überrascht es, dass die Union insgesamt nicht von Friedrich Merz als designiertem Vorsitzenden profitiert: In der neuesten INSA-Umfrage verliert die Union einen halben Prozentpunkt und kommt nur noch auf 21,5 Prozent der Stimmen. Mit 55 Prozent erzielt die Ampel-Koalition weiterhin mehr Zustimmung als ein potenzielle Jamaika-Koalition (49 Prozent). Nach den aktuellen Zahlen wäre rechnerisch ebenfalls eine Große Koalition (49 Prozent) sowie eine rot-rot-grüne Koalition (47,5 Prozent) möglich.

Das Meinungsforschungsinstitut INSA befragte für diese Umfrage 2.075 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren zwischen dem 17.12. und dem 20.12.2021. (RND/ab)