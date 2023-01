Köln – Trotz der 0:1-Niederlage des 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad am 3. Spieltag der European Conference League verliert FC-Trainer Steffen Baumgart nicht seinen Humor. Eine Szene mit einem serbischen Journalisten im Anschluss an das Spiel im Rheinenergie-Stadion sorgte für Lacher bei den Anwesenden und in den sozialen Medien.

Der Journalist war bereits im Vorfeld aufgefallen, als er Baumgart fragte, ob seine emotionale Art zu coachen der Mannschaft helfe oder sie nicht doch viel mehr verunsichere. Baumgart schmunzelte und antwortete trocken: „Das müssen sie die Spieler fragen.“

1. FC Köln - FK Partizan Belgrad: Erste Niederlage für Steffen Baumgart in der European Conference League

Er mache das bereits seit sieben oder acht Jahren so. „Bis jetzt hat es immer geklappt. Es kann sein, dass einige nervös werden. Aber bisher habe ich das nicht erlebt. Meine Jungs wissen schon, das einzuschätzen“, erklärte der FC-Trainer im Anschluss weiter.

Kurios wurde es kurze Zeit später, als das Handy des serbischen Journalisten klingelte, der Baumgart zuvor die Frage gestellt hatte. Baumgart rief kurz „Pssst!“, dann signalisierte er dem Journalisten mit Daumen und Zeigefinger, dass die Aktion für ihn nicht folgenlos bleiben würde.



„Mannschaftskasse“, sagte Baumgart anschließend und sagte dann zum Dolmetscher: „Das kannst du bitte übersetzen.“

European Conference League: Steffen Baumgart sorgt bei Pressekonferenz nach Partizan-Spiel für Lacher

Der 1. FC Köln hatte am Donnerstagabend zu Hause sein erstes Spiel in der European Conference League verloren. Durch die Niederlage gegen Partizan Belgrad sind die Kölner auf den dritten Platz in der Gruppe D abgerutscht und liegen einen Punkt hinter den Serben und dem OGC Nizza. Abgeschlagen am Tabellenende mit einem Zähler steht der tschechische Vertreter 1. FC Slovacko.

Bereits am kommenden Donnerstag steht um 18.45 Uhr das Rückspiel in Belgrad an, die Kölner brauchen in Serbien dringend Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Am Wochenende liegt der Fokus aber erstmal auf der Bundesliga: Am Sonntag geht es zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). (shh)