Bayer 04 Leverkusen Xabi Alonso reist mit Florian Wirtz im Team nach Madrid

Madrid/Leverkusen – Als der Tross von Bayer 04 Leverkusen am Dienstagmittag das Flugzeug in Richtung Madrid bestieg, war ein Überraschungsgast mit an Bord: Florian Wirtz. Der Jung-Nationalspieler war seit seinem Kreuzbandriss am 13. März im Spiel gegen den 1. FC Köln zunächst Patient und dann Reha-Teilnehmer. Jetzt begleitet er die Werkself bei der Reise zum vorentscheidenden Champions-League-Spiel bei Atlético (Mittwoch, 20.45 Uhr, DAZN live).



Der große Hoffnungsträger wird Bayer 04 beim Versuch, im Europapokal zu überwintern, allerdings noch nicht helfen können. Die teilweise Rückkehr ins Teamtraining am Montag war von seinem Klub als Breaking News vermeldet worden. Der 19-Jährige kann seinem neuen Trainers Xabi Alonso seine Ballkunst von nun an in der Gruppe zeigen. Und der will sich offenbar keine Sekunde davon entgehen lassen.



Da Bayer 04 am Tag nach dem Spiel in Madrid noch eine Trainingseinheit absolviert, war Wirtz mitgeflogen – und natürlich, um sich als Teil des Teams zu fühlen, das ihn sportlich seit Monaten vermisst. Aber es kann immer noch nicht genau gesagt werden, wann er als Spieler seine ersten Minuten im Wettkampf absolviert, denn siebeneinhalb Monate nach dem Kreuzbandriss kann sein linkes Knie immer noch mit unerwünschten Reaktionen auf steigende Belastungen reagieren.



„Wir freuen uns auf diesen Moment, wenn er zurück ist. Aber bei Florian brauchen wir mehr Fortschritte, weil es eine langwierige Verletzung war. Wir müssen die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt machen“, sagt Xabi Alonso, der nach den beiden Niederlagen gegen den FC Porto in der Champions League jede Hilfe gebrauchen könnte. Im Fall einer Niederlage gegen die zuletzt in vier von fünf Pflichtspielen siegreiche Mannschaft von Trainer Diego Simeone wären alle Hoffnungen auf ein Überwintern im Europapokal dahin. Platz drei, der wenigstens ein Weitermachen in der Europa League garantieren würde, wäre auch bei einem Unentschieden nicht mehr aus eigener Kraft erreichbar. Ein Sieg ist also schon fast Pflicht.



Immerhin hat sich die zuletzt dramatische Personalsituation gebessert, Patrik Schick hat im Abschlusstraining, das noch in Leverkusen absolviert wurde, individuell trainiert und flog anschließend mit dem Team nach Madrid. Beim 2:2 gegen Wolfsburg hatte der Torjäger wegen Adduktorenproblemen gefehlt. Ob der Tscheche am Mittwoch spielen kann, blieb allerdings offen.



Gesund und theoretisch einsatzfähig sind Karim Bellarabi und Exequiel Palacios, die nach überwundenen Verletzungen (Meniskus-OP/Oberschenkel) Optionen sind. Trainer Xabi Alonso ließ sich vor seinem Debüt als Champions-League-Trainer in seiner Heimat nicht in die Karten schauen. „Das wird ein Endspiel“, war die konkreteste Aussage, die er vor dem Duell mit Atlético traf.

Fernando Carro ist als Klubchef von Bayer 04 sehr angetan von seinem Landsmann, der die Königsklasse als Spieler mit dem FC Liverpool und Real Madrid gewonnen hat. „Er ist erfahren, was eine Mannschaft in so einer Situation braucht. Bis jetzt bin ich von seiner Arbeit sehr angetan“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, „Er ist sehr fokussiert, er fordert und fördert.“ Was zum Glück fehlt, ist ein überraschender Erfolg in Madrid.